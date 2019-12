Das iPhone 8 für 185 Dollar, eine Digitalkamera für 24.65 oder eine Herrenuhr in edlem Design für 16.99 Dollar: Auf Aliexpress.com finden Onlineshopper Produkte zu kleinen Preisen und mit grossen Rabatten. Seit der Gründung 1999 hat das chinesische Unternehmen Alibaba, zu dem Aliexpress gehört, ein kometenhaftes Wachstum hingelegt. Auch in der Schweiz.

Die Onlineplattform verdoppelte ihren Umsatz in der Schweiz von 2016 auf 2017. Und legte gemäss Schätzungen der ­E-Commerce-Beratungsfirma Carpathia 2018 um weitere 70 Prozent zu. Aliexpress setzte hierzulande letztes Jahr 475 Millionen Franken um. Und liegt damit hinter Zalando, Digitec und Amazon auf dem vierten Platz der umsatzstärksten Onlineshops der Schweiz.

Rasantes Wachstum verlangsamt sich

Auch das US-Unternehmen Wish, das Billigware aus China von Drittanbietern via App vertreibt, erfreut sich in der Schweiz grosser Beliebtheit. Damit die Kunden nicht drei Wochen oder länger auf ihre Bestellungen aus China warten müssen, hat Wish in der Schweiz sogar Abhol­stationen in Kiosken oder in ­Läden eingerichtet. Mit der lettischen Firma Joom.com gibt es in Europa noch einen weiteren aufstrebenden Player, über den Händler ihre Billigprodukte aus Asien verkaufen. Eigenen Angaben zufolge zählen App und Website bereits 250 Millionen Nutzer.

Seit Jahren steigt die Paketflut aus Asien in der Schweiz. Unaufhaltsam, wie es scheint. Wurden vor vier Jahren 5,7 Millionen Kleinwarensendungen in die Schweiz geliefert, waren es laut der Schweizerischen Post letztes Jahr bereits über 23 Millionen. Zwei Drittel davon stammten von China Post. Diese Kleinwarensendungen im Briefformat machen die Mehrheit der Pakete aus Asien aus. Die Post rechne mit einer weiteren Zunahme dieser Sendungen, wenn auch mit kleineren Wachstumsraten, heisst es auf Anfrage. Auch Experten sagen eine Abschwächung des rasanten Wachstums voraus.

«Nur billige Produkte sind immer weniger gewünscht.»Patrick Kessler, Präsident des Verbands des Schweizerischen Versandhandels

Patrick Kessler, Präsident des Verbands des Schweizerischen Versandhandels, rechnet für 2019 mit einem einstelligen Wachstum bei den Kleinwarensendungen. «Die Transaktionsvolumen sind immer noch immens gross, aber die Wachstumskurve der Kleinsendungen in die Schweiz flacht 2019 deutlich ab im Vergleich zu den Vorjahren», sagt er. In den letzten vier Jahren nahm die Zahl der Sendungen aus Asien in die Schweiz zwischen 30 und 50 Prozent zu.

Der Trend schwäche sich langsam ab, denn nur billige Produkte seien immer weniger gewünscht, meint der Experte. «Nicht nur der Preis zählt, sondern auch die Qualität.» Zu Anfang seien die neuen Plattformen cool, doch irgendwann ebbe die Euphorie ab, das sei ein ganz normaler Prozess. Dazu kämen die Klimadebatte und eventuell negative Erlebnisse, die Kunden mit Produkten der asiatischen Händler gemacht hätten.

Ungleiche Portokosten für Onlinehändler

Wo die Schweizer ihre Weihnachtseinkäufe machen wollen, fragte das digitale Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Marktagent in einer Studie. 1000 Schweizer gaben an, wo sie dieses Jahr shoppen wollen. Eine Mehrheit von 69 Prozent plante die Einkäufe in Läden in der Schweiz zu tätigen. Und 21 Prozent wollten diese bei einem ausländischen Onlineshop besorgen. Dabei gaben lediglich 10 bis 12 Prozent an, ihre Liebsten mit Produkten von Wish oder Aliexpress zu beschenken.

Über 90 Prozent der Pakete aus Asien sind falsch deklariert.

Im Vergleich zu den Vorjahren prognostiziert auch Thomas Lang, E-Commerce-Experte bei Carpathia, ein langsameres Wachstum der Paketflut aus Asien. Doch Schweizer Händler dürfte diese Nachricht kaum beruhigen. Sie ärgern sich vor allem über die ungleichen Tarife beim Paketversand. Denn China wird vom Weltpostverband als Entwicklungsland eingestuft, die Portokosten liegen deutlich unter denen, die hiesige Händler auf ihre Pakete zahlen. Zudem seien über 90 Prozent der Pakete aus Asien falsch deklariert, sagt Lang. Die Menge an Sendungen sei riesig und die Zollbeamten gar nicht in der Lage, alle zu überprüfen.

So drücken sich die asiatischen Händler um Mehrwertsteuerzahlungen. Zwar gilt seit dem 1. Januar dieses Jahres eine neue Regelung, die besagt, dass Versandhändler mit einem Jahresumsatz von über 100'000 Franken, die in die Schweiz liefern, Mehrwertsteuer ab dem ersten umgesetzten Franken abführen müssen.

Doch die chinesischen Marktplätze wie Aliexpress sind von dieser Regel nicht betroffen. Das Problem: Nicht die Plattformen, sondern die Händler, die ihre Waren dort verkaufen, sind mehrwertsteuerpflichtig. Und bei über 60'000 Paketen, die 2018 pro Tag aus Asien in der Schweiz eintrafen, scheint es unmöglich, jeden Absender zur Kasse zu bitten.