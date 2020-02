5G: USA warnen nachdrücklich vor Huawei

Die USA machen Druck auf die Schweiz. Sie fordern, beim Aufbau des 5G-Netzes auf chinesische Huawei-Technologie zu verzichten. Mehrmals haben in den letzten Wochen US-Vertreter beim Aussendepartement (EDA) interveniert. Die USA glauben jetzt, die «smoking gun» geliefert zu haben, jenen entscheidenden Beweis, dass Huawei mit den chinesischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet – sodass das Regime Zugriff auf den Telekommunikationsverkehr in anderen Ländern habe. Das wäre Spionage.

Die US-Botschaft bestätigt «mehrere Unterhaltungen mit den Schweizer Behörden zum Thema 5G». Dabei hätten die US-Vertreter klargemacht, dass «Chinas kommunistische Partei Zugang zu Informationen» habe, die «über chinesische Netzwerke fliessen». Der Beweis: Die Zusammenarbeit der Technologiefirmen wie Huawei mit den Sicherheitsbehörden sei gesetzlich verankert, so die US-Botschaft.

Sie warnt die Schweiz: «Wird chinesische Telekommunikationstechnologie im 5G-Netz erlaubt, führt dies zu inakzeptablen Risiken für die nationale Sicherheit, die kritischen Infrastrukturen, die Privatsphäre und die Menschenrechte.»

Sunrise und Swisscom setzen bereits auf Huawei

Die USA haben jüngst auch in anderen europäischen Ländern interveniert. Deutsche Medien berichten, dass US-Vertreter in Berlin Spionagebeweise vorgelegt hätten. In Deutschland nimmt man die Warnungen der USA nun offenbar sehr ernst: Das Auswärtige Amt hat nach der letzten US-Intervention die Regierung Merkel vor dem künftigen Einsatz von Huawei-Technologien gewarnt: Der chinesische Konzern sei nicht vertrauenswürdig.

Ganz anders in der Schweiz, wo Sunrise und in kleinerem Umfang auch Swisscom bereits auf Huawei setzen. Hier verhallen die Warnungen der USA weiterhin. Man will dem Druck aus Washington offenbar trotz der angeblichen Spionagebeweise nicht nachgeben. Das EDA bestätigt, dass es neulich Warnungen der USA gegeben habe. Es spricht von mehreren Kontakten in den letzten Monaten. Von Spionagebeweisen will man nichts wissen. Man gehe zwar davon aus, dass alle Technologiefirmen zur Zusammenarbeit mit den Behörden ihrer jeweiligen Länder verpflichtet werden könnten. Aber: «Konkrete Informationen über Spionagetätigkeiten liegen dem EDA momentan nicht vor.»

Handelskrieg wird zum Problem für die Schweiz

Auch Sunrise glaubt nicht, dass der chinesische Staat den Konzern für Spionagezwecke missbraucht: «Seit den ersten Anschuldigungen von US-Politikern gegen Huawei stellte man keine Unregelmässigkeiten bei Huawei-Geräten fest», sagt Sunrise-Sprecherin Therese Wenger. Es seien «auch keine schlüssigen Beweise für die Anschuldigungen gegen Huawei vorgelegt» worden. Sie verweist zudem auf Aussagen des Schweizer Geheimdienstchefs, wonach der Streit zwischen den USA und Huawei Teil eines Wirtschaftskriegs zwischen den USA und China sei.

Schweizer Behörden sehen im Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen die Huawei-Problematik in der Tat eher als Schauplatz eines Handelskriegs zwischen Grossmächten denn als Sicherheitsproblem. So schreibt die Meldestelle für Informationssicherung des Bundes (Melani) in ihrem aktuellen Halbjahresbericht im Zusammenhang mit Huawei von einem «bilateralen Handelsstreit» zwischen den Grossmächten, welcher nun in anderen Ländern ausgefochten werde.

Der Druck der USA ist aber gewaltig. Es ist fraglich, wie lange die Schweiz ihm noch standhalten kann. Denn die Trump-Regierung hat sich hierzulande schon andernorts durchgesetzt. So hat gemäss einem Bericht des Onlinemagazins «Republik» die ETH-Führung alle ihre Forscher explizit dazu aufgerufen, die Sanktionen der USA gegen Huawei zu befolgen. Sie sei von der US-Regierung dazu verpflichtet worden. Konkret heisst das: Wissenschaftler, die in einem Projekt elektronische Komponenten von US-Herstellern brauchen, haben ein Kontaktverbot mit Huawei. Sie dürfen offenbar nicht einmal mit Huawei-Mitarbeitern kommunizieren, wenn sie die USA als Teilchenlieferant oder Wissenspartner nicht verlieren wollen. Ähnliche Konflikte können sich laut der Bundesmeldestelle Melani auch für Firmen ergeben, die sowohl von US- wie auch von chinesischer Technologie abhängig sind.



