Wo weltweit die Brandbeschleuniger liegen

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie gleicht einem Zweifrontenkrieg. Priorität hat die Abwehrschlacht gegen eine weitere Verbreitung des Virus und die Entwicklung eines Impfstoffs zum Schutz der Bevölkerung. Doch Quarantäne, Flugverbote, Schulschliessungen und andere tief greifende Massnahmen verursachen weltweit wirtschaftliche Schäden mit schwerwiegenden gesellschaftlichen Folgen. Drastische Eingriffe in der Schweiz, Notstand in den USA mit Einreisestopp für Europäer, Stopp aller Visaanträge durch Indien, Absturz der Börsen weltweit wie seit 1987 nicht mehr, Hilfsprogramme in Milliardenhöhe von Regierungen und Notenbanken: Die Lage ist ernst, und die Schlagzeilen überschlagen sich.

Die Pandemie ist eine medizinische, wirtschaftliche und eine Vertrauenskrise. Brandbeschleuniger für eine Verschärfung der ökonomischen Folgen lauern an allen Ecken und Enden. Grenzschliessungen, gestrichene Flüge, stornierte Reisen, abgesagte Veranstaltungen beschädigen die Erträge ganzer Branchen.

Die Luftfahrt trifft es besonders hart. Durch das zunächst für dreissig Tage geltende Einreiseverbot in die USA für Europäer fallen pro Woche 3500 Flüge weg, die rund 800'000 Passagiere betreffen. Schon vor dem Flugverbot hatte der Luftfahrt-Weltverband Iata vorhergesagt, dass die Branche bis zu 113 Milliarden Dollar an Umsatzeinbussen befürchten muss.

Iata warnte am Freitag vor wachsenden Liquiditätsproblemen vieler Fluglinien. Die Ansteckungseffekte für die gesamte Tourismusbranche, aber auch für Flughäfen, Caterer und Zulieferer und die Mitarbeitenden sind verheerend. Ob Beurlaubung, Kurzarbeit oder Entlassungen – Lohneinbussen und Existenzkrisen sind garantiert. Goldman Sachs erwartet in den nächsten acht Wochen einen weltweiten wirtschaftlichen Kollaps.

Liquiditätsprobleme führen zu Ausfällen und Pleiten

Der Nachfrageschock hat es in sich. Im Februar sind die Autoverkäufe in China um 82 Prozent eingebrochen. Adidas warnt vor einem Umsatzeinbruch in China von 1 Milliarde Euro im ersten Quartal. Niemand weiss, wie lange die Pandemie andauert, Lieferketten gestört sind und Nachfrageschübe ausbleiben. Eine Rezession ist in vielen Regionen wahrscheinlich. In den USA steht der Höhepunkt der Pandemie noch bevor. Die US-Konsumenten werden als Konjunktur­lokomotive für die US-Wirtschaft und die Welt vorerst ausfallen.

Der krisengeschüttelte Flugzeughersteller Boeing kämpft wegen des 737-Max-Skandals und Stornierungen neuer Bestellungen an zwei Fronten. Das Unternehmen hat eine erst im Januar vereinbarte Kreditlinie von 13,5 Milliarden Dollar gezogen, offenbar um Liquiditätsprobleme zu vermeiden. Immer mehr Energiekonzerne und Spitäler suchen nach kurzfristigen Überbrückungskrediten und horten Bargeld. Der Einbruch bei Bankaktien der vergangenen zwei Wochen ist unter anderem erfolgt, weil Anleger mit mehr Firmenpleiten rechnen. Kreditausfälle in grossem Stil könnten ertragsschwache Banken erfassen und zum Brandbeschleuniger einer Rezession werden.

Liquidität und Kreditwürdigkeit vieler Unternehmen sind potenzielle Zeitbomben. Zombiefirmen, die weniger Bargeld erzeugen, als sie an Zinsen zahlen müssen, geraten durch die Börsenturbulenzen in Bedrängnis. Auch die mit privatem Fremdkapital finanzierten Firmenübernahmen in den USA geraten in Schwierigkeiten.

Es kommt zur Kapitalflucht aus risikoreichen in sicherere Anlagen. Hochzins- und Schwellenmarktanleihen leiden besonders unter diesen Umschichtungen. Die betroffenen Unternehmen sind plötzlich mit höheren Finanzierungskosten konfrontiert

Ein hohes Risiko besteht bei Kreditvergaben an hoch verschuldete Unternehmen – ein 1,2 Billionen Dollar starker Sektor. Unternehmensanleihen mit BBB-Rating – die letzte Stufe, bevor eine Firma als nicht mehr kreditwürdig gilt – sacken durch eine Herabstufung in den Status von Ramsch­anleihen ab, was Verkaufswellen auslösen kann.

Der tiefe Ölpreis freut längst nicht alle

Auch der 1 Billion Dollar schwere Repomarkt, auf dem sich Banken über Nacht Geld ausleihen, verzeichnet Liquiditätsprobleme. Deshalb interveniert die US-Zentralbank Fed täglich mit neuen Milliardenbeträgen.

Die Pandemie und der Ölkrieg zwischen Saudiarabien und Russland sind ein Doppelschlag für Energiekonzerne und die Haushalte der betroffenen Länder. Riad fährt die Ölförderung drastisch hoch, der Ölpreis ist kollabiert und drückt die hoch verschuldete US-Frackingindustrie in Texas und North Dakota an die Wand. Zahlreichen Firmen droht bei Kreditausfällen die Pleite – mit Tausenden von Arbeitslosen. Die Kreditschulden der Öl- und Gasindustrie betragen laut der US-Denkfabrik Safe rund 200Milliarden Dollar.

Doch die Unternehmensanleihen liegen mit 936 Milliarden Dollar weit höher, darunter Ramschanleihen im Umfang von 175 Milliarden Dollar. Michael Anderson von Citigroup spricht von einem «signifikanten Ausfallrisiko». Der frühere Ölhändler Dan Dicker hält eine Pleitewelle von bis zu 500 Firmen für möglich. Im günstigsten Fall verteuern sich die Refinanzierungskosten für angeschlagene Firmen. Um einen Kollaps zu verhindern, stockt die US-Regierung die strategischen Ölreserven auf.

Zinssenkungen der Notenbanken, aber auch fiskalische Stimuli, Steuererleichterungen oder billige Kredite für Banken und KMU sollen Liquidität sicherstellen und wirtschaftliche Schocks abfedern, erhöhen aber die staatlichen Schuldenberge. Die Verschuldungsobergrenze der EU müsse gelockert werden, fordert unter anderem die italienische Regierung. Deutschland sagte am Freitag unbegrenzte Kredithilfen für Unternehmen zu.

Ob Rezession oder Weltwirtschaftskrise hängt von Ausmass und Länge der Pandemie und von den Brandbeschleunigern an den Finanzmärkten ab. Und davon, wie effektiv die Weltgemeinschaft reagiert, um die Erschütterungen abzufedern. China könnte als erstes Land zur Normalität zurückfinden und als Wirtschaftslokomotive agieren. Doch das wird dauern.



