Google fragt Mitarbeitende, was ihre Chefs ändern sollten

Plötzlich drohte das Image des Internetriesen Google als Vorzeigearbeitgeber Kratzer zu bekommen. Ein unterdessen entlassener Google-Programmierer kritisierte das Management dafür, dass es gezielt Frauen und Angehörige von Minderheiten fördert. Das sei diskriminierend für weisse Männer, so sein Argument. Sein achtseitiges Manifest ging um die Welt. Die Google-Spitze kritisierte die Vorwürfe scharf. Google-CEO Sundar Pichai verurteilte sie als «beleidigend und nicht okay». Denn beim Konzern ist man besonders stolz auf den Umgang mit seinen Mitarbeitern.

So stolz, dass die Firma glaubt, sie könne anderen Unternehmen Tipps zum Umgang mit ihren Angestellten geben. Daher hat nun der Internetriese auf dem Portal re:work eine ganze Reihe von Onlinetools publiziert, die von Google-Managern benutzt werden. Sie helfen bei der Karriereplanung, dem Einsammeln von Feedback oder beim Planen von Mitarbeitergesprächen.

«Was soll Ihr Chef an seinem Verhalten ändern?»

Doch da die Werkzeuge von Google tatsächlich eingesetzt werden, zeigen sie auch auf, wie der Internetkonzern die Leistung seiner Führungskräfte misst. So gibt etwa jeder Mitarbeiter halbjährlich ein Feedback zu seinem Vorgesetzten. Dafür füllt er einen Fragebogen mit 13 Punkten aus. Dazu gehört etwa: «Gibt mir mein Manager Feedback, das mir weiterhilft?» oder auch «Interessiert sich der Vorgesetzte für mich als Person?». Spannend ist etwa auch die Frage, ob der Mitarbeiter seinen Chef Kollegen aus anderen Abteilungen des Unternehmens empfehlen würde.

Die Manager müssen sich auch Kritik gefallen lassen. So fragt Google seine Angestellten danach, was ihr Vorgesetzter weiterhin tun soll oder was er an seinem Verhalten künftig ändern soll. Laut dem Onlineportal «Quartz» werden die Antworten ausgewertet und den Vorgesetzten anonymisiert zugestellt. Gemäss Google sind diese Berichte nur für die persönliche Entwicklung ausschlaggebend. Sie würden nicht dazu gebraucht, um den Lohn oder die Boni der Chefs festzusetzen.

Für einmal die Chefs bewerten: Auszug aus dem Google-Fragebogen an die Mitarbeiter. Kompletten Fragebogen anzeigen

Google-Mitarbeiter legen offenbar viel Wert darauf, dass sie von ihren Vorgesetzten bei ihrer persönlichen Karriereentwicklung unterstützt werden. Daher gibt es für Google klare Vorgaben für das Mitarbeitergespräch. Bei vielen Unternehmen wird das eher dem Zufall überlassen, oder es gilt als lästige Pflicht, die möglichst rasch abgehakt wird. Bei Google gibt es einen Leitfaden für Mitarbeitergespräche, bei dem festgehalten wird, wie sich ein Mitarbeiter entwickelt hat und wie seine Laufbahn weitergehen könnte.

Ziele für die Work-Life-Balance

Offenbar ist es Google bewusst, dass viele junge Führungskräfte erst noch lernen müssen, wie sie mit ihrer Rolle umgehen sollen. Daher findet sich auf der Website eine ganze Reihe von Lernmaterialien und Übungen, mit denen Jungmanager etwas über ihre neuen Aufgaben lernen können.

Jeder Google-Mitarbeiter kann sich zudem noch ein persönliches Ziel für die Work-Life-Balance setzen. Sie werden «One Simple Thing» genannt. Ein Google-Beispiel dafür ist etwa: «Ich lese keine Mails am Wochenende.» Ein anderer Vorschlag von Google lässt aber auch Rückschlüsse darüber zu, dass beim Internetkonzern wohl oft etwas später Feierabend gemacht wird. So heisst ein mögliches persönliches Ziel: «Ich verlasse mein Büro zweimal in der Woche vor 18 Uhr und spiele mit meiner Tochter.» (Tages-Anzeiger)