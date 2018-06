«Hoffe auf siegreiche Deutsche»

Die Fussball-WM läuft auf Hochtouren. Ihr Geschäft auch?

Ja, in WM-Jahren machen wir im Bereich Fussball etwa 15 bis 20 Prozent mehr Umsatz als in normalen Jahren – vor allem wegen Trikots und Bällen. Anders sieht es bei Fussballschuhen und solchen Sachen aus. Dort hängt die Nachfrage eher davon ab, wann die neuen Modelle herauskommen.

Wir haben in Russland schon die eine oder andere Überraschung erlebt. Ist es eigentlich gut fürs Geschäft, wenn ein Aussenseiter überrascht? Oder wäre es Ihnen lieber, wenn die Grossen gewinnen?

Wenn der Favorit gewinnt, kaufen mehr Leute deren Sachen. Aus geschäftlicher Perspektive ist es am besten, wenn ein Turnier in einem grossen Fussballland stattfindet und jene Nationen gut abschliessen, in denen wir stark präsent sind wie Frankreich, Deutschland und Italien.

Dann muss es Sie getroffen haben, als sich die Italiener und die Holländer nicht für die WM qualifizieren konnten?

Klar: Wer kauft jetzt schon ein Italien-Trikot? Aber immerhin kaufen die Italiener noch WM-Bälle.

Sie sagen, es spiele auch eine grosse Rolle, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Ist Russland für Intersport ein guter Austragungsort?

Wenn ich rein auf unser Geschäft achte, hätte ich die WM am liebsten immer in Ländern wie Brasilien, Mexiko, Deutschland, Frankreich oder Italien. Aber es geht ja auch darum, den Sport weiter­zubringen. Ihn in Ländern populär zu machen, wo er noch keinen so hohen Stellenwert hat. Aus dieser Perspektive ist Russland eine gute Wahl. Oder China. Stellen Sie sich vor, wenn sich die Chinesen dank einer WM für Fussball begeistern würden. Das wären eine Milliarde Leute, gleich viel wie Deutschland, Nord- und Südamerika zusammen.

Hat eine WM denn einen nachhaltigen Einfluss auf Land und Leute?

1994 wurde die WM in den USA ausgetragen. Fussball ist heute bei den Junioren die Sportart Nummer eins. Teilweise dank der Weltmeisterschaft.

Trotzdem haben die USA die WM-Qualifikation verpasst.

Das ist total verrückt. Die Schweiz schafft es mit gut sieben Millionen Einwohnern, konstant gut zu spielen und sich immer wieder für grosse Turniere zu qualifizieren. Und es gibt mehr Schweizer in den grossen Ligen als Amerikaner.

Sie sind in Mexiko geboren, haben die US-Staatsbürgerschaft, Ihre Mutter kommt aus den USA. Was ist der Grund dafür, dass die USA trotz 300 Millionen Einwohnern keine Konstanz hinkriegen?

Ich kenne das System nicht im Detail, obwohl ich früher selber ziemlich gut Fussball gespielt habe. Ein Problem ist sicher, dass es lange keine Profiliga gab. In den USA ist Sport zudem stark mit den Schulen verbunden. Die Jungen bleiben in der Schule und machen eine Ausbildung. In Europa setzen Junge voll auf die Karte Fussball.

Aus Lateinamerika dürften doch auch begabte Fussballer in die USA einwandern.

In der Schweiz fällt auf, dass viele Secondos in der Nationalmannschaft spielen. Das System hierzulande begünstigt das. Nicht so in den USA. Dort gibt es kaum Fussballer mit mexikanischen Wurzeln. Wer in den USA Fussball spielt, kommt aus gutem Haus, weil der Sport elitär und teuer ist. Die Clubs suchen nicht in den Strassen von New York, Miami oder Los Angeles nach Talenten. Nicht wie in Frankreich, wo viele Spieler aus einfachen Verhältnissen aus Paris und Marseille stammen.

«Stellen Sie sich vor, die Chinesen würden sich für Fussball begeistern.»

Wenn wir kurz in die Zukunft schauen: 2022 wird die WM in Katar stattfinden, Anfang Winter. Für Intersport muss das doch eine Katastrophe sein? Ich zumindest kaufe mir im November kein Fussballtrikot.

Damit haben Sie wohl recht. Dann wird auch nicht mehr gross draussen Fussball gespielt. Zumindest für das Geschäft in Europa dürfte das schlecht sein.

Vom Fussball zum Tennis. Sie sind Fan von Roger Federer . . .

. . . wer ist das nicht? Bevor ich zu Intersport kam, habe ich für Amer Sports gearbeitet. Zur finnischen Sportartikelfirma gehört auch Wilson, die Racket-Marke von Federer. So habe ich ihn an ein paar Firmen-Events getroffen. Und er ist so ein sympathischer Kerl. Neben dem, dass er unglaublich gut ist. Das gibt es nicht oft.

Ist es gut für das Geschäft, wenn ein so populärer Spieler wie Federer wieder die Weltnummer eins ist?

Wir nehmen nicht Einfluss darauf. Viele Marken zeigen uns die Entwicklungen und fragen nach Feedback. Zu meinem früheren Arbeitgeber Amer Sports gehört auch die Skimarke Salomon. Dort orientiert man sich bei Innovationen stark an den Bedürfnissen der Profisportler. Und schaut dann, welche Neuerung aus diesem Feld sich auch für den Hobbybereich eignen würde. Neue Ski und Skischuhe zu entwickeln, ist vergleichbar mit der Herstellung von gutem Wein: mehr Kunst als Wissenschaft. Ski etwa bestehen aus fünf, sechs Lagen mit verschiedenen Hölzern und weiteren Materialen, die unterschiedlich verleimt werden können. Je nachdem gibt es einen ganz anderen Ski. Das Resultat erkennt man aber erst bei Tests am Berg.

Sie haben diesen Sommer in Peking einen neuartigen Intersport eröffnet. Er gilt als Laden der ­Zukunft. Was ist daran so besonders?

Er ist ein gutes Beispiel für die Verbindung von on- und offline. China ist heute bei sehr vielen Entwicklungen global federführend. Unsere chinesischen Partner von Alibaba gehen manchmal so weit, dass es uns schon etwas zu viel wird. Aber das ist gut so.

China ist für Sie eine Art Labor?

Ja. Alibaba ist ein purer Onlinehändler. Sie haben einen ganz anderen Ansatz, Geschäfte zu machen, als wir. Sie fragen sich: Wie kann ich den Laden nutzen, um Kunden in den Onlineshop zu holen. Der ganze Shop ist deshalb sehr digital geprägt. Das Schaufenster ist etwa kein eigentliches Fenster, sondern ein Bildschirm. Wenn jemand daran vorbeigeht, erkennt eine Kamera, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Dem Geschlecht entsprechend werden dann Produkte angezeigt.

Die Migros hat im Berner Einkaufszentrum Westside etwas Ähnliches versucht und damit Datenschutzbedenken geweckt. Wie sieht das in China aus?

In China ist Datenschutz viel weniger ein Thema als bei uns. Und die Kamera erkennt so oder so nur, ob eine Frau oder ein Mann vor dem Schaufenster ist. Im Laden gibt es Monitore, die Infos zu den gewählten Produkten liefern oder Produkte anzeigen, die nicht im Laden, dafür online verfügbar sind. In einem Bereich gibt es ein Computerspiel. Per Videotechnik wird der Kunde Teil eines Basketball-Comics. Der Hintergedanke dabei: Der Kunde macht ein Foto von seinem Comic-Abbild und schickt das an zehn Freunde. Dafür muss er sich bei Wechat anmelden, der chinesischen Alternative zu Whatsapp, und zustimmen, dass wir ihn kontaktieren dürfen.

In der Schweiz positioniert sich Intersport als Laden für echte Sportler, die bei Wind und Wetter Sport treiben. Dazu passt ein digitales Basketballspiel nicht.

Das ist das Schöne an unserem Konzern. Er lässt viel Freiraum für verschiedene Kulturen. Zwar sind schon viele Chinesen am Joggen. In Shanghai laufen 15 Prozent der Leute mehrmals die Woche. Aber eher bei schönem Wetter. In China sind die Kunden jünger. Wir mussten den Laden dieser Tatsache anpassen.

Dann können Sie nicht einfach das Ladenkonzept aus Peking überall auf der Welt eins zu eins umsetzen?

Es gibt technische Aspekte, die sich problemlos übertragen lassen. In einigen Läden können Sie heute etwa einen Fussball kicken, um den Schuh auszuprobieren. Das ist in Ordnung, aber ehrlich gesagt nicht besonders aufregend. Wäre es nicht interessanter – vor allem für unsere jüngeren Kunden –, den Schuh in einem virtuellen Fussballmatch auszuprobieren? Für die jüngeren Kunden müssen wir nicht nur gute Produkte haben, sondern auch cool sein. Intersport muss jünger und cooler werden. Wir erneuern deshalb auch in Europa unsere Läden. Sie sollen in Zukunft moderner und einheitlicher aussehen.

Was ist der Haupttreiber für die Nachfrage?

Das kommt darauf an, über welche Sportart wir reden. Fussball in Europa und Basketball in den USA sind eine Mischung aus Kultur und Sport. Hier ist die Marketingmaschinerie der Marke der wichtigste Treiber. Sie nehmen Stars unter Vertrag, die nicht nur gut in ihrem Sport sind, sondern auch Ausstrahlung haben. Etwa den französischen Fussballstar Paul Pogba. Bei den Frauen ist es interessanterweise eher umgekehrt. Dort sind es eher Frauen aus Mode und Musik, die Sport treiben und so die Nachfrage nach Sportartikeln antreiben. Das US-Model Gigi Hadid ist ein gutes Beispiel dafür.

Und bei anderen Sportarten?

Bei anderen Sportarten fehlt ein solcher starker Treiber. Die Kunden fragen sich: Warum soll ich mir jedes Jahr neue Ski oder Skischuhe kaufen? Jugendliche geben locker jedes Jahr 250 Franken aus für neue Turnschuhe, aber nicht 400 Franken für neue Skischuhe, in denen viel mehr Technologie steckt. Das ist doch eigentlich verrückt. Wir erfüllen hier unsere Aufgabe auch zu wenig gut. Wir müssten den Kunden besser erklären, was neu auf dem Markt ist, warum es sich lohnt, ein neues Paar Ski zu kaufen, und warum eine Skijacke 500 Franken kostet.

Dabei erwartet man genau diese Beratung von den Intersport-Läden.

Die ganze Industrie hat sich einlullen lassen von Discountern wie Decathlon. Wir haben uns positioniert als: Schaut her, wir sind fast so günstig wie die Discounter. Dabei hätten wir den Kunden erklären sollen, warum ein teurer Skischuh seinen Preis hat, weil nämlich damit ein Tag auf der Piste zum besseren Erlebnis wird. Die Marken und wir müssen da eine bessere Strategie finden.

Ihr Vorgänger bei Intersport, Franz Julen, hat das Unternehmen über viele Jahre geprägt. Wie ist es, auf eine solche Figur zu folgen?

Die Unternehmenskultur hier hat etwas Familiäres, Dörfliches. Deshalb war es nicht schwierig. Für die Leute, die jahrelang direkt mit Franz zusammengearbeitet haben, war es sicher eine Umstellung. Wir mussten uns erst aneinander gewöhnen.

Werden Sie eigentlich oft mit Franz Julen verglichen?

Er war sehr lange hier. Natürlich werde ich da zwischendurch mit ihm verglichen.

Nervt Sie das?

Nein. (lacht)

Sie leben in Genf. Warum nicht in der Nähe des Berner Hauptsitzes?

Ich habe eine Wohnung in Bern und mag die Stadt sehr. Lustige Geschichte: Vor etwa 15 Jahren war ich einmal hier und fühlte mich sofort wohl. Ich habe mir damals gedacht, das wäre eine Stadt, in der ich einmal arbeiten möchte; hab das aber später wieder vergessen. Und nun habe ich diesen Job. Letztlich bin ich so viel unterwegs, dass es fast keine Rolle spielt, wo ich wohne. Für meine Familie ist Genf als Wohnort aber wichtig. Meine Kinder sind im Schulalter und sprechen beide Französisch. Und meine Partnerin arbeitet in Genf beim World Economic Forum. Wir sind ein klassisches Beispiel dafür, wie schwierig ein Umzug ist für ein Paar, wenn beide beruflich aktiv sind. In einer Grossstadt wäre das alles einfacher. Dort kannst du dich beruflich weiterentwickeln und für zehn verschiedene Firmen arbeiten, ohne umziehen zu müssen. (Tages-Anzeiger)