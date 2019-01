Ikea-Chefin: Ein Ratschlag an den WEF-Gründer

Von den 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Weltwirtschaftsforum in Davos sind gerade mal 22 Prozent Frauen. Das ist der Chefin von Ikea Schweiz, Simona Scarpaleggia, viel zu wenig. Im Video-Interview in Davos (siehe oben) sagt wie, wie es auch anders geht. (Redaktion Tamedia)