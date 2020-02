Paukenschlag bei UBS: Ermotti geht, neuer Chef ernannt

Sergio Ermotti räumt Ende Oktober den Chefsessel bei der UBS. Das Ruder übernimmt dann der Niederländer Ralph Hamers, der bislang die niederländische Bank ING leitet.

«Nach fast einem Jahrzehnt als CEO ist der Augenblick gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen – für die Bank und auch für mich», schrieb Ermotti in einer persönlichen Erklärung an die Mitarbeiter. «Es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt, um einen Traumjob hinter sich zu lassen. Aber alles geht einmal zu Ende.» Er werde eine reibungslose Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen.

Die Berufung von Hamers ist eine Überraschung und gilt als das Werk von UBS-Präsident Axel Weber. Der Niederländer wird per 1. September 2020 als Mitglied der Konzernleitung zur UBS stossen.

Neuer Chef gilt als Digitalisierungs-Experte

Der 53-jährige Niederländer leitet die ING seit Oktober 2013, er arbeitet bereits seit dem Jahr 1991 bei dem niederländischen Finanzriesen. Wie die UBS musste ING im Zuge der Finanzkrise vom Staat aufgefangen werden. Er restrukturierte die Bank um, die ING konnte die Staatshilfen komplett zurückzahlen.

Aus der UBS wird bereits Kritik an der Benennung des Niederländers laut, denn ING ist vor allem eine Retailbank und kein Vermögensverwalter wie die UBS. Allerdings hat ING den Ruf in Sachen digitalem Banking ein Vorreiter zu sein.

UBS-Präsident Weber erklärte, Hamers sei der richtige CEO für die Grossbank. Er sei ein erfahrener und angesehener Banker mit einem guten Leistungsausweis beim digitalen Umbau. «Angesichts der fundamentalen Änderungen in der Finanzindustrie ist Ralph die richtige Person, um die weitere Transformation der UBS zu leiten», erklärte Weber.

Ermotti hat auf Vermögensverwaltungsbank fokussiert

Der Rückgriff auf einen externen Kandidaten kann letztlich auch als Ausdruck des Scheiterns gesehen werden. Denn Noch-Chef Ermotti führt die Bank seit November 2011. Trotz der langen Zeit ist es der Bankführung offenbar nicht gelungen, einen geeigneten Nachfolger oder Nachfolgerin intern aufzubauen. Als ein heisser Anwärter auf die Ermotti-Nachfolge galt der frühere Investmentbank-Chef Andrea Orcel. Doch er verliess die UBS, um als Chef bei der spanischen Santander anzuheuern, was allerdings scheiterte.

Im Juli heuerte Iqbal Khan als neuer Leiter der Vermögensverwaltung der UBS an. Dank seiner Erfolge in dieser Funktion bei seinem früheren Arbeitgeber, der Credit Suisse, wurden Khan Chancen auf die Ermotti-Nachfolge eingeräumt. Nun geht er leer aus.

Ermotti - Bank muss die Strategie umsetzen

Ermotti hat in seiner Amtszeit die UBS strategisch als Vermögensverwaltungsbank fokussiert und das volatile Investmentbanking zusammen gestrichen, um die Bank risikoärmer zu machen. Mit rund 2,5 Billionen Franken verwalteter Vermögen ist die UBS die grösste Vermögensverwaltungsbank der Welt.

Ermotti selbst sieht die Bank in einer guten Verfassung. «Wir haben die richtigen Leute, die richtige Strategie und die richtigen Ziele», erklärte er. Nun gehe es darum, diese Strategie umzusetzen. «Das ist das absolut Wichtigste», schrieb er.