Neue beste Feinde

Als Präsident Donald Trump und Harley-Davidson noch Freunde waren, da hat Trump ein paar Anzugmenschen aus den höheren Etagen der Firma nach Washington eingeladen, die gerne vorbeikamen und als Mitbringsel ein paar dicke Maschinen vor dem Weissen Haus platzierten. Einige der Anzugmenschen hatten sich eigens in nagelneue, knarzende Lederjacken gepresst und priesen dem Präsidenten die Vorzüge dieser uramerikanischen Motorräder an. Erstaunlich eigentlich, dass Trump damals darauf verzichtete, sich auf einer der Maschinen fotografieren zu lassen.

Als bei anderer Gelegenheit Vertreter der Lastwagenindustrie im Weissen Haus zu Besuch waren und einen Truck von der Grösse eines Kreuzfahrtschiffs mitbrachten, dauerte es knapp eine halbe Sekunde, schon sass der Präsident im, na ja, Führerhaus, er griff ins Lenkrad und tat so, als wäre er ein Kapitän der Highways. Er hupte, lenkte, und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Trump in den eineinhalb Jahren seiner Präsidentschaft nie glücklicher wirkte als in diesem Moment hinter dem Steuer des geparkten Trucks. Wenn man die Bilder ausserhalb jedweden Kontextes betrachten könnte, müsste man sich sehr darüber freuen, wie ein älterer Herr sich bis ins achte Lebensjahrzehnt eine so kindliche Freude daran bewahrt hat, mit Autos zu spielen.

Die Harleys, das war beim Besuch im vergangenen Jahr zu sehen, faszinierten Trump auf ähnliche Weise. Aber offensichtlich war ihm nicht wohl bei dem Gedanken, auf einem wackligen Zweirad von der Grösse eines Wohnwagens Platz zu nehmen. Er beliess es dabei, beide Daumen zu heben und Maschinen der Marke Harley als «amerikanische Ikonen» zu beschreiben, dann knatterte einer der Menschen in den Lederjacken unter den bewundernden Blicken des Präsidenten auf einem der, wie man in seligen Zeiten sagte, Feuerstühle ein wenig auf und ab. Wobei knattern nicht das richtige Wort ist. Harley-Davidsons der neueren Generationen schnorcheln eher, das bisschen Brummeln, das sie noch hervorbringen, wirkt, als hätten es Sound-Ingenieure durch irgendeinen lächerlichen digitalen Upload in den Klang gemischt.

Teil einer grossen amerikanischen Erzählung

Warum Trump sowohl von grossen Trucks als auch von schweren Motorrädern fasziniert ist, erschliesst sich nur leidlich küchenpsychologisch begabten Menschen unmittelbar: Beide sind, zumindest vordergründig, Teil einer grossen amerikanischen Erzählung, in der es auch darum geht, das Land in seiner Weite zu durchmessen. Sowohl Trucker als auch viele Harley-Fahrer stilisieren sich zu Cowboys der Neuzeit.

Was die Motorräder angeht, hat das niemand schöner ausgedrückt als der Schnulzensänger Jon Bon Jovi, der 1986 sang: «Ich bin ein Cowboy, ich reite auf einem Stahlross. Ich werde gesucht: tot oder lebendig.» Jon Bon Jovi ist ein freundlicher Mann, der in Wahrheit John Francis Bongiovi Jr. heisst und als eher klein gewachsener Halbstarker eine veritable Karriere als Musiker hingelegt hat und der, dies nebenbei, natürlich nirgendwo gesucht wird. In seiner Cowboy-Pose wirkt er exakt so glaubhaft wie Trump als Trucker. Aber beide, der kleine John und der massige Donald, spielen mit dem gleichen Motiv, mit dem gleichen Ur-Klischee. Das alles muss man wissen, um zu verstehen, warum Trump jetzt gerade so ausser sich ist vor Wut.

Donald Trump und Harley-Davidson sind also jüngst zu besten Feinden geworden. Es mag an vielen Fronten brennen in den USA, aber seit Anfang vergangener Woche vergeht kaum ein Tag, an dem Trump sich nicht die Zeit nähme, den Motorradhersteller aus Milwaukee zu beschimpfen, herabzuwürdigen oder zu bedrohen. Unter anderem geht es um Verrat.

Video: Harley bekam den Furor des Präsidenten zu spüren



Trump kritisierte den Töff-Hersteller scharf, nachdem dieser die teilweise Verlagerung der Produktion angekündigt hatte.

Um der Geschichte dieses Verrats auf die Spur zu kommen, empfiehlt sich eine Reise ins liebliche Pennsylvania Dutch Country, gut zwei Stunden nördlich von Washington. Hier liegen die Farmen der Amish, die Biogemüse anbauen und Bienenstich nach alten deutschen Rezepten backen. Und hier liegt das Städtchen York, in dem es tagsüber fast permanent brummelnd schnorchelt, aber manchmal auch blubbert und kracht. Hängt immer davon ab, aus welchem Baujahr die Motorräder stammen, die Tag für Tag durch die Gemeinde fahren. Mit jedem Kilometer, den man sich York nährt, ganz gleich ob von Nord oder Süd, von West oder Ost, nimmt die Harley-Dichte auf den Strassen zu. Und damit nimmt auch die Dichte der verschiedenen Motorengeräusche zu, die Geschichten aus vielen Jahrzehnten erzählen.

Wenn Trump wütend ist, twittert er

Bollert da nicht eine Panhead aus den Fünfzigern heran? Blubbert da nicht eine Shovelhead aus den Siebzigern vorbei? Vielleicht gar die Jubiläumsausgabe von 1976, zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung aufgelegt, mit den saublöden Adlern auf Tank und Frontverkleidung (die man ohnehin als Erstes runterreissen musste). Oder schnarzt da vielleicht doch bloss eine Evolution aus den späteren Achtzigern die Strasse entlang, klar, toller Motor, bloss: so zuverlässig wie fad. Aber gut, das sind Fragen, die sich die Experten stellen. Um die geht es hier jetzt erst einmal nicht. Es geht um einen, wenn man es denn so nennen will, Mythos. Um eine Marke. Und es geht, wie immer in diesen Tagen in Amerika, um Streit und um Donald Trump.

Harley-Davidson betreibt in York, Pennsylvania, eines seiner grössten Werke. 900 Arbeiter schrauben hier jeden Tag in zwei Acht-Stunden-Schichten 450 Maschinen zusammen, vor allem die behäbigen Strassenkreuzer. Viele dieser Arbeiter fahren bei jedem Schichtwechsel auf ihren Harleys durch York, dazu kommen jede Menge private Harley-Liebhaber, die sich einmal anschauen wollen, wo und wie ihre Gefährte zusammengebaut werden.

Weisses Haus, Montag vergangener Woche, gegen halb sechs am Abend.

Der Präsident ist wütend, und wenn Donald Trump wütend ist, beginnt er zu twittern. «Bin überrascht, dass ausgerechnet Harley-Davidson als erste Firma die weisse Flagge hisst», tippt er. «Ich habe hart für sie gekämpft.»

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Juni 2018

Am nächsten Morgen ging die Tirade weiter. «Eine Harley-Davidson sollte niemals in einem anderen Land gebaut werden – niemals», twitterte Trump direkt nach dem Aufstehen: «Ihre Angestellten und Kunden sind schon sehr wütend. Wenn sie umziehen, ist das der Anfang vom Ende – sie haben kapituliert, sie haben aufgegeben. Ihr Ruf ist dahin, und sie werden Steuern zahlen müssen wie noch nie zuvor.»

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Juni 2018

Das klang für Aussenstehende verwirrend, aber es war klar, wer der Verräter und wer der Verratene war: So wie Trump die Sache sieht, ist ausgerechnet Harley-Davidson ihm in den Rücken gefallen.

Dabei hatte die Firma der Börsenaufsicht in New York nur pflichtgemäss mitgeteilt, dass sie künftig mehr Motorräder, die in Europa verkauft werden, im Ausland bauen werde. Das sei unternehmerisch notwendig, denn die EU habe sich für den von Trump verfügten Schutzzoll auf importierten Stahl (satte 25 Prozent) mit einem entsprechenden Strafzoll auf amerikanische Produkte gerächt (ebenfalls 25 Prozent). Dieser trifft unter anderem alle in den USA gebauten Motorräder mit einem Hubraum von mehr als 500 Kubikzentimetern. Anders gesagt: alle Harleys aus Amerika. Motorräder mit weniger als 500 Kubikzentimetern Hubraum betrachten Harley-Fahrer zu Recht als Mofas.

Video: Anderswo gehts auch



Harley-Davidson kündigte vor Tagen an, Teile seiner US-Produktion ins Ausland verlagern. (Video: Tamedia/Reuters)

Statt sechs Prozent Zoll würden beim Export in die EU nun 31 Prozent Zoll fällig, teilte Harley-Davidson mit, der Preis einer Maschine steige damit im Schnitt um 2200 Dollar. Um auf dem europäischen Markt bestehen zu können, müsse das Unternehmen daher die Produktion von Motorrädern für die EU aus den Vereinigten Staaten nach anderswo verlagern und mehr Geld in Werke im Ausland investieren. Also: weniger Produktion und vielleicht weniger Jobs in den USA, mehr Produktion und mehr Jobs weit weg von Amerika. In Brasilien und Indien zum Beispiel, wo HarleyDavidson bereits Werke unterhält.

Trump unterstellt Harley Davidson unamerikanische Triebe

Trump war stinksauer. Der Zweck seines Schutzzolls sollte sein, so hatte er sich das ausgedacht, amerikanische Unternehmen vor ausländischen Konkurrenten zu schützen. Nicht, sie ausser Landes zu treiben. Es gab zwar jede Menge Menschen, die sich mit Ökonomie auskennen und ihn gewarnt hatten, dass genau das passieren könnte. Trumps einstiger Wirtschaftsberater Gary Cohn war aus Protest gegen die Zölle sogar zurückgetreten. Aber Trump wusste es wie immer besser.

Das so amerikanische Unternehmen Harley-Davidson stöhnte bereits unter Trumps Stahlzoll, denn was importiert eine Firma nun mal, die Motorräder herstellt? Stahl. Jetzt kamen noch die Einfuhrzölle der EU als Reaktion auf Trumps Protektionismus dazu. Trumps Versprechen, es Amerikas Unternehmen leichter zu machen, verkehrte sich für Harley-Davidson gleich doppelt ins Gegenteil. Die Firma kämpft ohnehin, denn immer weniger junge Menschen können sich dafür begeistern, zwischen 7000 und 42'000 Dollar für ein neues Motorrad auszugeben, das mehr Erzählung ist als Substanz.

Ein Problem für Harley-Davidson ist jetzt, dass es nie darum ging, was diese Motorräder können. Es ging immer nur darum, wofür sie stehen.

«Die verkaufen keine Motorräder, die verkaufen eine Idee»

Die Harley-Leute waren stets geniale Marketing-Strategen. Bis in die Achtzigerjahre hinein liebten die Kunden die Marke, merkten aber auch an, dass diese verdammten Motorräder zu teuer und notorisch unzuverlässig waren. Harley-Davidson druckte deshalb eine Anzeige, auf der 16 sehr gefährlich dreinblickende Rocker zu sehen waren. Unterzeile: «Würden Sie diesen Typen ein unzuverlässiges Motorrad verkaufen?» Die Anzeige ist bis heute legendär.

Ein Werbeprofi, der eine Weile für Harley gearbeitet hat, sagt, vielleicht auch etwas zu stolz auf die eigene Branche: «Alles, was Harley-Davidson ist, wurde durch Werbestrategen geschaffen. Im Grunde verkaufen die keine Motorräder, sondern eine Idee.» Und zwar eine sehr amerikanische Idee, eine von Freiheit, Weite und ja, Cowboytum. Das Stahlross.

Dass Trump jetzt nahezu täglich gegen Harley-Davidson hetzt, zeigt, dass er um jeden Preis den Eindruck vermeiden will, sein Handelskrieg schade dem ursprünglichen, dem vermeintlich wahren Amerika, für das die teuren Harleys nicht wirklich, aber doch symbolisch stehen. Nicht er, der Patriot, hat einen Fehler gemacht, lautet Trumps Botschaft, sondern Harley-Davidson. Und zwar den gar nicht mal so kleinen Fehler, Amerika zu verraten.

Wie die Strafzölle Jobs vernichten

Andere, weniger mit Symbolik aufgeladene Firmen, die ebenfalls unter seinen Zöllen leiden, erwähnt Trump mit keinem Wort.

Ein Beispiel: Am 15. Juni entliess das Unternehmen Mid-Continent Nail in dem Städtchen Poplar Bluff in Missouri 60 von 500 Mitarbeitern. Die Firma stellt knapp die Hälfte aller Nägel her, die noch in den USA produziert werden. Den Stahldraht, von dem diese Nägel abgeschnitten werden, bezieht das Unternehmen aus Mexiko, und dieser Draht verteuerte sich durch Trumps Schutzzoll über Nacht um 25 Prozent. Mid-Continent Nail musste die Preise erhöhen, dadurch wurden im Baumarkt die importierten Nägel aus China billiger, denn für fertige Nägel gilt der Schutzzoll nicht. Die Produktion der amerikanischen Firma brach um die Hälfte ein. Im Juli sollen weitere Arbeiter entlassen werden, und bis September könnte das Werk pleite sein.

Die Fabrik von Mid-Continent Nail liegt in einem Landkreis, in dem im November 2016 fast 80 Prozent der Menschen für Trump gestimmt haben, weil er amerikanische Arbeitsplätze für amerikanische Bürger versprach. Jetzt sind Dutzende Jobs im Nagelwerk futsch, dazu in der Papierfabrik nebenan. Die stellt die Pappkartons her, in denen die Nägel verpackt werden. Weniger Nägel, weniger Pappkartons, weniger Pappkartonarbeiter.

Aber Nägel sind halt Nägel. Harley-Davidson ist ein anderes Kaliber. Diese Motorräder sind seit 1903 mit der Geschichte der Vereinigten Staaten verwoben, sie gehören zum kulturellen Kanon des Landes. Harley-Davidson ist das amerikanischste Unternehmen Amerikas. Mindestens instinktiv hat Trump verstanden, was da auf dem Spiel steht. Er versucht nun, die Kunden, die Biker gegen die Firma aufzubringen. «Jeder Käufer einer Harley-Davidson im Land hat für mich gestimmt», sagte er jetzt in einem Interview mit seinem Haussender Fox News: «Wussten Sie das?»

Wie so oft: eine glatte Lüge.

Im Harley-Werk in York ist die Produktion der 2018er-Modelle vorbei, die Fertigungsstrassen werden auf die 2019er- Modelle umgerüstet. Wenn man sich hier umsehen will, wendet man sich an Bob und Steve. Bob geht vor und erklärt alles, Steve geht hinterher und passt auf, dass man nicht vom Gabelstapler überfahren wird. Bob heisst mit vollem Namen Robert Hess, er ist ein grosser, hagerer Mann mit grauem Bart. Seit 19 Jahren arbeitet er bei Harley-Davidson, davor war er 31 Jahre lang Direktor der Marschkapelle einer Schule. Die dabei erworbene Autorität hat er sich bewahrt. Zur Gruppe, die Bob durch die Fabrikhallen führt, gehören viele kernige Biker mit Glatzen und Vollbärten sowie einige kaum weniger kernige Bikerinnen, die mehr Haupt- und weniger Gesichtshaar haben. So weit die Klischee-Rocker.

Aber es sind eben auch rundliche, gut rasierte Herren in Polohemden dabei, die sich jetzt, da in Sichtweite des Ruhestands endlich das wilde Leben beginnt, eine Harley leisten wollen. Vielleicht eine von den gemütlichen. Eine Street Glide. Eine Road King Special. Die sind wirklich bequem, kosten aber um die 30'000 Dollar. Der Komiker Stephen Colbert schrieb neulich: «Wenn Harley-Davidson wegzieht, womit werden die pensionierten Zahnärzte in meiner Nachbarschaft mich dann am Samstagmorgen wecken?»

Die Firma lebt von mittelalten, weissen, eher unwilden Männern

Im Werk in York sieht man, dass das ein weiser Witz war. Mit genau diesen Menschen verdient Harley-Davidson nämlich heute Geld. Die Firma verkauft längst nicht mehr Motorräder, sondern den Entwurf eines wie auch immer gearteten freien oder gar wilden Lebens, und zwar wesentlich an mittelalte, weisse, unwilde wie vermögende Männer. Die Firma lebt von ihrem Ruf, von so gut wie nichts sonst. Deshalb sind Trumps Attacken so gefährlich. Er unterstellt Harley-Davidson unamerikanische Umtriebe. Das kann für beide Seiten schlecht ausgehen.

Erste Betroffene von Trumps Handelskrieg wären die Mitarbeiter in York. Jede Maschine, die hier aus mehr als 1300 Teilen zusammengesetzt wird, bekommt zu Beginn einen in Plastikfolie eingeschweissten Zettel angehängt. Darauf stehen alle Details des jeweiligen Motorrads: Welche Lackierung der Tank und die Kotflügel haben sollen, ob ABS oder ein Tempomat eingebaut werden soll und auf welche Felgen die Reifen aufgezogen werden. Ganz oben auf diesem Zettel steht, in welche Weltregion die Maschine geliefert wird.

Harley-Davidson verkauft seine Motorräder in 85 Länder. In der Fabrikhalle in York hängt an der Decke ein grosses Plakat, auf dem die Flaggen dieser 85 Staaten zu sehen sind. «Exporting freedom, every day», steht darüber: Wir exportieren Freiheit – jeden Tag. Wenn eine Maschine für einen Kunden im Ausland bestimmt ist, dann ist die entsprechende Gegend auf dem Zettel durch eine Farbe gekennzeichnet. Blau steht für Europa.

Harley-Davidson hat bisher nicht genau erklärt, was die Produktionsverlagerung ins Ausland und die Investitionen ausserhalb Amerikas für die Arbeiter daheim bedeuten werden. Aber vielleicht werden in York bald pro Schicht ein paar Motorräder weniger gebaut – die, an denen bisher die blauen Zettel hingen. Und vielleicht ist es dann wie mit den Pappkartons in der Nagelfabrik in Poplar Bluff: Weniger blaue Zettel, weniger Motorräder, weniger Motorradarbeiter.

Was nun das Fahren angeht: Wer eine ältere Harley kauft, die vor den Achtzigern gebaut wurde, der lässt sich auf eine innige Beziehung ein, die sehr stressig sein kann, aber bisweilen auch extrem erfüllend. Wer eine neuere Harley erwirbt, hat weniger Stress, kauft aber meistenteils eine Idee. Gegen beides ist im Grunde nichts zu sagen, beides kann auf unterschiedliche Weise einigermassen glücklich machen.

Was Trump angeht: Es darf als sicher gelten, dass der Präsident, obwohl er vermutlich bestenfalls ungefähr verstanden hat, was Harley-Davidson einst war und heute ist, gerade entscheidenden Einfluss darauf nimmt, was Harley-Davidson einmal sein wird. (Tages-Anzeiger)