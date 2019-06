Das steckt hinter dem grossen Ausverkauf bei der Migros

Warum will sich die Migros von Globus, Depot, Interio und M-Way trennen?

Offiziell sagt Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen in bekannter PR-Sprache: «Wir sind heute nicht mehr die beste Eigentümerin.» Tatsache ist, dass das Warenhaus Globus und die drei Detailhandelsformate schon länger Sorgenkinder der Migros sind. 2018 musste Globus 90 Millionen Franken abschreiben.

Die Wertberichtigungen waren aufgrund der Beurteilung der Geschäftsaussichten notwendig, wie Zumbrunnen an der Bilanzmedienkonferenz im März sagte. Gleichzeitig setzte er damals ein Ultimatum. Zumbrunnen gab Globus noch zwei Jahre, um auf Erfolgskurs zu kommen. Nun zieht er die Reissleine.

Hintergrund dürfte die finanzielle Situation des Migros-Konzerns sein. Dieser schrieb im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 28,3 Milliarden Franken «nur» 475 Millionen Franken Gewinn. Es ist dies das schlechteste Ergebnis seit 15 Jahren.

Woran leiden die Migros-Töchter?

Globus spürt als klassisches Warenhaus die Konkurrenz durch den wachsenden Onlinehandel besonders stark. Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer bestellen Kleider, Schuhe, Haushaltartikel oder Elektronikgeräte bei Amazon, Zalando, Brack & Co. Globus und auch Interio haben den Onlinehandel jahrelang vernachlässigt. Erst spät folgten sie dem Trend.

Laut Migros-Chef Zumbrunnen konnte der Onlineumsatz von Globus 2018 zwar verdreifacht werden, doch die kritische Grösse, um rentabel arbeiten zu können, erreichte das Unternehmen nicht. Um die Marke online weiter bekannt zu machen, wären hohe Werbeinvestitionen nötig. Zudem setzt die Migros beim Onlinehandel auf ihr Internet-Warenhaus Galaxus.

Wer soll Globus, Interio & Co. kaufen?

Das ist laut der Migros-Gruppe noch völlig offen. Die Bekanntgabe, dass die Unternehmensteile zum Verkauf stehen, ist ein Paukenschlag. Trotz den bekannten Problemen gab es keine Anzeichen, dass die Migros so schnell handeln wird. «Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir starke neue Eigentümer finden, welche über die Basis und das Know-how für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmen verfügen», sagt Zumbrunnen.

Es ist davon auszugehen, dass die vier Unternehmen an verschiedene Käufer gehen. Offizielle Interessenten werden noch keine genannt. Als möglicher Käufer von Globus kommt beispielsweise die Signa Holding des österreichischen Investors René Benko infrage. Er erwarb erst vor kurzem den deutschen Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof.

Warum wird auch das Einrichtungsgeschäft Interio verkauft?

Interio verkauft Möbel und Wohnaccessoires in schweizweit elf Filialen. Die Migros schreibt, dass die meist alleinstehenden Filialen nicht genügend von den Synergien mit dem Mutterhaus profitieren würden. Ihnen fehle zudem die kritische Grösse für eine nachhaltige Entwicklung. Man sehe deshalb für die Standorte bessere Entwicklungschancen unter einem neuen Eigentümer.

Warum wird Micasa nicht verkauft?

Die Migros besitzt mit Micasa ein weiteres Einrichtungshaus, das preislich leicht unter Interio angesiedelt ist. Micasa zählt 32 Filialen und ist eng mit dem Mutterhaus verbunden, so wie die Formate SportXX, Melectronics, Do it + Garden. Das bietet zahlreiche Vorteile – beispielsweise bei der Beschaffung, beim Auftritt und dem Vertrieb. Entsprechende Synergien können zwischen Interio und dem Mutterhaus nicht erzielt werden, wie die Migros schreibt. Auch beim Verkauf von Möbeln und Wohnaccessoires verschiebt sich immer mehr in den Onlinehandel, wo die Migros wiederum vor allem auf Galaxus setzt.

Wo liegt das Problem von Depot?

Die Gries-Deco-Gruppe (Depot) gehört erst seit 2012 mehrheitlich der Migros, ein erster Einstieg erfolgte 2009. Ein Grossteil der auf Wohnaccessoires ausgerichteten Filialen liegt in Deutschland und Österreich. Auch bei Depot schaffte es die Migros bis heute nicht, die schrumpfenden Verkäufe in den Geschäften mit zusätzlichen Einnahmen aus dem Onlinehandel auszugleichen. Heute erklärt Zumbrunnen, dass Depot stationär und online abseits des Kerngeschäfts überwiegend ausserhalb des Heimmarktes Schweiz der Migros tätig sei. Entsprechend sehe man bessere Entwicklungschancen bei einem neuen Eigentümer.

Wieso will die Migros den E-Bike-Anbieter M-Way verkaufen?

Die Tochterfirma M-Way wurde 2010 als Start-up gegründet. Der Markt verspricht zwar weiterhin überdurchschnittliche Wachstumsraten, ist aber durch zahlreiche Anbieter hart umkämpft. Zudem verkauft die Migros auch in ihren SportXX-Filialen E-Bikes. «M-Way hat sich vom Start-up zum erwachsenen Unternehmen entwickelt», schreibt die Migros. Man sehe für M-Way aber ausserhalb der Gruppe bessere Chancen, wachsen zu können.

(Redaktion Tamedia)