Pierin Vincenz aus der U-Haft entlassen

Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz wurde am Dienstag aus der Untersuchungshaft freigelassen. Nach 106 Tagen ist er wieder auf freiem Fuss, wie der «Blick» berichtet.

Vincenz wurde Ende Februar verhaftet, da ihm ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen wird. Er soll als Verwaltungsratspräsident beim Unternehmen Aduno Geld veruntreut haben.

Für hundert Übernahmen in seiner Zeit als Chef der Raiffeisen-Gruppe und Präsident der Kreditkarten-Abrechnungsfirma Aduno ist Pierin Vincenz verantwortlich. Mit drei Übernahmen (Investnet, Commtrain und Eurokaution) ist die Zürcher Staatsanwaltschaft beschäftigt, um die übrigen dreht sich eine interne Untersuchung von Raiffeisen.

Am Samstag, anlässlich der Delegiertenversammlung in Lugano, will die Spitze von Raiffeisen Schweiz erste Einblicke geben in die von ihr auf den Weg gebrachte interne Untersuchung über Vorgänge während der Zeit, als Pierin Vincenz die Bank führte.

Seit Mitte April sind der frühere Swiss-Life-Präsident Bruno Gehrig als unabhängiger «Lead Investigator» und ein Team der Wirtschaftskanzlei Homburger damit beschäftigt, sämtliche gut 100 Beteiligungskäufe von Raiffeisen zwischen 2005 und 2015 daraufhin zu überprüfen, ob es bei ihrer Anbahnung und Umsetzung zu Unregelmässigkeiten gekommen ist.

Die Zusammenhänge hinter dem Raiffeisen-Fall: