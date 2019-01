Darum wird es den Passagieren im SBB-Pannenzug übel

Viel Spass hätten sie im Europapark von Rust gehabt, schrieb ein Mann kürzlich in einem sozialen Medium, und auf jede noch so wilde Bahn habe er seinen Sohn begleitet: in zwei Sekunden von null auf hundert, Sturzflug in die Tiefe, Loopings – alles kein Problem. Aber auf dem Heimweg, im neuen Bombardier-Zug, sei ihm schlecht geworden, weil der so geschüttelt habe.

Der Eintrag des Mannes ist nur ein Beispiel für die Kritik, die derzeit auf den neuen Zug FV-Dosto der SBB niederprasselt und nicht abzureissen scheint. Es ist von Schwindel die Rede, von ausgefallenen Heizungen oder zu kleinen Gepäckablagen. Die teuerste Beschaffung in der Geschichte des Bahnunternehmens ist zum Debakel geworden.

«Für die Kunden und das Personal ist die Zuverlässigkeit des FV-Dosto nicht akzeptabel.»SBB

Für 1,9 Milliarden Franken bestellten die SBB im Jahr 2010 neue Doppelstockzüge bei Bombardier, aber immer wieder hat sich deren Einführung verzögert. Im Sommer 2017 lieferte der kanadische Hersteller mit drei Jahren Verspätung die ersten Exemplare des Twindexx-Swiss-Express aus, der auch FV-Dosto genannt wird (eine Abkürzung für Fernverkehrs-Doppelstockzug). Heute, rund neun Jahre nach Vertragsabschluss, rollen statt der 59 gekauften Züge gerade mal 12 auf einem eingeschränkten Einsatzgebiet.

Seit einem Monat verkehren sie auf der Interregio-Strecke Basel–Zürich– St. Gallen –Chur und haben schon etliche Probleme verursacht. Die Züge weisen Einschränkungen beim Kundenkomfort und gravierende technische Mängel auf. Immer wieder kommt es zu Ausfällen und Verspätungen.

Den SBB bleibt nichts anderes übrig, als vorerst auf den geplanten Einsatz der neuen Züge auf der Paradestrecke St. Gallen –Genf-Flughafen zu verzichten. Das gaben sie vergangene Woche in einem scharfen Communiqué bekannt. Das aktuelle Einsatzgebiet werde erst dann erweitert, wenn die Fahrzeuge über mehrere Wochen verlässlich eingesetzt werden könnten, schrieben die SBB. Die Zuverlässigkeit im ersten Betriebsmonat bezeichneten sie als «nicht akzeptabel» und forderten vom Hersteller Bombardier Verbesserungen. Drei Probleme machen den SBB besonders zu schaffen:

1. Ausfälle wegen technischer Störungen

«Nicht einsteigen»: Der neue Zug FV-Dosto der SBB verursacht viele Ausfälle und Verspätungen. (Bild: Keystone)

Fehler beim Passagier-Infosystem, bei den Heizungen und Klimaanlagen sind noch das kleinste Übel. Viel grössere Auswirkungen haben Pannen beim Antrieb, bei den Türen und der Software. Sie machen derzeit zwei Drittel aller Störungen aus und sorgen für Verspätungen und Ausfälle.

Das ist für die Kundinnen und Kunden ärgerlich, aber auch für das Personal. Immer wieder schliessen Türen nicht. Und wenn die Steuerungssoftware streike, stelle sich der Zug buchstäblich ab, klagte Hans-Ruedi Schürch, Präsident des Lokomotivpersonalverbands (LPV), gegenüber «Watson». Der Lokführer sei der Elektronik völlig ausgeliefert und müsse das gesamte Betriebssystem neu starten, was bis zu 30 Minuten dauere. «Es ist von A bis Z ein Trauerspiel.»

2. Wankkompensation sorgt für Schwindel

Die grösste Stärke des Zugs entpuppt sich nun als eine seiner Schwächen: Beim FV-Dosto ist eine neue Variante der Neigetechnik eingebaut, Wankkompensation (Wako) genannt. Sie verhindert, dass sich die Wagen in Kurven zu stark nach aussen neigen – etwas, was es bislang nur beim einstöckigen ICN gab. So kann der FV-Dosto auf bogenreichen Streckenabschnitten bis zu 15 Prozent schneller fahren.

Ein konventioneller Doppelstockwagen wird in der Kurve aufgrund der Querbeschleunigung nach aussen gedrückt. Der neue FV-Dosto aber kann sich dank der Wako 2 Grad neigen und so die Seitenbeschleunigung reduzieren, die auf die Fahrgäste einwirkt. Beim ICN erlaubt die aktive Neigetechnik gar eine Neigung von bis zu 8 Grad .

Die SBB haben die Wako allerdings noch gar nicht benutzt, wie sie auf Anfrage sagen. «Die Wankkompensation bei den Drehgestellen der neuen Züge ist momentan ausgeschaltet. Denn der aktuelle Fahrplan lässt es gar nicht zu, dass die Züge schneller an ihrem Zielort ankommen», erklärt SBB-Mediensprecher Christian Ginsig. In den nächsten Jahren beziehungsweise bis zum entsprechenden Fahrplanwechsel würden die FV-Dosto deshalb wie konventionelle Doppelstöcker verkehren.

Trotzdem rüttelt es im FV-Dosto bei langsamer Fahrt schon jetzt ungewohnt stark, wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben. «Es handelt sich um ein neues Drehgestell mit neuen Laufeigenschaften. Und das Zusammenspiel zwischen der Federung und der Wako-Technologie stimmt derzeit noch nicht», erklärt Ginsig. Wenn die Züge zum Beispiel mehrere Weichen überqueren, geraten sie ins Wanken. Vor allem für Passagiere im oberen Stockwerk entsteht so das Gefühl, der Wagen könnte kippen. Kunden nennen den Dosto deshalb auch Schüttelzug.

Dass der Fahrkomfort nicht optimal ist, geben auch die SBB zu. Sie fordern Bombardier auf, zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der sogenannten Laufruhe bei tiefen Geschwindigkeiten zu ergreifen.

3. Nur bedingt behindertengerecht

Die Rampe als Hindernis: Eine Rollstuhlfahrerin steigt in den FV-Dosto ein. (Bild: Keystone)

Der FV-Dosto hat einen kleineren Wagenquerschnitt als andere in der Schweiz rollende Doppelstockzüge. Um keine Komforteinbusse und auch im unteren Stock eine anständige Stehhöhe zu haben, musste der Fussboden dort tiefer angelegt werden. Und so entstand die mittlerweile berühmt-berüch­tigte Rampe zur Tür und damit zur Perronkante, derentwegen der Behindertenverband Inclusion Handicap vor Gericht zog.

Ende November wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde mehrheitlich ab, gab Inclusion Handicap aber in einem Punkt recht: Die Neigung der Einstiegsrampe darf nicht mehr als 15 Prozent betragen. Für Rollstuhlfahrer sei das immer noch zu viel, sagt der Verband. Er fordert eine Neigung von höchstens 12 Prozent und zieht das Verfahren ans Bundesgericht weiter.

Schneller und mehr Platz

Bei aller Kritik geht vergessen, dass der FV-Dosto gegenüber den herkömmlichen Doppelstöckern aber auch Vorteile hat. Der neue Zug verfügt über energieeffiziente Motoren, die Energieeinsparungen von rund 10 Prozent erlauben sollen. Er hat ein verteiltes Antriebssystem, in dem zwölf Fahrmotoren in den Drehgestellen der achtteiligen Einheit zum Einsatz kommen. Jeder Wagen des Zuges ist damit ein Triebwagen.

Zudem bietet der FV-Dosto mehr Platz als seine Vorgänger. Wenn er mit zwei Kompositionen gefahren wird, stehen auf 400 Metern Länge bis zu 1364 Sitzplätze zur Verfügung und damit 300 mehr als bei den bisherigen Doppelstockzügen.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt wie beim IC-Doppelstöcker etwa 200 Kilometer pro Stunde. Im Gegensatz zum alten Modell könnte der neue Zug aber wie schon beschrieben schneller in Kurven fahren. Die SBB versprechen sich davon einen Fahrzeitgewinn von nahezu 10 Prozent . So soll beispielsweise die Reisezeit der Strecke Bern–Lausanne, die gegenwärtig 66 Minuten dauert, dereinst auf unter eine Stunde fallen. Solange die Wankkompensation nicht eingeschaltet wird, ist das aber noch Zukunftsmusik.

Da gab es noch keine Kritik: Im Mai 2017 erhält die Öffentlichkeit erstmals Einblick in das Innere des neuen Doppelstockzuges. (Video: Lea Koch)

(Tages-Anzeiger)