Migros Aare baut 300 Arbeitsplätze ab

Die Migros Aare streicht in den nächsten 24 Monaten rund 300 Stellen. Es werde «punktuell» auch zu Kündigungen kommen, teilt der Detailhändler mit. Der Abbau solle aber so sozialverträglich wie möglich erfolgen, in erster Linie über freiwillige Abgänge und interne Stellenwechsel.

Trotzdem kommt es bei der Genossenschaft zu Entlassungen. In einem ersten Schritt kündigt die Migros Aare bis Ende Oktober 20 Angestellten in der Betriebszentrale in Schönbühl. Die Mitarbeitenden in der Zentrale wurden heute persönlich informiert, wie es heisst.

Beim Stellenabbau wendet die Migros Aare einen mit den Sozialpartnern erarbeiteten Sozialplan an. Und sie unterstützt betroffene Mitarbeitende bei einer beruflichen Neuausrichtung. Aktuell beschäftigt die Migros Aare in den Kantonen Bern, Aargau und Solothurn rund 12'000 Mitarbeitende.

Als Grund für die Einsparungen nennt Geschäftsleiter Anton Gäumann den intensiven Wettbewerb sowie die sinkende Rentabilität der vergangenen Jahre. Die Migros Aare müsse jetzt aus einer Position der Stärke ihre Organisation effizienter und schlagkräftiger machen, um langfristig wettbewerbsfähig und rentabel zu bleiben.

100 Millionen einsparen

Im Januar hat die Migros Aare das Effizienzprogramm «Fokus» lanciert. Damit will sie in über 100 verschiedenen Massnahmen bis Ende 2021 Kosten in der Höhe von 3 Prozent des Umsatzes einsparen. Das entspricht Einsparungen von rund 100 Millionen Franken. Geplant ist eine neue Immobilienstrategie. Zudem überprüft die Migros Aare ihren Einkaufsprozess und die Organisation der Betriebszentrale.

Für 2018 hatte die Migros Aare einen Gewinn von 35,1 Millionen Franken ausgewiesen. Das waren 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Und der Umsatz stieg trotz anhaltenden Preisdrucks und wachsender Konkurrenz von Onlinehändlern um 2,5 Prozent auf rekordhohe 3,4 Milliarden Franken. Die Gewinnmarge betrug damit rund 1 Prozent.

In den Jahren 2014 bis 2016 hatte der Grossverteiler deutlich höhere Gewinne ausgewiesen mit je rund 62 Millionen Franken Überschuss. Ein noch weiterer Blick zurück zeigt hingegen, dass die Migros Aare in den Jahren davor mit bloss rund 7 Millionen Gewinn ausgekommen ist. (jw)