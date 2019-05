Herr Lundgren, schlafen Sie noch gut?

Hangar 89 – so lautet die unspektakuläre Adresse des Hauptsitzes von Easyjet am 60 km nördlich von London gelegenen Flughafen Luton. Der Hauptsitz ist allerdings nicht zu übersehen. Ein langgezogener, orange gestrichener Flugzeughangar beherbergt nicht nur die Fluggeräte, sondern auch die Büros einer der grössten Fluggesellschaften Europas. Zum Interview empfängt CEO Johan Lundgren in einer kleinen, fensterlosen Kabine. Ein Chefbüro gibt es nicht. Lundgren hat seinen Arbeitsplatz inmitten seiner Angestellten.

Herr Lundgren, bei den Protestaktionen rund um den Klimawandel wird die Flugindustrie mit ihren günstigen Preisen angeprangert. Schlafen Sie noch gut?

Ja, weil Easyjet dieses Thema sehr ernst nimmt, und zwar seit geraumer Zeit. Erstens, weil wir eine Verantwortung gegenüber der Umwelt haben, und zweitens, weil wir auch in Zukunft ein nachhaltiges Geschäft betreiben möchten. Gleichzeitig muss man aber auch betonen, dass der Flugverkehr weltweit für nur rund 3 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist.

Trotzdem ist die Flugindustrie nun auch im Visier der Politik. Verschiedentlich werden Flugverbote für Distanzen gefordert, die mit der Bahn zurückgelegt werden könnten.

Ich verstehe, dass Leute verschiedene Verkehrsmittel benutzen wollen. Wenn sie aber fliegen wollen, möchte Easyjet die beste Alternative sein, auch mit Bezug auf den Umweltschutz.

Was heisst das?

In der europäischen Airlinebranche hat Easyjet eine der jüngsten Flotten. Unsere Flugzeuge sind im Schnitt sechs bis sieben Jahre alt. Dazu kommt, dass wir eine Auslastungsquote von 92 bis 93 Prozent aufweisen. In diesem Sinne sind wir eine der effizientesten Fluggesellschaften in Europa. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.

Und die übrigen Fluggesellschaften?

Es widerstrebt mir, die ganze Industrie zu verteidigen, wenn ich sehe, wie viele Gesellschaften ihre Flugzeuge halb leer herumfliegen lassen und die Flotte nicht auf abgasärmere Modelle erneuern.

Sie befürworten also die Einführung einer CO2-Steuer?

Die Diskussion solcher Steuern ist populär, auch wenn Beispiele, bei denen solche Steuern zum Zug kamen, verschwanden, weil sie sich als nicht effektiv erwiesen haben. Wenn CO2-Steuern kommen sollten, hoffe ich auf faire Regeln, bei denen gutes Verhalten belohnt und schlechtes bestraft wird. Werden solche Steuern pro Passagier erhoben, erzeugt das komplett falsche Anreize. Viel besser wäre es, ein Flugzeug als Ganzes zu besteuern. Wem es gelingt, es mit Passagieren ganz zu füllen, der kommt besser weg als der, der nur halb voll fliegt.

Easyjet plant, bis 2030 die ersten elektrisch betriebenen Flugzeuge einzusetzen. Ist das realistisch?

Ich habe kürzlich einen Roundtable zu Elektroflugzeugen organisiert. Heute sagt kein Industrieexperte mehr, dass das nicht möglich sei. Die Frage ist also nicht mehr, ob das passiert, sondern wann und mit welcher Technologie. Wir sehen sowohl für Hybridflugzeuge, die kombiniert mit Brennstoff und Batterie angetrieben werden, wie auch für reine E-Flugzeuge grosses Potenzial.

Beim Starten wird die grösste Krafterzeugung während eines Flugs benötigt. Zudem sind Batterien grundsätzlich schwer, was das Abfluggewicht erhöht.

Das sind zwei Herausforderungen, an denen unser amerikanischer Entwicklungspartner Wright Electrics dran ist. Für dieses Jahr ist ein Testflug mit einem neunplätzigen Flugzeug geplant, der nächste Schritt ist ein fünfzigplätziges Flugzeug. Wir sind auch mit Airbus immer wieder in Gesprächen bezüglich einer Zukunft mit E-Flugzeugen. Ich bin überzeugt, dass es passieren wird. Offen ist einzig, wie schnell und zu welchen Kosten es kommt und wie man die eigene Flotte entsprechend umgestalten kann.

Boeing hat nach zwei Abstürzen die Flugzeuge des Typs 737 Max gegroundet. Easyjet bezieht alle Flieger von Airbus. Ist es zum Risiko geworden, Flugzeuge von nur einem Anbieter zu beziehen?

Bevor ich mir ein Urteil anmasse, möchte ich zuerst den finalen Untersuchungsbericht sehen. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass es für uns die beste Lösung ist, ausschliesslich mit Airbus zusammenzuarbeiten. Als grösster Kunde können wir uns besser einbringen. Airbus geniesst von unserer Seite her vollstes Vertrauen.

Europas Wirtschaftverlangsamt sich, die Brexit-Frage ist offen, und die Ölpreise steigen – die Flugindustrie hat schon bessere Zeiten gesehen.

Einiges sieht derzeit tatsächlich wenig vielversprechend aus. In einigen unserer wichtigen Märkte wie etwa Deutschland, Italien oder Frankreich haben sich die makroökonomischen Faktoren negativ entwickelt. Dazu kommt der Brexit, der weitere Unsicherheiten verursacht. Die Flugindustrie ist in einem solchen Umfeld gefordert. Das zeigen auch die jüngsten Zahlen unserer Mitbewerber.

Lufthansa meldet rückläufige Zahlen, auch Easyjet hat Anfang April bekannt gegeben, dass der Gewinn pro Ticket stärker zurückging als prognostiziert.

Wir sehen derzeit Druck auf die Ticketpreise, wie unsere Mitbewerber ebenfalls. Das hängt einerseits mit den Brexit-Unsicherheiten zusammen. Es spielen aber auch andere Sonderfaktoren mit. In den Vergleichsmonaten 2018 profitierten wir von einem ausserordentlich guten Umfeld. Die britische Gesellschaft Monarch ging in dieser Zeit pleite. Auf vielen Routen hatten wir Überschneidungen und konnten so davon profitieren. Dazu musste Ryanair in der Wintersaison viele Flüge annullieren.

Nach den Erstquartalszahlen im Januar hatten Sie die Prognose noch bekräftigt, im Geschäftsjahr 2019 um 10 Prozent zu wachsen. Gilt das weiterhin?

Grundsätzlich halten wir daran fest. Details zu den Zahlen geben wir am 17. Mai anlässlich der Publikation des Halbjahresberichts bekannt. Es ist nicht das Wachstum, das uns Mühe bereitet. Die Bereitschaft zum Fliegen ist da, unsere Auslastung der Flugzeuge entspricht ziemlich genau den Prognosen. Aber wir müssen derzeit auf der Stufe der Profitabilität Abstriche machen.

Wie macht sich der Brexit bemerkbar?

Es ist nicht so, dass die Leute weniger fliegen würden. Aber die Unsicherheiten führen dazu, dass meist deutlich später gebucht wird. Die Folge davon ist ein tieferer Durchschnittserlös pro Sitz, da wir trotz allem unsere Flieger so gut wie möglich auslasten möchten.

Die Verlängerung der Austrittsfrist dürfte sich kaum positiv auswirken.

Zuallererst verlängert dies die Phase der Unsicherheit, was grundsätzlich nicht positiv für uns ist. Unser Ziel war jedoch stets, dass unsere Geschäftstätigkeit auch über den Austrittstag hinaus gesichert ist. Das haben wir nun erreicht, nachdem die Europäische Kommission sowie die britische Gegenseite ein entsprechendes Gesetz verabschiedet haben. Das Worst-Case-Szenario, dass am Tag nach dem Brexit kein Flugzeug von Grossbritannien nach Europa mehr fliegen kann, ist immerhin weg. Offen bleibt jedoch, was mit der britischen Nachfrage nach Flugreisen passiert. Hier muss man sich allerdings vor Augen halten, dass Easyjet den grössten Teil ihres Umsatzes ausserhalb Grossbritanniens erzielt.

Aber Grossbritannien ist mit einem Umsatzanteil von 40 Prozent ein wichtiger Markt.

Ein sehr wichtiger Markt sogar. Wir sind nicht dagegen immun, was in Grossbritannien passiert. Aber auch hier lautet unsere Devise: Wir müssen die Folgen abfedern, nicht das bekämpfen, was man nicht ändern kann.

Wegen des Brexit muss Easyjet garantieren, dass künftig über 50 Prozent der Aktionäre ihren Sitz in einem EU-Land haben, um EU-konform zu bleiben.

Wir sind auf gutem Weg, das zu erfüllen. Anfang April lag der Anteil von EU-Aktionären bei 49,92 Prozent. Es fehlt also nicht mehr viel, und wir haben noch Zeit. Sollte Grossbritannien am 31. Oktober wirklich austreten, würde noch eine zusätzliche Übergangsperiode in Kraft treten.

Anfang April hat Wow Air als jüngstes Opfer der laufenden Pleitewelle den Betrieb eingestellt. Eine gesunde Konsolidierung?

Zumindest eine absehbare. 2005 beanspruchten 25 Gesellschaften 80 Prozent des europäischen Marktes, heute kommt ein knappes Dutzend Unternehmen auf diesen Anteil. Das zeigt, dass Fluggesellschaften mit einem guten Geschäftsmodell und einer starken Bilanz grösser und grösser werden. Wer aber schwach und ineffizient ist, verschwindet spätestens dann, wenn das wirtschaftliche Umfeld schwächer wird.

Werden wir weitere Pleiten sehen?

Das ist denkbar. Aber über Namen spekuliere ich nicht.

Sieht Easyjet Übernahmemöglichkeiten?

Die Gesellschaften müssen in unseren Plan passen. Wir wollen an unseren wichtigsten Flughäfen die Nummer eins oder zwei sein, und wir wollen effizient bleiben. Nur so können wir profitabel und günstig für unsere Kunden sein. Das Aus von Air Berlin war beispielsweise eine einzigartige Gelegenheit, unsere Präsenz in Berlin, einer der grössten Städte Europas, auszubauen.

Wenn der Chef die Durchsage spricht: Johan Lundgren auf einem Flug von London nach Farnborough. Foto: Reuters

Dank dem Aus von Air Berlin haben Sie am Flughafen Zürich Ihre Präsenz ausgeweitet, obschon Easyjet dort weder Nummer eins noch zwei ist.

Wir sind in 49 der 50 grössten europäischen Flughäfen tätig, einzig in London-Heathrow nicht. Es macht also durchaus Sinn, in Zürich präsent zu sein.

Sind weitere Verbindungen ab Zürich vorgesehen?

Das hängt in erster Linie davon ab, ob wir die dafür nötigen Slots erhalten, was derzeit in Zürich sehr schwierig ist. Zudem wollen wir unser Geschäft dort skalieren, wo wir stark sind. Easyjet intensiviert deshalb die Wachstumsbestrebungen in den Flughäfen, in denen sie zu den zwei grössten Gesellschaften gehört.

Letzten Sommer kam es wegen Engpässen bei Fluglotsen zu einer Rekordzahl von Verspätungen und Flugausfällen. Droht uns dieses Jahr erneut ein Horrorsommer?

Zunächst: Was 2018 passiert ist, ist für uns nicht akzeptabel. Die von uns unverschuldeten Verspätungen und Ausfälle haben unter anderem wegen der Kompensationszahlungen zu Zusatzkosten von 70 Millionen £ geführt. Da sich an der Ausgangslage nichts geändert hat, ist zu befürchten, dass der Sommer 2019 für die Flugindustrie und ihre Kunden mindestens so schlimm wird. Zumindest sagt dies Eurocontrol, die die zentrale Koordination der Sicherung des europäischen Luftraums verantwortet.

Was heisst das für Easyjet?

Nach den Ereignissen im vergangenen Sommer haben wir über hundert Massnahmen definiert, um ein ähnliches Chaos in den Sommermonaten zu vermeiden. Einerseits kostet uns das viel Geld, andererseits ist es für Flugreisende unangenehm.

Wie soll das gelingen?

Wir haben mit unseren Datenwissenschaftlern eruiert, an welchen Flughäfen und auf welchen Routen wir bei der Planung mehr Puffer vorsehen müssen, um Verspätungen gar nicht erst entstehen zu lassen. Zudem haben wir die Zahl von Stand-by-Flugzeugen, die im Fall von Verspätungen oder Ausfällen zum Einsatz kommen, verdoppelt.

Genügen diese Massnahmen?

Wir können uns auf Ergebnisse der Osterwoche stützen. Die Osterzeit ist deshalb relevant, weil es nicht nur der Start zur Sommersaison ist, sondern ein erster Höhepunkt punkto Reisetätigkeit. Unsere Daten zeigen in allen Bereichen eine deutliche Verbesserung unserer Zuverlässigkeit, obschon in dieser Zeit im gesamten Flugverkehr mehr Verspätungen als im Vorjahr gemessen wurden. (Finanz und Wirtschaft)