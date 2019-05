An Coops Tankstellen fliesst wieder Benzin

Ein Grossteil des Coop-Tankstellennetzes hat am Freitag zeitweise nicht funktioniert. Aufgrund von technischen Problemen konnten die Tanksäulen kein Benzin ausgeben, wie eine Sprecherin der Coop Mineralöl AG am Freitagnachmittag verschiedene Medienberichte bestätigte.

Später war das Tanken dann wieder an allen Coop-Tankstellen möglich, wie das Unternehmen am späten Nachmittag mitteilte. «Aufgrund eines technischen Systemproblems war der Treibstoffverkauf heute bei mehr als der Hälfte unserer Tankstellen ausser Betrieb.» Nachdem die Ursache identifiziert und behoben wurde, seien alle betroffenen Standorte wieder in Betrieb genommen worden. (sep/sda)