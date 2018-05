Bazl sieht keine Sicherheitsmängel bei Edelweiss

Piloten, Kabinenbesatzung und Crewplaner von Edelweiss haben sich in einem offenen Brief an ihren Chef um die Sicherheit gesorgt. Sie fürchten, dass Menschenleben in Gefahr sein könnten.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) sieht das gemäss «Blick» anders. Die Maschinen würden alle Sicherheitsnormen erfüllen. Bazl-Sprecherin Nicole Räz erklärt, dass erst vor einer Woche Inspektionen bei Edelweiss stattgefunden hätten. «Dabei wurden keine Sicherheitsmängel festgestellt.»

Auch die Pilotengewerkschaft Aeropers, die vor wenigen Tagen den Gesamtarbeitsvertrag mit Edelweiss auf Ende Mai 2019 kündigte, sei davon überzeugt, dass die Sicherheit gewährleistet sei.

