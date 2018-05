Publicitas hat offenbar Konkurs angemeldet

Laut einer Meldung des Online-Magazins «Klein Report», soll die Werbevermarkterin Publicitas Konkurs angemeldet haben. Eine Bestätigung, sowohl vonseiten Unternehmen und Behörden, steht noch aus.

Der Meldung nach sei der Konkurs beim Bezirksgericht Bülach angemeldet worden. Das Magazin beruft sich dabei auf eine schriftliche Bestätigung einer Quelle. Weiter heisst es, dass die Mitarbeiter am Freitagmorgen per Skype-Konferenz über den Konkurs informiert würden. Betroffen sind bis zu 150 Mitarbeitende.

Frist verschoben

Die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Werbevermarkterin Publicitas hatte zuvor die Frist für die Zustimmung der Verleger zum neuen Geschäftsmodell hinausgeschoben. Als Grund gab sie die verkürzte Woche wegen des Feiertags an.

Die Frist wurde vom Donnerstag, 10 Mai, auf Montag, 14. Mai, hinausgeschoben, wie Sprecherin Elisabeth Aubonney gegenüber der Nachrichtenagentur SDA sagte. Für die Umsetzung des Geschäftsmodells war Publicitas auf die Zustimmung der Verlage angewiesen. Allerdings wartete das Unternehmen noch immer auf eine klare Antwort von den Verlegern, wie Aubonney sagte. Bislang hätten sie zwar etwas weniger als 20 Feedbacks, allerdings noch keine formale Reaktionen erhalten.

Zusammenarbeit aufgekündigt

Die Werbevermarkterin litt wie die Medienhäuser unter dem markanten Rückgang der Printwerbung. Ende April teilten Tamedia, Ringier, Admeira, die NZZ und die AZ Medien mit, die Zusammenarbeit mit der Publicitas per sofort aufzugeben. Begründet wurde das mit ausstehenden Zahlungen.

Die «Romandie Combi» schloss sich dem Austritt wenig später mit den Titeln «Le Nouvelliste», «La Liberté», «ArcInfo», «Le Quotidien Jurassien» und «Le Journal du Jura» an. Und diese Woche folgte dann gemäss dem «Kleinreport» auch noch das Magazin «Touring» mit einer Auflage von rund 1,2 Millionen. Die Kunden wurden von den Verlagen aufgefordert, offene Rechnungen direkt bei ihnen statt bei Publicitas zu zahlen.

Eigene Firma gegründet

Nur wenige Tage nach der Einstellung der Zusammenarbeit gaben der Verband Schweizer Medien (VSM), Tamedia, NZZ, AZ Medien und der «Corriere del Ticino» zudem bekannt, selber eine Gesellschaft für die Abwicklung von Inseratekampagnen gründen zu wollen. Diese soll die Verlage und auch die Werbekunden im Handling und in der Abwicklung von Werbekampagnen unterstützen und sie entlasten.

Die neue Plattform soll eine Alternative im Markt bieten und weder die einzelnen Verlage noch Publicitas konkurrieren. Der Name soll in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Projektchef Jürg Weber sagte gegenüber dem Kommunikationsportal persoenlich.com, dass in einer ersten Phase zwei bis drei Mitarbeiter aus dem Hause NZZ dafür abbestellt würden. (nag/sda)