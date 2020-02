So schützen Firmen ihre Mitarbeiter vor dem Coronavirus

Eine zunehmende Zahl weltweit tätiger Schweizer Konzerneergreifen Vorsichtsmassnahmen, um ihre Mitarbeiter vor der Ausbreitung des Coronavirus zu schützen. Da es mit regelmässigem Händewaschen alleine nicht mehr getan ist, setzen Unternehmen nun auch vorübergehende Reisesperren in Kraft.

So hat der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé alle Geschäftsreisen abgesagt. Weltweit wurden alle Mitarbeiter gebeten, bis zum 15. März 2020 nicht zu Geschäftszwecken zu reisen, teilt das Unternehmen mit. Inlandreisen sollten nach Möglichkeit durch alternative Kommunikationsmethoden ersetzt werden.

Der Personalvermittler Adecco hat seine Angestellten angewiesen, grössere Treffen in Asien wenn möglich zu vermeiden. Dies sagte Konzernchef Alain Dehaze im Interview mit AWP-Video.Der Basler Pharmakonzern Roche rät seinen Mitarbeitern, nicht in die stark verseuchten Gebiete zu reisen. Dazu zählt das Unternehmen aktuell unter anderem Südkorea, China und Italien. Angestellte, die aus diesen Regionen zurückgekehrt sind, hält Roche dazu an, zwei Wochen von zu Hause aus zu arbeiten.

Desinfektionsmittel am Arbeitsplatz

Die Grossbank UBS hat Geschäftsreisen nach Asien bis auf weiteres eingeschränkt. Reisen innerhalb von Europa sollen die Angestellten verschieben, bis sich die Situation beruhigt hat. Das Unternehmen verfolge die Ausbreitung des Virus genau und halte sich grundsätzlich an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit, hiess es auf Anfrage.

Bei der Credit Suisse gibt es derzeit keine Reisebeschränkungen. Die Bank beobachte die Entwicklungen «aufmerksam und ergreift bei Bedarf konkrete Massnahmen», sagte eine Firmensprecherin. Dabei orientiere sich das Unternehmen an den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden.

Siemens hat auf weltweiter Ebene und für die einzelnen Ländergesellschaften Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich mit der Verbreitung des neuartigen Erregers befassen. Für die Mitarbeiter von Siemens Schweiz gilt, dass Rückkehrer aus den besonders betroffenen Gebieten in Rücksprache mit den Vorgesetzten von zu Hause aus arbeiten können. Zudem hat die Schweizer Ländergesellschaft ihre Standorte mit Desinfektionsmittel ausgestattet.

Fiebermessen bei der Swatch Group

Der Bieler Uhrenkonzern Swatch Group, der im Tessin in Stabio und Genestrerio rund 600 Mitarbeiter beschäftigt, kontrolliert dort die Körpertemperatur seiner Mitarbeiter, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Der Automobilzulieferer Feintool aus dem bernischen Lyss verzichtet für Europareisen seiner Mitarbeiter auf Einschränkungen, befolgt aber die Vorgaben der Gesundheitsbehörden. Dazu gehören die allgemeinen Hygieneempfehlungen, wie eine Firmensprecherin sagte.

Auch im Ausland reagieren die Unternehmen: Der US-Technologiekonzern Apple hat seinen Beschäftigten Reisebeschränkungen nach China auferlegt. Apple-Experten könnten deshalb derzeit nicht an der neuen iPhone-Generation arbeiten, sagten ehemalige Mitarbeiter und Kenner der Lieferketten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Insider erwarten deshalb, dass sich die Lancierung der neuen iPhone-Modelle verzögert.

Ein Sprecher der Deutschen Bank in Frankfurt erklärte: «Wir haben Reisebeschränkungen für das chinesische Festland, Hongkong und die betroffenen Teile Italiens auferlegt und die Mitarbeiter gebeten, alle nicht absolut notwendigen Reisen vorerst aufzuschieben.»