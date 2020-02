Uber-Fahrer bleiben im Ungewissen

Für Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, ist klar: Es ist ein durchsichtiges Spiel, welches das Bundesamt für Sozialversicherung spielt: «Das BSV blockiert und verzögert seit Jahren alles, was wir für Uber-Fahrer und andere für Plattformen Arbeitende machen wollen.» Grossen hat vor anderthalb Jahren eine parlamentarische Initiative eingereicht, mit der er solche Arbeitsverhältnisse regeln will. Die zuständige Kommission des Nationalrates überwies den Vorschlag letzten November mit deutlichem Mehr.

Heute Dienstag hätte er in der ständerätlichen Kommission behandelt werden sollen. Er stand zusammen mit zwei Motionen aus dem Ständerat auf der Traktandenliste – zumindest bis vor zwei Wochen, dann waren alle drei Geschäfte plötzlich verschwunden. Der eigens aufgebotene Berichterstatter der Nationalratskommission, der Walliser Philippe Nantermod (FDP), wurde ohne Begründung ausgeladen.

«Der Bundesrat und das BSV wollen lieber alles verbieten, als sachliche Lösungen ausarbeiten, welche die neuen Arbeitsformen ermöglichen und die Arbeitnehmer schützen», sagt Grossen. Darunter würden jene leiden, die solche Plattformen für ihre Arbeit oder als Konsumenten nutzen wollen. «SP und Grüne sind dogmatisch gegen jede Neuerung, statt Lösungen zu diskutieren.»

Ähnlich sieht das der Obwaldner CVP-Ständerat Erich Ettlin, Vizepräsident der Sozialkommission, dessen Motion zum Thema ebenfalls auf die lange Bank geschoben wurde. «Plattformen wie Uber sind nun einmal da», sagt er. «Es ist besser, deren Arbeitsverhältnisse zu regulieren, als noch lange zuzuschauen, wie sie prekärer werden.» Die Verzögerung könne schon Taktik sein, sagt Ettlin. Gleichzeitig fände er es falsch, jetzt Entscheidungen zu fällen, wenn man im Sommer eine bessere Analyse der Situation auf dem Tisch habe.

Bereits der dritte Bericht in Arbeit

Der offizielle Grund für die Verzögerung ist ein Bericht, an dem das Bundesamt für Sozialversicherungen seit mehr als zwei Jahren arbeitet. Eigentlich hätte er bis Ende 2019 fertig sein müssen, wie der Bundesrat dem Parlament mehrfach zusicherte. Gegenüber der NZZ liess das BSV verlauten, er werde «voraussichtlich im Frühsommer erscheinen». Es ist schon sein dritter Bericht zum Thema.

Der BSV-Direktor steht Bundesrat Alain Berset nahe und ist, wie fast die gesamte Geschäftsleitung des Amtes, Mitglied der SP, welche eine neue Regelung der Arbeitsverhältnisse ablehnt. Auf Nachfrage schreibt das BSV, die Verzögerung habe damit zu tun, dass ein externer Forschungsauftrag notwendig geworden sei, um die verschiedenen aktiven Job-Plattformen genauer zu analysieren, deren Funktionsweise korrekt zu verstehen und die Auswirkungen auf die soziale Sicherheit realistisch einschätzen zu können. Mit der Verschiebung der Traktanden der Sozialkommission habe das Amt nichts zu tun. Paul Rechsteiner (SP), Präsident der Sozialkommission des Ständerates, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

«Je länger wir zuwarten, desto grösser werden die Probleme.»

Andrea Caroni

FDP-Ständerat

Wenn sich heute ein Uber-Fahrer bei kantonalen Ausgleichskassen oder zum Beispiel der Suva als Selbstständiger anmelden will, wird er abgewiesen. Damit bleibt er unversichert. Dieser Zeitung liegt ein solches Schreiben der Suva an einen im Kanton Genf wohnenden Uber-Fahrer vor. Dort heisst es, man werde über das Gesuch entscheiden, wenn die Rechtslage geklärt sei. Wie viele Personen in solchen neuartigen Arbeitsverhältnissen angestellt sind, ist bis jetzt unklar.

«Natürlich liegen die Vorstösse nicht auf der politischen Linie von Bundesrat Alain Berset», sagt auch Andrea Caroni. Der Appenzeller FDP-Ständerat hatte schon im September 2018 eine Motion eingereicht, damit bei der Einschätzung, ob jemand angestellt oder selbstständig ist, die Haltung des Gesuchstellers und seines Auftraggebers berücksichtigt werden soll. «Das würde viele offene Fragen klären, bis wir einen neuen Status für die Plattform-Ökonomie erarbeitet haben», sagt Caroni.

Der Vorstoss wurde von 33 Ständeräten – also einer grossen Mehrheit – unterzeichnet. Im Dezember 2018 schickte der Ständerat die Motion allerdings an die Kommission zur Beurteilung, und seither wird sie vertagt. Heute würden Anbieter solcher Leistungen in die Kategorien Arbeitnehmer oder Selbstständige gepresst, in die sie eigentlich nicht passen würden, sagt Caroni. Besser wäre in seinen Augen eine rasche Lösung, die der speziellen Arbeitsform gerecht wird: «Je länger wir zuwarten, desto grösser werden die Probleme.»