Luxusmarke Globus beschert Migros 90-Millionen-Abschreiber

«Globus ist eine Art Mission Impossible»

Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen im Gespräch

Globus steckt in der Krise. Hohe Abschreibungen sind nötig. Wo liegen die Probleme?



2018 war ein sehr schwieriges Jahr für Globus. Wir haben die Filialen neu positioniert und umgebaut. Nun müssen wir in den Läden neue Kunden gewinnen, und das in einem stark rückläufigen Markt. Parallel bauen wir das Onlinegeschäft auf und investieren dort sehr viel. Das ist für unsere Mitarbeiter eine Art Mission Impossible. Aus meiner Sicht sind wir aber auf dem richtigen Weg. Das sehen wir auch im Vergleich zur Konkurrenz.



Wie lange geben Sie Globus?



Gegen Mitte Jahr werden wir eine erste Bilanz ziehen können. Dann haben wir eine volle Saison mit dem neuen Konzept hinter uns. Wir werden sehen, wie es bei den Kunden ankommt. Die Herausforderungen im Bereich der Frauenmode sind grösser als im Männersegment, wo wir ja schon Herrenglobus hatten. Ich rechne damit, dass die Transformation von Globus noch zwei Jahre dauern wird.



Auch andere Sparten kämpfen mit Problemen. Welche?



Neben Globus gibt es bei den Läden von Depot echte Schwierigkeiten – vor allem in Deutschland. Wir wachsen mit Depot zwar online sehr schnell, das kompensiert die Verluste bei den Läden aber noch nicht. Und was die Margen im Departement Handel betrifft: Digitec-Galaxus ist sehr erfolgreich. Doch dieses Wachstum gibt es nicht gratis. Wir investieren dort sehr viel in neue Technologien und zuletzt auch in ein neues Lager.



Bleibt das Departement Handel somit noch länger in der Verlustzone?



Das kann nicht zu lange so bleiben. Unser Ziel ist es, dass bis in drei Jahren alle Firmen schwarze Zahlen schreiben.



Erich Bürgler und Karin Kofler