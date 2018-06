Die besten Verwaltungsräte der Schweiz

1. Platz: SonovaSonovas Verwaltungsräte – darunter zwei Frauen – sind sehr unabhängig und auslanderfahren.

Sonovas Geschäfte liefen 2017 etwas schwächer. Was den Verwaltungsrat, der es dieses Jahres erneut auf Platz eins im Ranking geschafft hat, aber freuen dürfte: Das Management steigert fortlaufend die Profitabilität und verspricht dies auch für die Zukunft – so lässt sich auch die Integration von übernommenen Gesellschaften wie der Retailkette Audionova bestens verdauen. Das Unternehmen muss aber aufpassen, dass es nach der Grossfusion wichtiger Konkurrenten in die Technologieführerschaft investiert.

Der Verwaltungsrat kommt mit dem neuen Mitglied, dem im März als CEO ausgeschiedenen Lukas Braunschweiler, auf eine Unabhängigkeitsquote von 88,9 Prozent – ein für die Schweiz hervorragender Wert. Weiter überzeugt der Verwaltungsrat von Sonova durch eine angemessene Grösse. Die Zahl der VR-Mitglieder ist vernünftig limitiert. Zudem sind im Verwaltungsrat alle Kompetenzen versammelt, die zurzeit idealerweise vorhanden sein sollten.

Erfahrener Präsident

An der Spitze des Verwaltungsrats wacht Robert Spoerry über die Strategie des Managements. Als Manager leitete er von 1993 bis 2007 den Waagen- und Messinstrumentehersteller Mettler-Toledo als CEO, gliederte die Gesellschaft 1996 aus dem Chemiekonzern Ciba-Geigy (heute Novartis) aus und brachte sie 1997 an die New Yorker Börse. Auch heute steht er als Präsident dem Verwaltungsrat von Mettler-Toledo vor.

Hat bereits viele Stationen hinter sich: Robert Spoerry, VR-Präsident Sonova. Foto: Keystone / Walter Bieri

Die Frauenquote im Verwaltungsrat beträgt 22,2 Prozent. Die Amerikanerin Lynn Dorsey Bleil blickt auf 25 Jahre Erfahrung als Unternehmensberaterin in der Gesundheitswirtschaft zurück – bis die Chemieingenieurin 2013 bei McKinsey kündigte. Direkt aus der US-Gesundheitsbranche kommt Stacy Enxing Seng, die 2000 den Katheterhersteller ev3 mitgründete und dort als CEO arbeitete.

Hohe Internationalität

Die beiden Frauen sind zwei von sieben Mitgliedern, die internationale Erfahrung vorweisen. Dazu gehört auch Spoerrys Vize, der Schweizer Jurist Beat Hess. Mit seinen Erfahrungen aus früheren Streitfällen war er auch bei einer Sammelklage gegen den Hörgerätehersteller bereits von grossem Nutzen. Der Niederländer Ronald van der Vis kam vom internationalen Mode- und Lifestylekonzern Esprit, und Anssi Vanjoki war von 1998 bis 2011 ein Topmanager bei Nokia.

Der heutige US-Bürger, Volkswirt und Jurist Jinlong Wang begann seine Karriere im chinesischen Ministerium für wirtschaftliche Beziehungen und Aussenhandel. Bei der Ciba-Geigy-Gruppe hatte auch Michael Jacobi mehrere Führungspositionen inne. KUE

Verwaltungsratsmitglieder Sonova: Robert Spoerry (Präsident), Beat Hess, Lynn Dorsey Bleil, Lukas Braunschweiler, Michael Jacobi, Stacy Enxing Seng, Ronald van der Vis, Anssi Vanjoki, Jinlong Wang

Das Siegerpodest

Grafik vergrössern

2. Platz: LonzaDer Verwaltungsrat ist kompetent und unabhängig. Das gibt ihm Rüstzeug für vielfältige Herausforderungen.

Dreizehn Jahre präsidierte Rolf Soiron den Verwaltungsrat des Pharmazulieferers und Feinchemieherstellers Lonza. Der Abgang fiel dem 73-Jährigen nicht leicht. Er wollte eigentlich 2017 zurücktreten, hängte aber nach der Grossakquisition des amerikanischen Kapselherstellers Capsugel noch ein Jahr dran.

Seit April ist nun definitiv Schluss. Soiron übergab sein Amt zur Generalversammlung an Albert Baehny, der dem Verwaltungsrat von Lonza seit 2017 angehört. Baehny ist kein Unbekannter in der Schweizer Unternehmenswelt. 2005 bis 2014 amtierte er als CEO des Sanitärtechnikers Geberit und ist heute noch dessen Verwaltungsratspräsident. Nebenbei sitzt er auch im Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft Investis.

Kompetentes Team

Baehny hat ein Gremium übernommen, das optimal aufgestellt ist. Positive Attribute sind unter anderem hohe Kompetenz, Unabhängigkeit der Mitglieder und mit zehn Posten eine für das Unternehmen angemessene Grösse.

Präsidiert ebenfalls den VR von Geberit: Albert Baehny, VR-Präsident Lonza. Foto: Keystone / Steffen Schmidt

Im Gremium befinden sich Patrick Aebischer, der ehemalige Direktor der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne EFPL, wie auch Jürgen Steinemann, der ehemalige CEO des Schokoladenherstellers Barry Callebaut. Auch Werner Bauer, Vizepräsident des Verwaltungsrats des Riechstoffherstellers Givaudan, ist Mitglied.

Lonza zählt drei Frauen im Verwaltungsrat. Es sind dies die Engländerin Barbara Richmond, die Amerikanerin Margot Scheltema und die Deutsch-Brasilianerin Angelica Kohlmann. Letztere ist an der jüngsten Generalversammlung in das Gremium gewählt worden. Als Unternehmerin und Ärztin bringt sie wertvolles Wissen mit. Sie verfügtüber mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Pharma, Biotech, Technologie und Big Data.

Wenig zu beanstanden

Insgesamt gibt es beim Verwaltungsrat von Lonza wenig zu beanstanden. Einzig, dass die Grösse nicht limitiert ist, kann angelastet werden.

Somit kann sich das Gremium ganz auf die Zukunft konzentrieren. Lonza muss weitere Fortschritte in der Rentabilität machen. Zwar verdient sie dank diverser Massnahmen die Kapitalkosten mittlerweile wieder. Doch einzelne Geschäftsbereiche, wie das Wassergeschäft (Mittel gegen Mikroben in Swimmingpools), zeigen die gewünschte Leistung immer noch nicht. Deshalb hält Lonza derzeit nach strategischen Optionen Ausschau. GRI

Verwaltungsratsmitglieder Lonza: Albert Baehny (Präsident), Patrick Aebischer, Werner Bauer, Angelica Kohlmann, Christoph Mäder, Barbara Richmond, Margot Scheltema, Jürgen Steinemann, Antonio Trius, Olivier Verscheure

Auswertung nach einzelnen Kriterien

Grafik vergrössern Gold: Sonova | Silber: Lonza | Blau: Novartis

3. Platz: NovartisDas Gremium ist zu grossen Teilen unabhängig. Die zwölf Mitglieder haben ein breites Wissensspektrum.

Novartis befindet sich im Verwaltungsrats-Ranking nicht ohne Grund auf Platz drei. Der Verwaltungsrat hat eine noch angemessene Grösse. Auch verfügt er über eine hohe Unabhängigkeit. Zugleich sind alle für einen Pharmakonzern wichtigen Kompetenzen versammelt.

Geleitet wird das Gremium von Jörg Reinhardt, einem Novartis-Urgestein. Seine Karriere bei den Baslern begann er 1982 in der Generikadivision Sandoz. Nach einem Abstecher als Verwaltungsratspräsident der Healthcare-Division beim deutschen Pharma- und Chemiekonzern Bayer in den Jahren 2010 bis 2013 zog es ihn nach dem Abgang von Daniel Vasella zurück zu Novartis.

Vertreten wird Reinhardt bei Absenz von Vizepräsident Enrico Vanni. Vor seiner Zeit bei Novartis beriet der ehemalige Direktor der McKinsey Company als unabhängiger Berater Pharma- und Biotechnologieunternehmen hinsichtlich entscheidender strategischer Herausforderungen.

Hohe Frauenquote

Total sitzen zwölf Personen im Verwaltungsrat von Novartis, davon drei Frauen. Es sind dies die Amerikanerinnen Nancy Andrews und Ann Fudge sowie die Britin Elizabeth Doherty. Die Frauenquote beträgt somit 25 Prozent. Andrews ist neben ihrem Mandat bei Novartis emeritierte Dekanin der Duke University School of Medicine, Fudge ist Vizepräsidenten und Mitglied des Verwaltungsrats von Unilever, und Doherty ist Verwaltungsratsmitglied der Dunelm Group.

Weitere Verwaltungsratsmitglieder sind Dimitri Azar, Ton Buechner, Srikant Datar, Frans van Houten, Andreas von Planta, Charles Sawyers und William Winters. Viele von ihnen haben wie ihre Kolleginnen nebenbei noch Mandate bei anderen internationalen Grosskonzernen oder Universitäten.

Kritik an Salär von Reinhardt

Kritisch betrachtet werden sollte unter anderem das hohe Vergütungshonorar von VR-Präsident Jörg Reinhardt. Er hat 2017 rund 3,8 Millionen Franken. verdient. Die Summe unterteilt sich in ein Basissalär in bar von 1,9 Millionen Franken. und in Aktien im Gegenwert von nochmals so viel. Total verdiente der Verwaltungsrat 8,4 Millionen Franken. Die Nummer zwei der Top-Verdiener im letzten Jahr war VR-Vizepräsident Enrico Vanni. Er kam auf ein Salär von 0,5 Millionen Franken.

Bezieht ein hohes Honorar: Jörg Reinhardt, VR-Präsident Novartis. Foto: Keystone / Gian Ehrenzeller

Die Mitglieder des Novartis-Verwaltungsrats werden in nächster Zeit diverse Herausforderungen zu meistern haben. So müssen sie die vor einiger Zeit angestossene Fokussierungsstrategie konsequent zu Ende zu bringen. Novartis soll zu einem reinen Arzneimittelhersteller werden. Die Augenheilsparte Alcon soll ausgegliedert werden. Auch muss die Pharmapipeline durch geschickte Zukäufe gestärkt werden. GRI

Verwaltungsratsmitglieder Novartis: Jörg Reinhardt (Präsident), Enrico Vanni, Nancy Andrews, Dimitri Azar, Ton Buechner, Srikant Datar, Elizabeth Doherty, Ann Fudge, Frans van Houten, Andreas von Planta, Charles Sawyers, William Winters

(Finanz und Wirtschaft)