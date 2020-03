Schliessen Schulen, ist unklar, ob Eltern weiter Lohn erhalten

Nun also auch in der Schweiz: Nach Italien und Frankreich hat Freitag der Bundesrat beschlossen, dass die Schulen bis 4. April geschlossen bleiben.

Aber was passiert dann? Wenn ein Elternteil zu Hause auf die Kinder aufpassen muss, bekommen die Betroffenen noch Lohn?

Die Lage ist nicht ganz so klar, wie das Seco angibt

Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco hat für solche Fragen eine Liste mit häufig gestellten Fragen und Antworten auf seine Website gestellt. Dort wird auch das Thema Schulschliessung und Kinderbetreuung behandelt.

Demnach scheint die Lage klar: «Ist der Arbeitnehmer unverschuldet an der Arbeitsleistung verhindert, weil ihn eine gesetzliche Pflicht zur Betreuung seiner Kinder trifft, muss ihm der Arbeitgeber während eines beschränkten Zeitraumes den Lohn gestützt auf Artikel 324a des Obligationenrechts weiter entrichten.» Eltern müssten sich aber bemühen, weitere Absenzen zu verhindern, indem sie eine alternative Betreuung organisieren.

Tönt klar. Daher hat sich ein Mitarbeiter von Coop per Mail an die Redaktion gewandt und darin beklagt, dass der Detailhändler in einer internen Mitteilung sich dieser Regelung widersetzen würde. Demnach habe Coop mitgeteilt: «Falls sie keine Lösung finden und für die Betreuung eines gesunden Kindes zu Hause bleiben müssen, können Sie in Absprache mit Ihrem Vorgesetzten Ferien beziehen.»

«Das Gesetz ist nicht eindeutig, ob der Anspruch auf Lohn für den Fall der Kinderbetreuung nach allgemeinen Schulschliessungen gilt.»Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht, Universität Zürich

Donnerstag hatte Coop nur von «kulanten» Lösungen gesprochen. Freitag wurde der Detailhändler konkreter und teilte mit, dass Coop «für die Organisation der Kinderbetreuung bis maximal drei Tage den Lohn weiter bezahlt.» Und weiter: «Sollte jemand in dieser Zeit noch keine Alternative gefunden haben, suchen wir gemeinsam nach individuellen Lösungen.»

Laut Arbeitsrechtlern ist ausgerechnet bei grossflächigen Schulschliessungen die Rechtslage nicht so klar, wie das Seco schreibt. «Das Gesetz ist nicht eindeutig, ob der Anspruch auf Lohn auch für den Fall der Kinderbetreuung nach allgemeinen Schulschliessungen gilt», sagt Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Zürich.

Novartis und Credit Suisse zeigen sich kulant

«Die Gründe für die Arbeitsverhinderung müssen in der Person begründet liegen, um weiter Lohn zu beziehen, wie zum Beispiel Krankheit», erklärt der Experte. Daraus lasse sich ableiten, dass im Fall der Schliessung von einzelnen Schulen Eltern sich eher auf den Artikel 324a berufen können, da sie persönlich von der Schulschliessung betroffen sind. Ferner ist Konsens, dass Eltern für eine beschränkte Zeit weiter Lohn bekommen, wenn sie sich zu Hause um erkrankte Kinder kümmern müssen.

«Anders sieht der Fall aber bei kantonalen Schulschliessungen aus. Hier gehen die Meinungen stark auseinander», erklärt Rudolph. «So könnte man argumentieren, dass die Abwesenheit nicht länger durch eine individuelle Lage begründet ist, sondern eine Art höherer Gewalt vorliegt.» Im Fall von kantonsweiten Schulschliessungen stelle sich daher die Frage, ob die Kosten hierfür allein dem Arbeitgeber aufgebürdet werden können.

Aufgrund der unklaren Rechtslage zeigen sich befragte Unternehmen in der Frage schmallippig, ob sie weiter Löhne zahlen, wenn Beschäftigte wegen Schulschliessungen einige Tage zu Hause bleiben müssen: Coop, ABB und die Zurich Insurance Group machen dazu keine Angaben.

Credit Suisse erklärte am Freitag, dass die Mitarbeitenden, die zuhause wegen der Schulschliessungen die Kinder hüten müssen, in Absprache mit dem Vorgesetzten trotz Absenz weiter bezahlt werden, um die Familiensituation zu regeln. «Diese Regelung gilt zunächst bis Mitte April», sagte ein Sprecher.

Auch Novartis ist kulant: Der Konzern beschäftigt rund 2200 Grenzgänger aus Frankreich, wo im Departement Haut-Rhin die Schulen bereits seit einigen Tagen zu sind. Bei unverschuldeter Abwesenheit, zu der die Betreuung der Kinder aufgrund einer Schulschliessung zählt, zahlt der Konzern nach eigenen Angaben bis zur Wiedereröffnung der Schule oder maximal drei Wochen lang 100 Prozent des Lohns weiter.