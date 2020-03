Roche fährt Herstellung von Corona-Testgeräten hoch

Dieser Tage darf niemand Fremdes bei Roche hinein und bei der Herstellung der Diagnosesysteme für das Coronavirus zuschauen. Denn drinnen in Rotkreuz, an diesem Standort im Kanton Zug mit dem passenden Ortsnamen, läuft die Produktion unter Zeitdruck. «Wir haben alle Kapazitäten auf das Maximum hochgefahren, denn wir wissen, was die Welt von uns erwartet», sagt Tomasz Andrzejewski am Telefon. Er leitet die Fertigung der Diagnostiksysteme, die bei der Eindämmung der Pandemie eine Schlüsselrolle spielen.

Etwa fünf riesige Geräte sollen pro Woche fertig und in die ganze Welt verfrachtet werden. Mit ihnen kann der neue Roche-Corona-Test im Eiltempo ausgewertet werden. Erkrankte, die möglicherweise an Covid-19 leiden, erhalten so wesentlich schneller einen «Positiv»- oder «Negativ»-Bescheid. Der Zeitfaktor ist wesentlich, weil die Ansteckungsrate sinkt, je eher die Infizierten informiert und isoliert werden können (lesen Sie hier, warum unerkannte Corona-Fälle verantwortlich für die explosionsartige Ausbreitung des Virus sind).

Die Bestellungen für das Diagnosegerät sind sprunghaft angestiegen. Roche hatte schon vor einigen Wochen die Welle kommen sehen. «Wir haben rechtzeitig begonnen, neue Fachkräfte einzustellen», erklärt Andrzejewski. Die ersten werden gerade eingelernt – was wegen der neuen Vorschriften des Social Distancing etwas schwieriger als sonst sei. «Zum Glück haben wir gutes Schulungsmaterial auf dem Computer.»

Zusammengesetzt aus 23’000 Einzelteilen: Das Diagnosesystem namens Cobas 6800/8800.

Cobas 6800/8000 heisst das begehrte Diagnosegerät, es ist gross und schwer wie ein Kleinwagen, seinen Preis gibt Roche nicht bekannt. Rund 800 Stück sind schon weltweit im Einsatz, es existierte schon in Vor-Corona-Zeiten. Auf ihm lassen sich auch HIV oder Hepatitis B nachweisen – und seit vergangener Woche nun auchdas Coronavirus Sars-CoV-2.

Die Bestellungen sind dadurch sprunghaft angestiegen, und Andrzejewski und sein Team kommen kaum nach. «Wir arbeiten ganz ohne Roboter und setzen alle 23’000 Teile, die es für ein Gerät braucht, von Hand zusammen», erklärt er. Etwa 46 Leute braucht es, um jeweils ein solches Testsystem zu bauen. Die komplexen Arbeiten erfolgen in Baugruppen, die strengen Vorschriften genügen müssen.

Genug Cobas für das Testregime

Das Gerät hat einen wichtigen Vorteil: Es arbeitet vollautomatisch, sodass innerhalb von 24 Stunden bis zu 4000 Tests gleichzeitig ausgewertet werden können. Bei den bisherigen Verfahren waren dagegen pro Tag nur einige Dutzend Tests möglich.

«Die Tests sollen dort verfügbar sein, wo sie am meisten benötigt werden.»

Patrick Barth, Roche-Sprecher

Laut Roche gibt es in der Schweiz genug Cobas-Systeme, die für das aktuell vom Bundesamt für Gesundheit vorgegebene Testregime ausreichen. In anderen Ländern aber ist dringender Bedarf – und Roche teilt die Bestellungen so zu, dass «die Tests dort verfügbar sind, wo sie am meisten benötigt werden und am wirksamsten sein können», sagt Konzernsprecher Patrick Barth.

Für jeden Test braucht es vier Schritte: Zuerst gibt es bei den Patienten einen Abstrich aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum. Das Wattestäbchen wird dann in einem Glasröhrchen in ein Spital- oder Referenzlabor geschickt, wo eine Fachkraft per Lösungsmittel eine Probe aus der Watte löst. Die erhaltene Virus-DNA muss vermehrt werden, was bei dem Cobas-System vor der letztlichen Auswertung automatisch und nicht mehr durch eine Fachkraft per Handarbeit passiert. Die Labore können so das im Moment dringend benötigte Fachpersonal anders einsetzen.

Die Test-Kits selbst stellt Roche in Kalifornien her, wo mit Millionen Stück jeden Monat ausreichend produziert werden kann. Auch andere Pharmakonzerne stellen zwar Corona-Tests her, doch die von Roche lassen sich dank Cobas am schnellsten auswerten.

Fast kein Umsatz für Roche

Getestet werden kann trotzdem nicht jeder und jede. Denn es fehlt etwa an den Glasröhrchen, um die Abstriche ins Labor zu schicken. Weil Corona ein RNA-Virus ist, müssen sie DNA- und RNA-frei sein, damit der Nachweis nicht verfälscht wird. Enea Martinelli, Spitalapotheker in Interlaken, erklärt, dass er diese Woche mit 900 Röhrchen haushalten musste.

«Unser Ziel ist, dass möglichst viele Menschen mit Symptomen getestet werden können», sagt Thomas Schinecker, Chef von Roche Diagnostics. Im Vergleich zur Pharmasparte des Konzerns fristete die Division bislang in der öffentlichen Wahrnehmung das Dasein eines Kellerkinds. Sie bringt es auf 13 Milliarden FrankenUmsatz, die Pharmasparte dagegen auf knapp 50 Milliarden Franken. Und: Ihre Marge ist mit 17 Prozent wesentlich geringer als die gut 47 Prozent der Arzneimittelsparte.

Weil es aber weder ein Medikament noch eine Impfung gegen das Coronavirus gibt, steht nun die reine Diagnostik plötzlich im Mittelpunkt. Auch wenn Umsatz und Gewinn für Roche kaum beträchtlich sind, profitiert der Konzern durch den enormen Goodwill, den er sich damit aufbauen kann.