Ein Ablenkmanöver mit der Notenbank

«Es ist keine Frage, dass Präsident Trump die langfristige Stabilität der Wirtschaft und die Unabhängigkeit der Notenbank untergraben will, um seine Chancen auf eine Wiederwahl zu verbessern.» Ron Wyden, der demokratische Fraktionschef der Finanzkommission im Senat, sieht in der Ernennung der rechtskonservativen Ideologen Herman Cain und Stephen Moore in die US-Notenbank ein klar wahltaktisches Manöver und steht damit immer weniger nicht allein da. Insbesondere die Wahl von Cain stösst nun auch Republikanern auf. Sie fürchten seine Vergangenheit.

Obwohl mehrere Berater davon abrieten, präsentierte Donald Trump letzte Woche überraschend den früheren Pizza-Manager als Kandidaten für den Verwaltungsrat des Federal Reserve. Und das nur kurz nachdem Trump bereits mit Stephen Moore einen fachlich fragwürdigen Ökonomen für einen Sitz im Verwaltungsrat vorgeschlagen hatte.

Die beiden Favoriten teilen mit Trump einige trübe Lebenskapitel: Cain wurde von mehreren Angestellten der sexuellen Übergriffe bezichtigt und brachte in zwei Fällen die Frauen mit Vergleichszahlungen zum Schweigen. Auch hat Cain einen Hang zu dubiosen Geschäften, er verspricht mit seinen Finanzvehikeln das leichte Geld und vermarktet Potenzmittel.

Moores Vorgeschichte ist ähnlich dunkel. So musste die Steuerbehörde wegen betrügerischer Abzüge von Kinderunterhaltszahlungen ein Verfahren gegen ihn eröffnen, und wegen unterlassener Zahlungen an die geschiedene Frau und die Kinder erliess ein Gericht einen Zahlungsbefehl von mehr als 330'000 Dollar.

Fachliche Qualifikation? Irrelevant

Solche Einzelheiten scheinen Trump eine Empfehlung wert. Er machte die beiden Kandidaten bekannt, ohne sie je näher geprüft zu haben. Das Weglassen des üblichen Hintergrundchecks verletzt nicht nur eine bewährte Tradition, sondern erlaubte den beiden auch, entgegen der Verpflichtung zur Zurückhaltung permanent am Fernsehen und auf Facebook aufzutreten und dem Präsidenten ihre totale politische Loyalität zuzusichern. Dies ist exakt, was Trump verlangt. Die fachliche Qualifikation ist offenkundig irrelevant.

Dabei lag kaum je ein Ökonom mit seinen Analysen so weit und so regelmässig daneben wie Moore. Und kein anderer Kandidat bewies ein geringeres politisches und wirtschaftliches Wissen als Cain im Wahlkampf 2012. Zwar hat Cain etwas Erfahrung mit der Notenbank. Er sass einige Jahre im Verwaltungsrat der Fed-Filiale in Kansas, doch berichten frühere Mitarbeiter, dass diese Behörde nur formelle Aufgaben hatte und keine Fachkenntnisse voraussetzte.

«Cain ist viel zu parteiisch, um eine solche Aufgabe zu übernehmen.»Mitt Romney, republikanischer Senator für Utah

Sollten er und Moore trotz der Vorbehalte gewählt werden, so wären sie nur zwei von insgesamt zwölf Stimmen des Federal Reserve Board. Wie viel Einfluss sie haben könnten, ist offen. «Sie müssen ihre Kollegen überzeugen, dass ihre Vorstellungen der Geldpolitik der Notenbank helfen, die Ziele der Vollbeschäftigung und der stabilen Preise zu erreichen», meint der frühere Vizepräsident der Notenbank, Don Kohn. «Das aber erfordert eine starke wirtschaftliche und von Forschungsarbeiten unterlegte Analysefähigkeit.»

Gerade daran beginnen nun auch die Republikaner zu zweifeln. «Das Weisse Haus muss den Senat früher in das Verfahren einbeziehen», sagt Senator John Cornyn, «sonst werden solche Kandidaten nicht bestätigt.» Senator Mitt Romney fürchtet um die Unabhängigkeit der Institution. «Die Notenbank muss unparteiisch sein. Benötigt werden professionelle, wirtschaftliche Leute. Cain ist viel zu parteiisch, um eine solche Aufgabe zu übernehmen.»

Provozieren wie im Fall Kavanaugh

Sollte die Wahl der Trump-Favoriten tatsächlich scheitern, wäre dies eine bemerkenswerte Wende in der Beziehung zwischen dem Präsidenten und der Partei. Es wäre dies der erste Aufstand der republikanischen Senatoren, nachdem sie bisher sämtliche Nominationen durchgewinkt hatten. Das käme Trump aber gar nicht ungelegen, zitiert die «New York Times» Vertraute des Präsidenten. Trump zähle geradezu auf eine öffentliche Abrechnung wie bei der Wahl von Bundesrichter Brett Kavanaugh. Trump gewann das Medienspektakel und setzte den konservativen Richter durch, obwohl er durch schwere Verdachtsmomente wegen einer Vergewaltigung belastet war.

Umfragen bestätigen heute, dass Trump damit seine Wählerbasis konsolidieren und mehr als 90 Prozent der republikanischen Wähler hinter sich scharen konnte. Die Provokation durch das Duo Cain/Moore hat gemäss Insidern im Weissen Haus ein weiteres Ziel: Trump wolle damit von der Fülle von Untersuchungen der Demokraten gegen ihn ablenken.

(Redaktion Tamedia)