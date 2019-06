«Jeder sollte maximal zwei Häuser oder Wohnungen haben»

Ein riesiger schneeweisser Turm in der Hamburger Hafencity, seit Kurzem die Zentrale der Maklerkette Engel & Völkers. Christian Völkers, perfekter Anzug, perfekte Haare, wirkt wie aus einem Baldessarini-Plakat gefallen. In das hypermoderne neue Büro hat er antike Möbel gestellt. Er findet, es sieht blöd aus. «Ich weiss nicht, wie man das einrichten soll», sagt er. «Das ist alles so weiss hier.»

Herr Völkers, gibt es einen Unterschied zwischen einer Wohnung und einem Zuhause?

Einen riesigen Unterschied. Häuser brauchen immer einen Bewohner. Jemanden, der dort lebt und Energie reinbringt. Ein Haus an sich hat keine Energie, die kommt erst von den Menschen, die dort wohnen. Das ist auch das Problem bei Leuten, die sehr viele Wohnungen haben. Die sind faktisch ja alle unbewohnt und deshalb kalt und ungemütlich.

Und dann fühlt man sich nicht wohl?

Zumindest kann es passieren, dass aus dem Recht, sich dort aufzuhalten, plötzlich eine Belastung wird. Ich glaube deshalb auch, dass jeder Mensch maximal zwei Häuser oder Wohnungen haben sollte.

Sie sind berühmt dafür, dass Sie die Reichen und Schönen bedienen.

Stimmt, vermögende Kunden sind unser Spezialgebiet.

Immobilien sind sein Alltag: Christian Völkers. Foto: Edi Solari

Die haben sicher mehr als zwei Wohnungen. Wie unterscheidet sich das Geschäft von dem mit Normalverdienern?

Bei einem normalpreisigen Haus bekommen Sie das Haus und suchen dann einen Käufer. Im Top-Segment kann sich das drehen. Da haben Sie erst den Käufer und suchen dann für ihn eine Immobilie.

Die kommen also zu Ihnen und sagen, wie sie wohnen wollen.

Manchmal, aber häufiger muss man diese Käufer selbst ansprechen. Dafür haben wir ein eigenes Private Office, ein Sonderbüro mit unseren Top-Mitarbeitern. Die besten 250 Leute von mehr als 11'000. Von denen wissen wir, dass sie die richtigen Kontakte haben und dass sie mit solchen Kunden gut umgehen können.

Was müssen die können?

Am wichtigsten ist, sich auf Wünsche, Geschmack, Lebensstil der Kunden einstellen zu können. Die Eckdaten sind ähnlich, was Mobilität angeht, das Bedürfnis nach Privatsphäre, nach Sicherheit. Aber dann gibt es individuelle Ausprägungen. Der eine sucht etwas Modernes im Süden, der andere etwas Altmodisches in der Toskana. Das ist nicht so leicht, gerade was den Sicherheitsaspekt angeht: Bei einem Dritt- oder Vierthaus in einer Top-Gegend ist es ein Problem, wenn es die meiste Zeit nicht bewohnt ist.

Welche sind denn die Lieblingswohnorte der Leute in dieser Vermögensklasse?

In Europa gibt es im Winter St. Moritz, Gstaad und Kitzbühel. Ausserdem noch Aspen und Vail in den USA. Im Sommer natürlich die Côte d'Azur, dort vor allem Cap Ferrat, St. Tropez und Cannes. Ausserdem die Inseln im Mittelmeer: Sardinien, Mallorca, Ibiza, Mykonos, Santorin.

«Die Ausstattung spielt kaum eine Rolle, denn reiche Leute bringen oft einen Innenarchitekten mit.»



Hm.

Es gibt bestimmte Kernzeiten, in denen alle hinkommen. Und ausserhalb dieser Zeit wird das Licht ausgemacht, dann ist dort nicht viel los. Die Karawane zieht weiter.

Also trifft man an jedem dieser Orte immer die gleichen Menschen?

Natürlich.

Das ist doch schrecklich.

Das ist so gewollt. Es bringt auch eine gewisse Sicherheit, dass man bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten an diesen Orten treffen kann, das ist wichtig, um Geschäfte zu machen. Die sind alle ständig in der ganzen Welt unterwegs, da ist es gar nicht so leicht, sich zu verabreden.

Wie muss ein Haus ausgestattet sein, um Luxusklientel anzusprechen?

Die Lage ist das Wichtigste: Wie ist die Aussicht? Ist das Grundstück vor Blicken geschützt, ist die Gegend sicher? Die Ausstattung spielt kaum eine Rolle, denn solche Leute bringen oft einen Innenarchitekten mit, der nach dem Kauf alles neu gestaltet. Der kennt die Familie meist schon lange, weiss um den Geschmack und die Bedürfnisse. Der kommt, sobald der Kaufvertrag unterschrieben ist, und zwei oder drei Monate später reisen die Eigentümer an und finden ein komplett ausgestattetes Haus vor, genau wie es ihnen gefällt.

«Es gibt prachtvolle Villen, die das Bild einer Stadt prägen. Die kann man doch nicht alle abreissen und durch Sozialwohnungen ersetzen.»



Wenn Sie Immobilien an Menschen verkaufen, die nur zwei, drei Wochen im Jahr dort sind – wäre es nicht anständiger, man würde dort Wohnungen für Normalverdiener hinbauen?

Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich verstehe den Zusammenhang gar nicht.

Wohnraum ist knapp. Die Normalverdiener würden in den Wohnungen wenigstens wohnen.

Das quantitative Problem der Wohnungsnot kann man doch nicht dadurch beseitigen, dass man qualitative Flächen dicht bebaut. Viele Städte machen das ganz falsch.

Inwiefern?

Hier in Hamburg in der Hafencity gibt es zum Beispiel ein sehr schönes Grundstück, das für Wohnungsbau geeignet ist. Das parallele Grundstück ist das mit der Elbphilharmonie – dort wurden Preise erzielt von bis zu 30'000 Euro pro Quadratmeter, absoluter Top-Preis in Hamburg. Das Parallelgrundstück wurde jetzt ausgeschrieben für sozialen Wohnungsbau. Warum? So erzielt man 5000, 6000 Euro pro Quadratmeter. Warum benutzt man nicht die, die bereit sind, viel zu zahlen, um Geld zu generieren, mit dem man Wohnungen an günstigeren Standorten bauen kann?

Aber man möchte ja auch soziale Durchmischung in einer Stadt, keine Sortierung nach Einkommensgruppen.

Ja, aber es geht hier doch um 200, 300 Meter. Mit oder ohne Elbblick, das ist keine Frage der Durchmischung. Und ich weiss ohnehin nicht, ob immer alles gleich sein muss. Es gibt ja prachtvolle Villen, die das Bild einer Stadt prägen. Die kann man doch nicht alle abreissen und durch Sozialwohnungen ersetzen.

«Diese Generation hat manchmal gar kein Interesse mehr an Wohneigentum.»



Solche überdimensionierten Häuser tragen dazu bei, dass manche Leute die Immobilienbesitzer enteignen wollen. Da ist das Bild: Die einen häufen Besitz an, die anderen kommen kaum über die Runden.

Aber das ist doch Polemik. Die Städte müssen besser agieren, dann kann man Schönheit auch wieder würdigen. Diese Villen sind ein wertvoller Teil des Stadtbilds.

Haben Luxusimmobilien zu Unrecht einen schlechten Ruf?

Ich mag das Wort nicht. Und es gibt bestimmte Komponenten an diesem Lebensstil, der berechtigterweise einen schlechten Ruf hat. Aber im Grundsatz ist hochwertiger Wohnungsbau oder auch Villenbau etwas Grossartiges. In der DDR wurden die prachtvollsten Häuser oft mit Rauputz verkleidet, nur um sicherzustellen, dass es sich nicht zu sehr von den anderen abhebt. Das ist doch traurig. Für architektonische Gleichmacherei habe ich kein Verständnis.

Und was finden Sie blöd am Luxus?

Ich mag keinen zu offensichtlichen Luxus. Verschwenderischen Luxus. Das sind Dinge, die nicht in unsere Zeit passen.

Also Geprotze.

Kann man so nennen, ja. Aber ein hundert Jahre altes Haus zu renovieren, ist kein Geprotze. Das ist eine tolle Investition, nicht nur in die Immobilie, sondern auch in die Gegend, das Land, die Stadt. Das hat meine Achtung, wenn Menschen so etwas tun.

«Co-Living ist ein grosses Thema, eine Mischung aus Hotel und Wohnraum.»



Für die meisten jungen Leute stellt sich die Frage ohnehin nicht. Immobilien sind für Normalverdiener viel zu teuer.

Das stimmt nicht immer. Die Zinsen sind so niedrig, da ist es keine Frage der Finanzierbarkeit, ob man sich was kaufen kann – besonders wenn man bedenkt, dass man Immobilien heute ja auch zu 80 oder 90 Prozent kreditfinanzieren kann. Aber diese Generation hat manchmal gar kein Interesse mehr an Wohneigentum.

Kein Wunder, da sind nicht nur die Preise, sie müssen auch noch dauernd umziehen, weil der Arbeitsmarkt das erwartet.

Kann sein. Aber sie wollen ja auch kein eigenes Auto mehr. Besitz gilt oft nur noch als Belastung.

Das ist ja unschön für Sie.

Na ja, es wird schon noch genug Käufer geben, auch in Zukunft. Aber man wird Wohnraumkonzepte schaffen, die zu dieser veränderten Nachfrage passen. Co-Living ist ein grosses Thema, eine Mischung aus Hotel und Wohnraum.

Wie wohnen Sie denn?

In Hamburg klein und in Spanien gross.

«Auch wenn man Räume hat, die man gar nicht benutzt, sondern nur geniesst beim Durchlaufen, das ist ein toller Lebensstil.»



Was heisst klein?

140 Quadratmeter. In einer alten denkmalgeschützten Remise, die ich seit 30 Jahren bewohne. Ein kleines Haus ohne Keller.

Und in Spanien wohnen Sie üppig?

Grosszügig ist ein schönerer Ausdruck. Da habe ich ein 500 Jahre altes Haus mit 2000 Quadratmeter Wohnfläche, das ich viele Jahre renoviert habe. Viel Platz für Gäste, die kommen, Familien mit Kindern. Ich geniesse das sehr. Auch wenn man Räume hat, die man gar nicht benutzt, sondern nur geniesst beim Durchlaufen, das ist ein toller Lebensstil. Das ist wirklich Luxus.

Ist Wohnen mit Kindern mit dem gleichen ästhetischen Anspruch möglich wie ohne Kinder?

Ich habe früher immer gedacht, das sei unmöglich. Ich bin das Thema Kinder auch so spät angegangen, zu spät. Aber jetzt funktioniert es sehr gut. Gut, hängt vielleicht im Einzelfall auch von den Kindern ab.

Heute wohnen Leute grosszügiger als früher, aber alle haben immer das Gefühl, die Wohnung ist zu klein.

Weil wir alle so viel Zeug haben.

«Wer möchte ein einsehbares Bad? Das ist doch grauenhaft.»



Sie sind gut im Entrümpeln?

Das hasse ich. Man weiss nie, was passiert. Ich hebe alles auf, jede einzelne Schraube, alles. Kann man vielleicht noch brauchen.

Aber der Trend ist doch eher minimalistisch, kühl, reduziert, oder?

Das ist das Problem mit moderner Architektur. Es gibt superspannende Aspekte, die sehr zeitgemäss sind, aufregend. Aber man geht raus und denkt, da könnte ich nicht wohnen. Es ist ein Unterschied, ob man ein Haus bewundert wie ein Kunstwerk oder ob man darin wohnen will.

Also ist altmodisch besser?

Klassisch ist besser. Ich glaube, dass Häuser dann schön bewohnbar sind, wenn die Raumanordnung keine Überraschung bietet. Stellen Sie sich vor, ein Haus liegt an einem Hügel und Sie gehen hangseitig rein. Dann müssen Sie zum Salon oder Wohnzimmer ein Stockwerk tiefer gehen. Das ist eine unerwartete Situation und wird irgendwann nerven. Gelernt ist: Man betritt ein Haus, und das Wohnzimmer geht ebenerdig vorne raus. Es gibt natürlich zeitlose Modernität, aber das ist ein schmaler Grat. Nur wenige Architekten können das.

Es gibt jetzt Hotelzimmer, da ist das Bad nur mit einer Glaswand vom Schlafbereich abgetrennt.

Ja! Ein Albtraum. Wer möchte ein einsehbares Bad? Das ist doch grauenhaft.

«Es gibt leider zu wenig Frauen für diese Stellen.»



Grauenhaft finden ja manche auch Ihren Berufsstand. Beschäftigt Sie das?

Eher nicht. Dieses Bild vom skrupellosen Makler begleitet mich ja schon 40 Jahre. Der schlechte Ruf ist teilweise auch nicht unberechtigt, weil die Eintrittsbarrieren sehr gering sind. Jeder kann Makler werden. Wir bilden unsere Mitarbeiter penibel aus, die wissen alles. Rechtliche und baurechtliche Fragen in 34 Ländern, Architektonisches, alles. Aber in der Branche insgesamt ist das leider die Ausnahme.

Ihr Posting zum Weltfrauentag hat das Image Ihrer Branche nicht verbessert.

Ich versuche, das zu verdrängen.

Ein Bild von Ihrem Vorstand, der nur aus Männern besteht. Und die dann gönnerhaft was über «weibliche Vorbilder» erzählen. Sie merken schon, wie chauvinistisch das ist, oder?

Chauvinistisch kann man nicht sagen. Es war wirklich gut gemeint. Wir hatten zehn Statements von Frauen über erfolgreiche Frauen in unserem Unternehmen vorbereitet, aber leider fand nur das des Vorstands Aufmerksamkeit.

Die Frage ist: Wenn Sie Frauen so toll finden, warum ist keine in Ihrem Vorstand?

So leicht ist das nicht. In der Vorstandsetage geht es auch viel um IT-Systeme und um Technik, nicht nur um Immobilien. Es gibt leider zu wenig Bewerberinnen für diese Stellen. Auch in diesen Studienfächern gibt es noch immer zu wenig Frauen.

«Wenn ich überlege, ich wollte immer schon mal mit den Kindern dahin, dann warte ich lieber nicht bis übermorgen.»



Warum wollten Sie Makler werden?

Das war kein Wunsch, nur eine Entscheidung. 1979 während meines Studiums. Ich war mit Dirk Engel eng befreundet, und wir beschlossen, aus diesem verstaubten Beruf etwas Neues zu machen. Die Branche war schwach, da sahen wir Potenzial.

Denken Sie noch oft an ihn?

Ja, schon. Er hängt ja auch da (zeigt auf ein Ölgemälde an der Wand). Er hätte das aber nicht gemocht, wie wir das jetzt machen. Er war ein extrem charmanter Verkäufer. Sein Geschäftsmodell war seine Persönlichkeit. Aber das war natürlich nicht multiplizierbar, deshalb war er nicht daran interessiert, neue Büros aufzumachen. Als er verstorben ist, 1986, hatten wir nur ein Büro und vier oder fünf Mitarbeiter.

Haben Sie seinen Tod kommen sehen?

Der Zeitpunkt hatte mich überrascht, weil es keine Vorwarnung gab, kein Zeichen unmittelbar davor. Aber dass es irgendwann so kommen würde, war zu erwarten. Er war manisch-depressiv, der Vater hat sich das Leben genommen, der Grossvater auch. Diese Familiengeschichte war eine zusätzliche Belastung, weil er immer dachte, irgendwann wird es bei mir auch so sein. Und so kam es dann auch.

Zieht man daraus eine Konsequenz für das eigene Leben?

Mit der Endlichkeit des Lebens muss ohnehin jeder irgendwie zurechtkommen. Aber ich versuche grundsätzlich, Entscheidungen im Privaten so zu treffen, als hätte ich nur noch zwei Jahre zu leben. Wenn ich also überlege, ich wollte immer schon mal mit den Kindern dahin oder dorthin, dann warte ich lieber nicht bis übermorgen, sondern ich fahre gleich. (Redaktion Tamedia)