Firma wirbt mit falschem Rabatt für Migros-Fitness

Das Schreiben kam für Lukas N.* überraschend. Eine Mahnung für eine Rechnung von 399 Franken für die Rabattkarte Casual Card. Auf der Website verspricht das Unternehmen Gratiseintritte in ausgewählte Clubs, einen Platz auf Gästelisten von «coolen Events» und allerlei Vergünstigungen. Doch Lukas N. ist daran nicht interessiert. «Ich besitze keine Karte und habe auch nichts unterschrieben», versichert er. Damit ist unklar, was Casual Card veranlasst hat, ihm diese Rechnung zu stellen.

Bei der Stiftung für Konsumentenschutz ist Casual Card keine Unbekannte. Immer wieder komme der Name in Beschwerden zur Sprache. «Dabei geht es teilweise um unbegründete Rechnungen und ignorierte Kündigungsschreiben», sagt Ivo Meli vom Konsumentenschutz. Gemäss den Beschwerden werden auch Versprechungen, die auf der Website abgegeben werden, anscheinend nicht eingehalten.

Das gilt offenbar für einen angeblichen Rabatt von bis zu 300 Franken auf Abos der Fitnesscenter von Silhouette in Zürich. Die Kette gehört seit Mai 2017 zur Migros-Genossenschaft Zürich. Das Logo von Silhouette prangt prominent auf der Internetsite von Casual Card, unter der Überschrift «Unsere neuesten Partner». Doch bei der Migros weiss man nichts von einer Partnerschaft. Deshalb geht der Detailhändler gegen Casual Card vor. «Unser Rechtsdienst fordert mit schriftlichem Einschreiben die unverzügliche Entfernung der Silhouette-Präsenz auf der Website, da keine Zusammenarbeit besteht», sagt Migros-Mediensprecher Francesco Laratta.

Auch Pizzalieferdienst betroffen

Bei Casual Card sieht man das anders. «Es ist schade, dass bei Personalwechseln die linke Hand nicht weiss, was die rechte gemacht hat», schreibt Mike Kramer vom Casual-Card-Management auf Anfrage. Die neue Besitzerin, Migros Zürich, habe «keine Ahnung», welche Verträge das frühere Management gemacht habe. Zum Beweis schickt das Unternehmen Kopien von Verträgen. Allerdings stammen diese aus dem Jahr 2010.

Die Rede ist von einem Angebot von Silhouette, das sich an die Mitarbeiter einer Global Management Group richtet. Telefonische Nachfragen beim Casual-Card-Manager waren nicht möglich. Die Migros entgegnet, es gebe kein Angebot von Silhouette, das sich – wie es die Website von Casual Card suggeriere – an Kunden richte.

Auch der Pizzalieferdienst Dieci in Winterthur fungiert als Partner auf der Website. Deren Chef Fabio Veseli sagt, er wolle nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, und es gebe auch keinen Rabatt für Karteninhaber. Er habe persönlich als Kunde vor einigen Jahren eine Casual Card gekauft, jedoch schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Auf falsche Rechnungen sofort reagieren

Casual Card bestreitet, unbegründete Rechnungen zu verschicken. Onlinebestellungen müssen laut dem Unternehmen von Kunden mit einem PIN-Code bestätigt werden. Die Karte könne zudem während einer Testphase gekündigt werden. «Sollte eine Kündigung nicht verarbeitet sein oder diese untergegangen sein, dann bitten wir an dieser Stelle um Entschuldigung», schreibt Casual Card.

Doch was können Kunden tun, wenn sie plötzlich Rechnungen von ihnen unbekannten Firmen erhalten oder wenn Kündigungen ignoriert werden? «Es ist wichtig, sofort zu reagieren und einen eingeschriebenen Brief an das Unternehmen zu schreiben», sagt Cécile Thomi, Rechtsexpertin vom Konsumentenschutz. Darin sollte stehen, dass kein Vertrag zustande gekommen sei und die Rechnung deshalb nicht bezahlt werde. Falls dann via Inkassobüro eine Betreibung ins Haus kommt, gilt es, Rechtsvorschlag zu erheben. Allerdings ist es dann schon zu einem Eintrag ins Betreibungsregister gekommen.

Weil sich viele davor fürchten, bezahlen sie schon bei den ersten Mahnungsschreiben. Die sind oft in scharfem Ton formuliert. Auch Lukas N. droht laut Mahnung das Inkasso. «Natürlich würde dieser Schritt mit zusätzlichen Kosten verbunden sein, dies wäre doch unnötig, nicht?», steht im Schreiben. Er wird dem Unternehmen einen eingeschriebenen Brief schicken und die Forderung anfechten.

* Name der Redaktion bekannt (SonntagsZeitung)