Boeing groundet 50 Flugzeuge des Typs 737 wegen Rissen

Für den Absturz einer Boeing 737 MAX in Indonesien ist primär das System verantwortlich. Aber auch die Fluggesellschaft machte Fehler. Mehr...

An einer emotionalen Anhörung wurde der Boeing-Chef in Sachen 737-Max-Absturz in die Mangel genommen. Angehörige zeigten Bilder von Opfern. Mehr...