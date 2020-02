Neuer UBS-Chef: Anderer Stil, andere Pläne

Noch ist Ralph Hamers etwas unsicher, wenn er über die UBS spricht. Bei seiner ersten Pressekonferenz in Zürich liest er sicherheitshalber ab, was er als designierter Bankchef zu sagen hat. Er fühle sich sehr geehrt, die UBS mit ihrem weltweiten Geschäft leiten zu dürfen, sagt er vor den Journalisten. Mit wegweisenden Aussagen hält er sich zurück. Er will niemandem die Show stehlen – denn noch ist sein Vorgänger Sergio Ermotti im Amt.

Wenn man dem Niederländer bei anderen Anlässen zuhört, hat man nicht das Gefühl, einen Banker vor sich zu haben. Oft auch ohne Krawatte, als Accessoire dafür ein Smartphone in knalligem Orange, erinnert der Chef der niederländischen Bank ING eher an den Gründer eines Start-ups (lesen Sie hier die Analyse: Der Personalcoup, der Fragen auslöst).

Amazon und Facebook als Vorbilder

Aber nicht nur in seinem Auftreten unterscheidet sich der 53-Jährige von vielen seiner Kollegen in der alteingesessenen Finanzbranche. Auch was er sagt, tönt anders. Die Bank der Zukunft benötige keine Filialen mehr, erklärt er in einem Interview mit dem Branchenportal «Finews». «Die Bank der Zukunft wird eine digitale Plattform sein», sagt er. Im Kopf hat er dabei Vorbilder aus der Tech-Branche wie Amazon, Facebook, Airbnb und Uber, deren Geschäftsmodelle oft auf der Nutzung von Kundendaten gründen.

Auch Banken sollten ihren Zugang zu Kundendaten nutzen und mit diesen Informationen einfache und verständliche Produkte bauen, um im täglichen Leben relevant zu bleiben, sagt Hamers in einem anderen Interview. Denn die Standarddienstleistungen der Finanzhäuser werden zunehmend zum Auslaufmodell. «Niemand wacht in der Früh auf mit dem Drang, eine Zahlung zu machen oder einen Kredit zu beantragen», sagt Hamers.

Für weite Teile der Branche kommt das einer Revolution gleich. Denn viele Banken halten noch immer an ihren langjährigen Konzepten fest. Vor der Nutzung von Kundendaten scheuen sie bislang zurück.

ING setzte bereits früh auf Onlinebanking

Bei der ING hat Hamers den Wandel vorgemacht. Die niederländische Bank hat sich als Vorreiter für die Digitalisierung etabliert. Bereits früh bot das Institut den Kunden eine reine Onlinebank-Lösung an, die der Manager massgeblich mitgestaltet hat.

Hamers verbrachte beinahe sein gesamtes Berufsleben bei der ING, wo er vor knapp dreissig Jahren anfing. Nach mehreren Stationen schaffte er 2013 den Sprung zum Chef. «Ich bin stolz auf das, was wir während meiner sechs Jahre erreicht haben», sagt er. Die Zahl der Kunden sei unter seiner Führung um über ein Fünftel gestiegen.

Als Blaupause für seine Arbeit bei der UBS taugt das aber wohl nicht. Denn die grösste Schweizer Bank ist nicht nur im Brot-und-Butter-Geschäft mit Krediten für Privatkunden und Unternehmen in der Schweiz tätig, sondern weltweit auf das Geschäft mit Millionären und Milliardären spezialisiert. Die sind anspruchsvoll und verlangen von den Banken massgeschneiderte Lösungen.

Hohe Bussen trüben Karriereausweis

Einen makellosen Lebenslauf kann der Neue bei der UBS nicht vorweisen. Unter seiner Führung wurde die ING im Rahmen des Geldwäscheskandals 2018 zu einer Geldstrafe in Höhe von 775 Millionen Euro verdonnert, der höchste je in den Niederlanden verhängte Betrag. Die Staatsanwaltschaft hatte das Finanzinstitut beschuldigt, von Kriminellen bei Geldwäsche und Bestechungsgeldern benutzt worden zu sein. Hamers hatte daraufhin «schwere Defizite» eingeräumt. Die Affäre kostete die gesamte Konzernleitung der Bank den Bonus für 2018 – und den damaligen Finanzchef Koos Timmermans den Job.

Durchzogen fällt auch die Bilanz der Aktionäre für die Schaffenszeit von Hamers aus. Nach einer Berg- und Talfahrt ist die Aktie der ING heute knapp 16 Prozent mehr wert als zu Beginn seiner Amtszeit im Oktober 2013. Das Plus ist im Vergleich zu manchen US-amerikanischen Banken bescheiden – aber immer noch deutlich besser als bei der UBS, deren Aktie im selben Zeitraum an Wert verlor.

Neuer Job bringt Hamers einen Lohnsprung

Der neue Job bei der UBS bedeutet für Hamers einen ordentlichen Gehaltssprung. Bei der ING hatte er zuletzt 1,75 Millionen Euro verdient. Sergio Ermotti kam auf ein Jahresgehalt von gut 14 Millionen Franken. Die Aussicht auf eine deutlich bessere Entlohnung sei jedoch nicht ausschlaggebend für seinen Wechsel gewesen, betont Hamers. «Es ist die berufliche Herausforderung, die attraktiv ist», sagt er.

Ganz entziehen kann sich Hamers bei seiner ersten Pressekonferenz den Fragen nach der künftigen Strategie der Bank doch nicht. Auch hier taucht die Frage nach der Bank ohne Filialen auf. Dazu könne er aber «absolut noch nichts sagen», sagt er. Noch hat er eine Schonfrist, doch die läuft wohl bald nach seinem Amtsantritt im November ab.