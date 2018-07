Die Kritik an Federer ist unrealistisch

Für alle, die von Roger Federer genug haben, diesem so sympathischen Tennisspieler, den der Erfolg nicht zur Arroganz verleitet hat, der keine Wutausbrüche am Netz produziert und keine Skandale ohne Netz, der aber in Werbung und Medien eine derartige Präsenz produziert, dass sie einem verleiden kann – für die passiert in diesen Tagen etwas Überraschendes: Roger Federer wird kritisiert.

Das hat mit seinem Entscheid zu tun, nicht mehr für Nike Werbung zu machen, sondern für Uniqlo. Roger Federer hat über 20 Jahre mit Nike gearbeitet. Jetzt hat er den amerikanischen Konzern verlassen und sich mit Uniqlo als Hauptsponsor geeinigt, dem japanischen Kleiderunternehmen. Nur die Schuhe von Nike trägt er noch. Bis auf weiteres.

Sein Wechsel wurde im atemlosen Ton der Breaking News kommentiert, vom ersten Tag im neuen Look bis hin zur Frage, wie viele Shirts, Hosen und Socken die Kleiderfirma ihm geschenkt habe. Federer beantwortete alles mit Geduld.

Der weinende Star

Der Entscheid, der am Montag bekannt wurde, hat manche überrascht und Public Eye missfallen. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich als «Erklärung von Bern» einen seriösen Ruf erarbeitet hat. Sie stellt das Bild des weinenden Federers dem Arbeitskampf gegenüber, den 2000 entlassene indonesische Näherinnen und Näher seit drei Jahren führen.

Damals war eine Fabrik in die Insolvenz gegangen, die für Uniqlo und andere Firmen Textilien produzierte. Obwohl die Ansprüche der ehemaligen Angestellten auf Lohn- und Entschädigungszahlungen anerkannt seien, schreibt Public Eye, hätten sie einen Grossteil des Geldes bis heute nicht bekommen.

Die Organisation kritisiert eine Praxis, die von vielen westlichen Konzernen praktiziert wird, nämlich ihre Produkte in asiatischen Billiglohnländern herstellen zu lassen, oft unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen und ohne gewerkschaftlichen Schutz. Dass wir dann trotzdem Apple-Laptops kaufen und Uniqlo-Regenjacken, belegt unsere Mitschuld als Konsumenten.

Zum Erfolg gehört das Gehalt: Geld ist die Wertschätzung des Kapitalismus für eine Leistung.

Wie kann ein so sensibler, fairer Sportler wie Roger Federer einen Sponsor wählen, der so mit Angestellten umgeht? Was Public Eye als Widerspruch konstruiert, erweist sich als Zusammenhang: Roger Federers Auftritt kontrastiert das Gebaren seines Sponsors nicht, er hilft ihm, das Gebaren zu verdrängen. Federers Marke ist die Sympathie. Unvorstellbar, dass er sexsüchtig würde wie Tiger Woods, Doping betriebe wie Lance Armstrong. Wie sehr der Spieler seinem neuen Sponsor damit hilft, zeigt ein Zitat des CEO von Uniqlo, Tadashi Yanai: Was Federer und ihn als Ziel verbinde, sagt er, sei, «einen positiven Wandel in der Welt zu bewirken». Einen positiven Imagewandel.

Das Recht auf Geld

Reagiert Public Eye also naiv? Muss man von einem Spitzensportler verlangen, nur für Menschenrechte und Umweltschutz zu werben, also für viel weniger Geld?

Die Forderung klingt ehrenhaft, bleibt aber unrealistisch. Sie steht im Widerspruch zum Erfolgsstreben, das Sportler antreibt, besonders die besten. Zum Erfolg gehört das Gehalt: Geld ist die Wertschätzung des Kapitalismus für eine Leistung. Roger Federer soll von Uniqlo, so geht jedenfalls eines der Gerüchte, die nächsten zehn Jahre über 300 Millionen Franken bekommen – selbst wenn er abtritt. Nike zahlte ihm für denselben Zeitraum deutlich weniger.

Womit Public Eye recht hat: Negative Publizität kann einem Konzern schaden. Diese Erfahrung machte ein amerikanisches Sportunternehmen, das seine Arbeiterinnen und Arbeiter minimal bezahlte und maximal benutzte. Das Vorgehen war so brutal, dass die Kritik immer stärker wurde. Sie kam von Aktivisten vor Ort, wurde von Nichtregierungsorganisationen verbreitet und von den internationalen Medien publiziert.

Die Kritik führte dazu, dass immer mehr Konsumenten dem Konzern davonliefen. Das Unternehmen beschloss nach langem Zögern zu reagieren. Das war Ende der Neunzigerjahre. Der Konzern liess in den Fabriken etwas mehr Transparenz zu, verbesserte die Arbeitsbedingungen ein wenig. Und zahlte in konkursiten Fabriken ausstehende Löhne aus.

Der Konzern heisst Nike.

