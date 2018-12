Goldener Pumuckl verriet UBS-Banker

Reiche Deutsche liessen sich schöne Namen einfallen für ihre Geldverstecke bei der UBS in der Schweiz: Die einen liessen sich eine «Sparschwein-Stiftung» einrichten, die anderen eine «Schwarzer-Eisbär-Stiftung». Und dann gab es bei der UBS in Zürich auch noch eine «Pumuckl-Stiftung» sowie eine «Goldene-Pumuckl-Stiftung», benannt nach dem TV-Kobold.

Eine Verwechslung des simplen Pumuckl mit seinem Namensvetter aus Gold könnte nun dazu führen, dass ein früherer Basler UBS-Angestellter wegen wirtschaftlichen Nachrichtendiensts und Verletzung des Bank- und des Geschäftsgeheimnisses verurteilt wird. René S. muss sich ab dem 7. Januar 2019 vor dem Bundesstrafgericht verantworten.

In den letzten Arbeitstagen

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mittvierziger vor, Kundendaten aus der Grossbank an die deutschen Steuerbehörden verkauft zu haben – für über eine Million Euro. René S. bestreitet die Vorwürfe. Handfeste Beweise gegen den Familienvater liegen nicht vor. Das Pumuckl-Indiz spielt aber eine zentrale Rolle.

Zum Verhängnis wurden René S. Abfragen, die er durchgeführt haben soll, bevor er die Basler UBS-Abteilung Trusts & Foundations im Juli 2010 verliess. An seinen fünf letzten Arbeitstagen hat René S. gemäss der Anklageschrift 500 Kundendaten «ausgekundschaftet». Insbesondere habe er auf Daten von 45 Stiftungen zugegriffen. Eine davon war die «Pumuckl-Stiftung», doch da soll es zu einem Malheur gekommen sein.

Mehr als zwei Jahre später begannen Hausdurchsuchungen bei in Deutschland wohnhaften Personen, die René S. verraten haben soll. Die Razzien betrafen gemäss Anklageschrift mindestens 233 UBS-Kunden. Den deutschen Behörden gelang es so, Steuerhinterzieher zu überführen. In der Schweiz ging bei der UBS die Suche nach dem Leck los. René S. geriet schnell ins Visier – und er scheint sechs Jahre lang der einzige Verdächtige geblieben zu sein. Laut Bundesanwaltschaft ist der Basler der Einzige innerhalb der Grossbank, welcher zuvor auf die Eigentümerdaten von betroffenen Stiftungen zugegriffen hatte – obschon er dies aus beruflichen Gründen nicht hätte tun müssen.

Gegen René S. spricht auch, dass er 2012 für eine Million Euro ein Appartement auf Mallorca kaufte.

Dabei soll René S. auch die Pumuckl-Verwechslung unterlaufen sein – die Folgen bei der Razzia gehabt habe: Als die deutschen Steuerbehörden das Haus des Begünstigten (Beneficial Owner) der «Pumuckl-Stiftung» durchsuchten, warfen sie dem Betroffenen vor, er habe sein Geld beim «Goldenen Pumuckl» versteckt. Doch das war falsch.

Die Bundesanwaltschaft wertet die Verwechslung und andere Auffälligkeiten als starke Indizien gegen René S. Das Bundesstrafgericht hat aber die UBS angewiesen, über die Feiertage abzuklären, ob auch andere Mitarbeiter auf all die Daten zugreifen konnten. Laut Anwalt Moritz Gall, der S. verteidigt, vermittelt die Anklageschrift den falschen Eindruck, dass nur sein Mandant dies tun konnte. Weder die UBS noch die Bundesanwaltschaft seien dem Verdacht nachgegangen, dass der Datendiebstahl durch einen EDV-Techniker erfolgt sein könnte, obwohl es Hinweise darauf gebe.

Keine deutsche Rechtshilfe

Gegen René S. spricht gemäss Anklage auch, dass er im August 2012 für eine Million Euro ein Appartement auf Mallorca kaufte. Das Geld dafür stammte von einer Bank in Nordrhein-Westfalen. Die Steuerbehörden des bevölkerungsreichsten Bundeslands hatten sich beim Kauf von Schweizer Bankdaten zur Verfolgung von Steuerhinterziehern besonders hervorgetan. So knackte Deutschland letztlich das Bankgeheimnis. Die UBS stimmte einem Vergleich über 300 Millionen Euro zu, um den Steuerstreit zu beenden.

Die Bundesanwaltschaft zeigt sich überzeugt, dass René S. einer der Profiteure des Steuer-CD-Systems war. Verdächtig findet sie insbesondere, dass die zuständige deutsche Generalstaatsanwaltschaft partout keine Rechtshilfe zu den Geldflüssen auf dem Konto von René S. in Nordrhein-Westfalen leisten wollte – entgegen der Praxis und trotz mehreren Mahnungen und telefonischen Nachfragen.

Schliesslich liessen die Deutschen ihre Schweizer Kollegen wissen, sie würden keine Rechtshilfe leisten. Denn dies würde «wesentliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährden».

(Redaktion Tamedia)