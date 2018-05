Die Lehre aus dem Sika-Streit

Der jahrelange Übernahmekampf um den Bauchemiekonzern Sika war nur möglich dank einer Besonderheit des Schweizer Aktienrechts: Mit nur 17 Prozent des Kapitals kontrollierte die Sika-Erbenfamilie Burkard fast 53 Prozent der Stimmen. Dieses Privileg wollte sie an den französischen Industrieriesen Saint-Gobain übertragen. Dieser hätte damit vergleichsweise günstig die Kontrolle über einen Konkurrenten erlangt – zulasten aller anderen Aktionäre. Möglich machten dies sogenannte Stimmrechtsaktien, die mehr Gewicht haben als «normale» Aktien.

Sika ergreift nun nach der Beilegung des Streits die Gelegenheit, diese Ungleichbehandlung der Aktionäre abzuschaffen und die Einheitsaktie einzuführen. «One share, one vote» – eine Aktie, eine Stimme – das müsste in einer liberalen Wirtschaftsordnung auch das Motto der Aktionärsdemokratie sein.

Eine gut laufende Firma kann mit Stimmrechtsaktien gegen den Willen der Mehrheit der Aktionäre in die Hände einer anderen Firma geraten.

Doch auch bei anderen Schweizer Publikumsgesellschaften herrscht noch immer Aristokratie statt Demokratie. Einige dieser Firmen wie Swatch, Schindler oder Roche sind damit erfolgreich unterwegs. Doch es gibt auch Gegenbeispiele, etwa Kudelski, Kuoni oder Arbonia Forster, die wegen der Privilegierung ihres Kernaktionärs in die Krise geraten waren. Stimmrechtsaktien schützen normalerweise vor feindlichen Übernahmen, aber sie bergen das Risiko, dass der Kernaktionär die anderen Aktionäre in falscher Sicherheit wiegt und ihnen verspricht, langfristig engagiert zu bleiben – und dann doch plötzlich von seinem Recht Gebrauch macht, zu verkaufen. Eine gut laufende Firma kann damit gegen den Willen der Mehrheit der Aktionäre in die Hände einer anderen Firma geraten – wie im Fall von Sika fast geschehen.

Die Lehre aus dem Fall Sika muss darum sein: Stimmrechtsaktien gehören abgeschafft. Dafür braucht es eine Änderung des Aktienrechts. Aber im Parlament gibt es dafür wenig Unterstützung. Die Aktionäre wehren sich erbittert gegen die Beschneidung ihrer Pfründe und finden im bürgerlichen Lager viel Unterstützung. Das ist wenig verständlich, denn zum freien Markt des 21. Jahrhunderts passt nicht die Aktionärsaristokratie, sondern die Aktionärsdemokratie.

(Tages-Anzeiger)