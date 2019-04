Auf Einkaufstour im Russen-Aldi

Der Kaviar steht ganz hinten im Raum, in der Kühlung. Das mag Zufall sein, dass der Kunde zuerst an Toilettenpapier, Sprotten, Herkules-Haferflocken für den Frühstücksbrei und Dosenmilch, die man zum Füllen der Pfannkuchen hier unbedingt braucht, vorbeigeführt wird – den Dingen des alltäglichen Bedarfs also. Und dass er erst dann erreicht, was in Sibirien Luxusgüter sind: Fleisch, Wurst, Äpfel.

Wahrscheinlicher aber ist, dass in einem Geschäft wie diesem nichts ohne Bedacht seinen Platz erhalten hat. Wer es bis hierher schafft und noch Geld übrig hat, kann also auch in Russlands Discounter Swetofor eine kleine Plastikschale mit rotem oder schwarzem Kaviar kaufen. Er weiss ja und kann es dank verschärfter Verbraucherschutzgesetze auch nachlesen, dass der rote Kaviar hier nicht vom Lachs und der schwarze nicht vom Stör ist, sondern der billigste Ersatz: salzige Körner aus Algen, gestreckt mit Sahnecreme.

Der Kaviar ist nicht echt, dafür günstig. Foto: Monika Maier-Albang

Mehr als 900 dieser Supergünstig-Märkte betreibt die Firma Torgservis mittlerweile in Osteuropa und Asien, unscheinbar eingerichtete Läden mit Waren auf Paletten und geringer Auswahl, dafür aber mit Preisen, die deutlich unter denen der Konkurrenz liegen. Läden, von denen hierzulande kaum jemand Notiz nehmen würde, hätten die Betreiber nicht Anfang des Jahres, im Februar, die erste Filiale in Deutschland eröffnet: in Leipzig, ausgerechnet in einem ehemaligen Aldi-Markt.

Der Ansturm war so gross, dass das Geschäft wegen Lieferengpässen für ein paar Tage schliessen musste. «Jeden Tag nur Tiefstpreise», verspricht nun der Supermarkt, der in Deutschland unter dem Namen «Mere», rumänisch für Äpfel, antritt. In Russland heissen die Märkte «Ampel», warum auch immer. Vielleicht, weil das Logo – ein roter, ein gelber, ein grüner Kreis – jeder grauen Fassade gut steht.

Zeitreise zur Urform der Discounter

Der neue Mitbewerber, mutmassen Experten, könnte durchaus Konkurrenz werden für die deutschen Discounter, die längst dazu übergegangen sind, ihre Waren ansprechend zu präsentieren, die auch Bioprodukte anbieten und nicht nur Kunden ansprechen wollen, die auf jeden Cent achten müssen. Die Swetofor-Märkte sind quasi die Rückkehr zur Urform des Discounters – und das sieht man auch, wenn man einen dieser Märkte besucht: ein Geschäft in Krasnojarsk, 4000 Kilometer von Moskau entfernt, in Sibirien.

Der Markt liegt im Stadtteil Oktjabrski, «Oktober», im Westen jener Stadt, aus der die Swetofor-Märkte ursprünglich stammen. 2009 eröffneten die ersten Ampel-Geschäfte hier. Heute gibt es in der Region 38, in der Stadt sieben: einer in jedem Rajon, jedem Viertel. Manche haben von neun bis 21 Uhr geöffnet, «ohne Mittagspause, ohne freie Tage», wie das Schild am Eingang verspricht. In anderen wird 24 / 7 verkauft. Lieferengpässe kennen sie in Krasnojarsk übrigens auch. Die Zigaretten sind gerade aus.

Die Waren stammen weitgehend aus Russland: Die Wurst kommt aus Nowosibirsk, der Kaviarersatz aus Tomsk, der Wein, der – auf Deutsch beschriftet – «Milch der Göttin» heisst, wird bei Stawropol am Schwarzen Meer abgefüllt. Die Waren liegen zumeist in grossen Pappkartons, abverkauft wird so, wie geliefert wird. Fünf Frauen pro Schicht halten den Betrieb am Laufen; sie besetzen die vier Kassen, füllen die Ware nach – und haben damit gut zu tun. Der Verkaufsraum ist eine grosse Halle, früher wurden hier Panzerteile gefertigt. Das einzige, das den Einkauf zu einem freudvollen Erlebnis machen kann, ist der Preis.

Acht Rollen Toilettenpapier, zweilagig, kosten 51 Rubel, 70 Cent. In anderen Läden, sagen Kunden, zahle man gut das Doppelte. Die Halbliterflasche Wodka mit Lokalkolorit – er heisst Jenissei, so wie der Fluss, der durch Krasnojarsk fliesst – gibt's für 215 Rubel, knapp drei Euro. Die Würste, die sie gern esse, gebe es hier im Fünferpack für 70 Rubel günstiger, rechnet eine ältere Frau vor, die extra mit dem Bus drei Kilometer aus einem Vorort hergekommen ist. Das Konzept ihres Marktes sei, «keine zehn Sorten Käse zur Auswahl zu stellen, sondern halt nur zwei Sorten in der Grosspackung», sagt Galina Funk, die Filialleiterin.

Mit dem tiefen russischen Durchschnittslohn sind Billiganbieter besonders attraktiv. Foto: Monika Maier-Albang

Viele ihrer Kunden seien Rentner. «Das Leben ist hart hier». 400, 500 Euro stehen dem russischen Durchschnittsverdiener im Monat zur Verfügung, Rentner müssen mit deutlich weniger zurechtkommen. Die meisten haben deshalb mehrere Jobs auch noch nach dem Renteneintritt, der gerade schrittweise angehoben wird: von 55 auf 60 für Frauen und von 60 auf 65 für Männer. Zudem leben in Krasnojarsk viele Gastarbeiter aus China, Kirgisistan, Usbekistan, die oft mit noch weniger Geld über die Runden kommen müssen. Auch sie sind Kunden von Swetofor. Insofern passt der Markt gut zu dieser Stadt: Man ist dort nur, wenn es anders nicht geht.

Krasnojarsk liegt selbst im Frühjahr unter einer Dunstglocke. Die Luftverschmutzung in der Stadt ist extrem. Wer eine Datscha besitzt, entflieht dorthin am Wochenende. Die Sanatorien genannten Hotels im Grünen, wo die Nacht 40, 50 Euro kostet, können sich nur Wohlhabende leisten. So wie auch die Häuser am Hang, im Osten von Krasnojarsk, wo die Luft besser ist als im Tal. Trotzdem wächst die Stadt, in der während des Zweiten Weltkriegs viele Evakuierte, später auch politisch Verbannte angesiedelt wurden.

Eine Million Bewohner hat Krasnojarsk heute – offiziell; geschätzt leben weitere 200'000 Menschen hier ohne Anmeldung. Denn auch, wenn Bewohner über tränende Augen klagen und man die Temperaturschwankungen erst mal aushalten können muss (im Winter wird es bis zu Minus 45 Grad kalt, im Sommer bis zu 35 Grad warm), eines hat Krasnojarsk zu bieten: Arbeit, auch gut bezahlte und mit Sibirien-Vergünstigungen bedachte – in Chemiefabriken, metallverarbeitenden Betrieben und in dem Aluminiumwerk, das als zweitgrösstes der Welt gilt. Bis 1992 war Krasnojarsk wegen seiner Rüstungsindustrie eine sogenannte «geschlossene Stadt». Touristen, die auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs waren, durften den Zug nicht verlassen, sogar die Vorhänge wurden zugezogen.

Die Eigentümer-Familie lebt nach wie vor in Krasnojarsk – und gibt keine Interviews

So unnahbar, wie die Stadt früher war, sind heute noch die Gründer und Inhaber der Firma Torgservis, Valentina und Iwan Shnayder und ihre Söhne Andrey und Sergey. Die Familie lebt nach wie vor in Krasnojarsk. Doch im Gegensatz zu anderen russischen Geschäftsleuten, die gern über ihre Erfolge erzählen, geben die Shnayders keine Interviews, sondern sind ähnlich diskret wie die Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht, denen sie ja auch im Geschäftsmodell nacheifern.

Begonnen hat der Aufstieg der Shnayders mit Bier. Einem Bericht der russischsprachigen Forbes zufolge gründeten die Brüder 1994 den Getränkehandel «Lenkom». Die Gesellschaft vertrieb die in Russland grössten Biermarken Baltika, Ochakovo und Heineken. 2004 besassen sie schon eine Getränkekette: «Napylnik», «der Betrunkene». Hier verkauften sie Bier, Wein, Schnaps, Zigaretten und Zakuski, die zum Alkohol gehörigen Vorspeisen wie eingelegtes Gemüse und geräucherten Fisch. Doch dann kam die Finanzkrise, der Rubel verfiel, die Kette ging 2015 pleite. Die Shnayders hatten da aber längst ein anderes Standbein. 2009 hatte Andrey Shnayder zuerst den Discounter Rostorg, wenig später dann den ersten Swetofor-Laden eröffnet, alles in der Heimatstadt Krasnojarsk. Von dort aus expandierte Swetofor in die umliegenden Regionen Sibiriens, später auch in andere Regionen Russlands, nach Kasachstan und Weissrussland. Offenbar mit Erfolg: Neben den Swetofor-Läden gehören der Familie noch Apotheken, Kliniken und verschiedene Handelsfirmen.

Wie es in Deutschland weitergeht? Schwer zu sagen, ob es die vom Konzern geplanten rund 100 Mere-Filialen je geben wird. Jedenfalls wird das Konzept nur aufgehen, wenn die Kette wächst. Denn gerade ein Billigdiscounter kann sich nur halten, wenn die Logistik stimmt, die Lieferkette gross genug ist. (Redaktion Tamedia)