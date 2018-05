Nestlé kauft Starbucks-Marken

Der Schweizer Nahrungsmittelriese steigt bei Starbucks ein: Mit 7,15 Milliarden Dollar in bar erkauft sich Nestlé das Recht auf die weltweite Vermarktung sämtlicher Konsum- und Gastronomieprodukte. Nicht Teil der Allianz sind die Starbucks-Cafés und die Fertiggetränke.

We are entering an agreement to market Starbucks consumer and foodservice products, bringing together world’s most iconic coffee brands: https://t.co/SUg7T7KtnG pic.twitter.com/DERXQYgYmb