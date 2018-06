Diese Fernbusse fahren ab Sonntag in der Schweiz

So sieht der Fernbus-Fahrplan aus

(Beispiel für eine Richtung, nicht alle Halte aufgeführt)



Linie 1:

St. Gallen: ab 6.00 Uhr

Zürich Flughafen: an 7.20 / ab 7.25

Zürich: an 7.45 / ab 7.50

Lausanne: an 12.05 / ab 12.10

Genf: an 13.25 / ab 13.30

Genf Flughafen: an 13.40



Linie 2:

Chur ab: 6.00 Uhr

Zürich: an 8.05 / ab 8.10

Bern: an 9.50 / ab 10.20

Vevey: an 11.55 / ab 12.00

Sion: an 13.15 Uhr



Linie 3:

Zürich Flughafen: ab 4.45 Uhr

Zürich: an 5.00 / ab 5.05

Basel Flughafen: an 6.45 / ab 6.50

Basel: an 7.10 / ab 7.15

Luzern: an 9.15 / ab 9.45

Bellinzona: an 12.50 / ab 12.55

Lugano: an 13.25 Uhr