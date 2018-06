Entsteht in Europa ein neuer Bankenriese?

In den Chefetagen der italienischen Unicredit und der französischen Société Générale werden offenbar bereits seit Monaten weihtreichende Pläne geschmiedet. Beiderorts beschäftigen sich mittlerweile auch die Topmanagements mit einer Fusion der beiden Grossbanken, wie die «Financial Times» heute berichtet.

Schnelle Ergebnisse sind indes nicht zu erwarten: Die Diskussionen seien in einem frühen Stadium und die Akteure hätten noch keine formalen Schritte aufeinander zu gemacht, heisst es in dem Bericht. Zudem dürfte die neue Populistenregierung in Italien grenzüberschreitenden Firmenzusammenschlüssen eher skeptisch gegenüberstehen.

Gleichwohl sind die Börsen auf die Nachricht aufgesprungen: Zu Handelsbeginn legten die Unicredit-Aktien in Mailand um 3,7 Prozent zu, während sich die Papiere der Société Générale um 2,2 Prozent verteuerten. In ihrem Fahrwasser verbuchten zum Beispiel auch die beiden führenden Geldhäuser in Deutschland, die Deutsche Bank und die Commerzbank, anfängliche Kursgewinne von über 2 Prozent. Die zwei Schweizer Grossbanken starteten mit einem Plus von je 1,3 Prozent in die Handelswoche.

In den Konzernzentralen europäischer Banken wächst die Sorge vor einem wachsenden Rückstand auf die ertragsstärkeren Geldhäuser in den USA. Zudem droht den Europäern neue, nicht minder mächtige Konkurrenz in Gestalt von Technologiekonzernen aus den USA und China wie Amazon oder Alibaba, die in standardisierbare Bankaktivitäten wie den Zahlungsverkehr vorstossen.

Als ein mögliches Gegenmittel fallen Fusionen in Betracht: Auf diese Weise könnten die Grossbanken in Europa über noch grössere Einheiten positive Skaleneffekte realisieren. Zugleich verbindet sich mit einem europaweiten Konsolidierungsprozess die Hoffnung, dass die verbleibenden Banken über die erforderlichen Mittel verfügen, um kostspielige Investitionen in die Digitalisierung zu tätigen.

Eklatante Grössenunterschiede

Der Konzernchef von Unicredit, Jean-Pierre Mustier, zählt zu den prononcierten Befürwortern von Zusammenschlüssen im Finanzsektor. «Europa braucht mehr paneuropäische Banken», sagte er im Mai auf einer Konferenz des Institute of International Finance, einer globalen Lobby-Vereinigung der Banken. Nur mit grösseren Einheiten sei es möglich, den Bedarf an Kreditfinanzierungen und Aktienkapitalzeichnungen in Europa zu decken.

Dabei verwies Mustier auf die eklatanten Grössenunterschiede zwischen amerikanischen und europäischen Geldhäusern: Während die Nummer eins in den USA, J.P. Morgan Chase, einen Börsenwert von rund 380 Milliarden Dollar aufweist, kommt das europäische Pendant, der spanische Banco Santander, auf gerade mal 80 Milliarden Euro.

Seit der Franzose Mustier im Juli 2016 den Chefposten bei Unicredit übernommen hat, befindet sich die Mailänder Bank auf dem Weg der Besserung. Seine Bemühungen, Italiens grösstes Geldhaus durch den Verkauf von Vermögenswerten, faulen Krediten und Randaktivitäten, aber auch durch den Abbau von rund 14'000 Arbeitsplätzen radikal zurückzuschneiden, kommen bei den Investoren gut an: Die Unicredit-Aktie hat in dieser knapp zweijährigen Periode rund 27 Prozent an Wert gewonnen. Und dies trotz einer massiven Kapitalerhöhung um fast 13 Milliarden Euro im letzten Jahr.

Mustier selber hat sich für den internen Bereinigungsprozess einen Zeitrahmen bis 2019 gegeben. Bis dann wolle man ausschliesslich aus eigener Kraft wachsen, sagte der Unicredit-Chef im vergangenen Herbst der Agentur Bloomberg. Anschliessend aber, so Mustier, «sind alle Optionen offen, und wir werden sehen, welches die beste Alternative ist».

Wie die «Financial Times» schreibt, habe der Franzose bei der letztjährigen Kapitalerhöhung bereits auf die Société Générale geschielt und darauf gedrungen, dass die Marktkapitalisierung von Unicredit über jener des französischen Instituts zu liegen kommt. Zum Handelsschluss am Freitag wurde Unicredit mit knapp 33 und Société Générale mit gut 30 Milliarden Euro bewertet.

Den Fängen der US-Justiz entkommen

Auch die Société Générale hat bis heute Morgen noch andere Prioritäten gehabt als die Suche nach einem Fusionspartner. Im Fall der Pariser Bank waren dies Rechtsstreitigkeiten mit dem Justizministerium und anderen Behörden in den USA, bei denen es um die Verwicklung von Société-Générale-Mitarbeitern in die Manipulation des Referenzzinssatzes Libor sowie um Betrugsvorwürfe zulasten eines libyschen Staatsfonds geht.

Der Zufall will es, dass just am Tag, an dem die Fusionsgerüchte in Umlauf kommen, die französische Bank eine aussergerichtliche Einigung mit den US-Ermittlern vermelden kann. Demnach zahlt die Société Générale eine Busse, die zwar nicht beziffert wird, aber weniger hoch sein soll als die zuvor gebildeten Rückstellungen.

Für Mustier wäre eine Fusion von Unicredit und Société Générale auch eine ganz persönliche Genugtuung. 2009 musste er als damaliger Leiter des Investmentbanking der französischen Bank zurücktreten, nachdem ein Gericht ihm Unzulänglichkeiten bei der Überwachung des Wertpapierhändlers Jerôme Kerviel bescheinigt hatte.

Kerviel hatte der Société Générale 2008 mit betrügerischen Machenschaften einen Schaden von nahezu 5 Milliarden Euro verursacht. Sollte es dereinst zu einem Zusammenschluss der beiden Geldinstitute kommen, hätte Jean-Pierre Mustier nach Einschätzung von Beobachtern gute Chancen auf den Chefsessel.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)