Migros informiert bei Verdacht nicht

So erhalten Sie Auskunft

Wer wissen will, ob er des Ladendiebstahls verdächtigt wird,

kann bei Coop ein Auskunfts­begehren mit einer Ausweiskopie an die Abteilung Rechtsdienst/Compliance, Postfach 2550,

4002 Basel senden. Bei der Migros ist die jeweilige regionale Genossenschaft zuständig. Im Raum Bern wäre die Adresse beispielsweise Genossenschaft Migros Aare, Sicherheitsdienst, Industriestrasse 20, 3321 Schönbühl. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte stellt auf seiner Internetseite verschiedene Musterbriefe zur Verfügung. Darunter

gibt es Auskunftsbegehren zu Videoüberwachung oder Kundenkarten. Wer also Auskunft darüber erhalten will, ob er als Ladendieb registriert ist oder verdächtigt wird, muss den Musterbrief entsprechend ergänzen oder ein eigenes Schreiben verfassen. (ki)