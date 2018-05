Vor ein paar Jahren noch war hier nichts, nur eine Brache im Süden Chinas, gleich an der Grenze zur ehemaligen Kronkolonie Hongkong. Heute steht hier eines der modernsten Batteriewerke des Landes. Gebaut wurde die Fabrik vor vier Jahren von BYD. Das steht für Build Your Dreams. Zwei Cousins gründeten 1995 das Unternehmen in Shenzhen. Sie fertigten Batterien für Handys. Nach fünf Jahren war Motorola ihr Kunde, später auch Nokia. Fast ein Viertel der Akkus stammte aus den Werken von BYD. Während Nokia in der Versenkung verschwand, ist die Zukunft von BYD gerade erst angebrochen. Aus der Hinterhoffertigung ist einer der wichtigsten Spieler im Rennen um die Elektromobilität geworden. Es ist eine Milliardenwette. Und Chinas Regierung will sie ­unbedingt gewinnen.

Bevor man die Produktion betreten darf, wird die Kamera am Smartphone abgeklebt. Die Angst vor Industriespionage ist längst in China angekommen. Niemand soll wissen, in welchem Verhältnis Nickel, Lithium, Kobalt und Magnesium gemengt werden. Jeder Hersteller hat seine eigene Mixtur. In grossen Kesseln werden die Metalle vereint, wie in einer Brauerei sieht es aus. Dann wird das Gemisch gewalzt, gehärtet, geschnitten und gewrungen. Alles voll automatisiert.

Volvo-Manager zu Besuch

Bislang verbaut BYD die Batterien vor allem in eigenen Fahrzeugen, mit anderen Herstellern ist das Unternehmen aber im Austausch. Die potenziellen Geschäftspartner sind genauso geheim wie die Akkurezeptur. Wer durch die langen Gänge der Fabrik geht und alle zehn Meter eine Topfpflanze passiert, kann zufällig einen Hinweis bekommen: Hinter einer Abbiegung wird auf einmal Schwedisch gesprochen. Volvo-Manager schlendern durch die Produktion. In Europa könnten sie sich eine solche ­Batteriefabrik nicht anschauen. Es gibt schlicht keine.

In Shenzhen geht es dagegen schon zur Sache. Nur 48 Arbeiter in zwei Schichten überwachen die Anlagen. 100'000 Batteriezellen fertigt BYD täglich. Aus 90 Zellen wird ein Akku, der 650 Kilogramm wiegt. Vier Tage dauert die Produktion, danach wird getestet. Beladen, entladen, mehrere Zyklen. Keine defekte Batterie soll das Werk nach knapp einem Monat verlassen. Der beste Abnehmer von BYD ist die Stadtregierung von Shenzhen. Inzwischen fahren alle 16'000 Busse elektrisch. Lediglich 200 Dieselfahrzeuge stehen als Reserve bereit. Ende dieses Jahres sind die Taxis dran, die Mehrzahl ist schon umgerüstet. Das ist aber nur der Anfang.

China macht strikte Vorgaben

2025 sollen in der Volksrepublik ein Fünftel aller verkauften Fahrzeuge elektrisch fahren. Millionen Autos, Busse, Lastwagen. Um die Umwelt geht es nur zum Schein. Peking hat eingesehen, dass trotz Dutzender staatlich verordneter Joint Ventures chinesische Firmen beim Verbrennungsmotor technisch nicht aufgeschlossen haben.

Audi, BMW und Daimler liegen hier vorne und eben nicht Geely, Chery oder Brilliance. Elektrofahrzeuge aber brauchen keinen Verbrennungsmotor mehr, der von Öl und Treibstoff durchflossen wird, auf dass die Brennkammern effizient die Kolben in Bewegung setzen. Die bislang mechanisch kompliziertesten Teile werden im Elektroauto nicht mehr benötigt. Das ist die grosse Chance für China, Weltmarktführer zu werden. Und das nicht nur in der Elektromobilität, denn die Autoindustrie steht auch vor einem zweiten grossen Umbruch: dem autonomen Fahren.

«Bei nahezu allen Fahrzeugen, die derzeit subventioniert werden, handelt es sich um sehr billige Modelle mit alter Technologie.»Jochen Siebert, Geschäftsführer JSC

Die Führung in Peking hat sich fest vorgenommen, mit Geld und Gesetzen einzugreifen. Die Standards für die Autos der Zukunft sollen chinesisch sein. Eine Blaupause gibt es dafür bereits. Sie heisst «Made in China 2025» und ist die wahrscheinlich ehrgeizigste industriepolitische Strategie der Welt. In zehn Branchen sollen Unternehmen aus der Volksrepublik bald zur Weltspitze gehören. Unter anderem in der Medizintechnik, im Flugzeugbau, in der Chipindustrie – und in der Elektromobilität. Der Staat hilft, indem er die Forschung grosszügig fördert. Entwicklungsbanken und extra eingerichtete Fonds versorgen Firmen der ausgewählten Branchen mit günstigen Krediten.

Ausserdem versucht Peking es mit Subventionen. Im vergangenen Jahr wurden 567'000 Elektroautos in China verkauft. Etliche Milliarden gab der Staat dafür an Subventionen aus. «Schaut man sich die Zulassungszahlen der Elektrofahrzeuge in China an, fällt auf, dass etwa 90 Prozent der Autos und Busse von Städten und Gemeinden gekauft worden sind», sagt Jochen Siebert, Geschäftsführer der Beratungsfirma JSC Automotive in Shanghai. «Die Subventionen werden also zum Grossteil vom Staat an den Staat vergeben.» Aber auch die ausgelieferten Modelle seien diskussionswürdig, meint Berater Siebert. «Bei nahezu allen Fahrzeugen, die derzeit subventioniert werden, handelt es sich um sehr billige Modelle mit alter Technologie», sagt er. «Keines dieser Fahrzeuge wird es je nach Europa schaffen.»

Kälte und Hitze leeren Akkus

Auf dem Papier haben die derzeit gängigen Modelle Reichweiten von etwa 200 Kilometern. Doch in der Realität kommt man nicht mal annähernd so weit. Im strengen Pekinger Winter leiden die Batterien sehr. Dann gibt der voll geladene Speicher oft nicht einmal mehr als 100 Kilometer her. Und auch im Sommer sinkt die Reichweite dramatisch, will man nicht schwitzend bei 38 Grad im Shanghaier Stau stehen. Dann leert die Klimaanlage den Akku.

Ein starker Hebel ist eine verpflichtende Elektroquote für Hersteller. Von 2019 an müssen Konzerne, die mehr als 30'000 Autos pro Jahr in der Volksrepublik verkaufen, für zehn Prozent ihrer Wagen sogenannte Kreditpunkte sammeln. In den kommenden Jahren steigt die Quote dann weiter an, 2020 auf zwölf Prozent. Jeder Wagen wird bewertet, belohnt werden Elektroautos mit hoher Reichweite. Maximal gibt es fünf Punkte. Hybridfahrzeuge mit einer Mischung aus Verbrennungsmotor und Elektroantrieb erhalten zwei Punkte. Die meisten Autobauer kalkulieren im Schnitt mit vier Punkten pro Elektrofahrzeug. Für Volkswagen, den grössten Hersteller in China, bedeutet das: Bereits im kommenden Jahr müssen bei drei Millionen verkauften Wagen etwa 75'000 Elektromodelle gefertigt werden.

Autobauer stehen unter Druck

Das ist anspruchsvoll, aber es hätte schlimmer kommen können. Ende September 2016 veröffentlichte das chinesische Industrieministerium einen Gesetzentwurf, der die Autobranche kalt erwischte. Die Behörde forderte plötzlich eine verbindliche Elektroquote – von 2018 an. Widerspruchsfrist: exakt einen Monat. Für langfristig planende Konzerne war das eine kaum umsetzbare Vorgabe. Die Hersteller hatten zwar mit einer Quote gerechnet, allerdings erst ab 2020. Diesen Zeitraum hatten die Beamten in Peking immer wieder angedeutet. Auf einmal aber gab es dieses frühe Ultimatum.

Die stark vertretenen Hersteller aus Deutschland wandten sich an die Politik. Der damalige deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sprach das Thema bei einer Reise nach Peking an. Keine Reaktion. Erst als auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nach der Wahl Donald Trumps mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping telefonierte, verständigte man sich mündlich: Die Quote wurde schliesslich um ein Jahr verschoben. Aber sie gilt.

«Die Regierung widmet uns sehr viel Aufmerksamkeit.»Wang Dongsheng

Stellvertretender Generaldirektor JAC

Der erste Nutzniesser ist JAC, ein Hersteller aus Anhui, dem chinesischen Armenhaus. Eine Stunde von der Provinzhauptstadt Hefei entfernt hat JAC seine Fabrikhallen. 30'000 Angestellte arbeiten hier. Auf den Produktionsstrassen können Elektroautos und Verbrenner im Wechsel montiert werden. Bis vor kurzem war JAC selbst in China kaum bekannt, seit einem Jahr ist das anders. Gemeinsam mit Volkswagen hat das Unternehmen ein Joint Venture gegründet. Billige Elektroautos für den Massenmarkt sollen hier bald gefertigt werden, damit VW die Quote erfüllt. «Die Regierungspolitik ist sehr wichtig für unsere Industrie», sagt Wang Dongsheng, stellvertretender Generaldirektor von JAC. «Die Regierung widmet uns sehr viel Aufmerksamkeit.» Schon 2020 will JAC 300'000 Elektroautos jährlich bauen.

Den grössten Wert eines Elektroautos stellt derzeit die Batterie dar, etwa ein Viertel bis zu einem Drittel des Fahrzeugwertes macht sie aus. Zusammengeschraubt wird der Block, den sie in der Branche mitunter Schokoladentafel nennen, zumeist bei den Herstellern selbst. Doch einzelne Zellen, die Schokoladenstücke also, werden zugeliefert. Die Fabrikation im grossen Stil, mit fein justierten Maschinen, die kaum Ausschuss produzieren, die beherrschen derzeit koreanische Firmen wie Samsung und LG am besten – zumindest theoretisch. Im wichtigsten Automarkt der Welt dominieren jedoch die chinesischen Hersteller. 57 Unternehmen hat das zuständige Industrieministerium zugelassen. Einzig ein japanisches Joint Venture ist dabei, die Koreaner aber sind raus. Offiziell aus Sicherheitsgründen. Stattdessen bauen chinesische Unternehmen die Produktionskapazitäten gewaltig aus.

Eine erdrückende Dominanz

Geht alles nach Plan, sollen schon in zwei Jahren 84 Prozent aller Batterien weltweit in der Volksrepublik hergestellt werden. Noch in diesem Jahr eröffnet BYD eine weitere Fabrik in der Provinz Qinghai tief im Westen des Landes. 32 Gigawattstunden kann BYD dann pro Jahr fertigen. Und damit ist der Konzern nicht einmal der ehrgeizigste Wettbewerber. Catl aus dem südwestchinesischen Ningde hat sich für 2020 vorgenommen, jährlich 50 Gigawattstunden herzustellen. Zum Vergleich: Eine Gigawattstunde liefert genug Kraft, um 40 000 Elektroautos jeweils hundert ­Kilometer weit fahren zu lassen.

(Tages-Anzeiger)