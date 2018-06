Der Weg ins Energieschlaraffenland

Bei der Energie werden die Grenzkosten massgeblich durch die Brennstoffe definiert. Ein Kohlekraftwerk verbrennt Kohle. Die Grenzkosten entsprechen also mindestens dem Kohlepreis. Die Sonne oder der Wind hingegen schicken keine Rechnung, wie die Autoren schreiben. Die Grenzkosten von erneuerbarer Energie lägen also praktisch bei null. ­Dadurch könne Energie letztlich gratis werden.

Aber: Wer soll all die Kraftwerke bauen, wenn sich mit dem von ihnen produzierten Strom kein Geld verdienen lässt? Die Autoren beschreiben eine marktwirtschaftliche Lösung: Der berühmte Gratis-gegen-Daten-Tausch. Als Beispiel nennen sie das deutsche Unternehmen Freshenergy. Dessen Ziel: den Strompreis auf null Cent pro Kilowattstunde zu senken. Das Geschäftsmodell: Freshenergy schenkt seinen Kunden einen intelligenten Stromzähler, der den Stromverbrauch misst. Gleichzeitig identifiziert er aber auch die verschiedenen Elektrogeräte im Haushalt und sendet die Daten dem Unternehmen. Dieses kann basierend auf den Daten Ersatzprodukte vorschlagen. Die Kilowattstunde ist so also nicht mehr das eigentliche Kernprodukt, sondern lediglich ein Dateninput, auf dessen Basis andere Produkte verkauft werden sollen.

Trotz dieser marktwirtschaftlichen Lösung: In erster Linie scheint den ­Autoren eine staatliche Lösung vorzuschweben: «Wer investiert in ein Energiesystem, mit dem sich letztlich kein Profit machen lässt?», fragen sie an anderer Stelle der Studie und antworten mit: «Jemand, dem der volkswirtschaftliche Nutzen wichtiger ist als der ­betriebswirtschaftliche Gewinn – also der Staat.»