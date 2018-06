Raiffeisen-Spitze verschiebt heikle Abstimmung

An der Delegiertenversammlung vom Samstag wird nicht über die Decharge für die Raiffeisen-Führung abgestimmt. Das hat der Verwaltungsrats (VR) der Bank am Freitag an einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen. Damit sind rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen des Raiffeisen-Skandals weiterhin möglich.

Zuvor kam es noch zu einem Treffen zwischen Raiffeisen-Präsident Pascal Gantenbein und den Regionalpräsidenten der Genossenschaft. Die Regionalfürsten haben sich dagegen gewehrt, ihrer Führung das Vertrauen auszusprechen. Kein Wunder, angesichts der drei derzeit laufenden Untersuchungen zu den Vorgängen während der Ära von Pierin Vincenz.

Keinerlei Kontrolle ausgeübt

Derweilen gerät der heutige Raiffeisen-Konzernchef Patrik Gisel immer mehr unter Beschuss. Er wird sich am Samstag anhören müssen, während der Ära Vincenz alle heiklen Entscheide blind mitgetragen zu haben – auch die, die heute Gegenstand der Strafuntersuchung sind.

Vor dem Showdown: Raiffeisen-Spitze fürchtet Basis Grosse Spannung vor der Bank-DV: Hinter den Kulissen tut die Führung alles, dem Treffen die Brisanz zu nehmen. (Abo+)

Das ging auch aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Finanzmarktaufsicht (Finma) hervor. So hat die Finma zwar «keine Anhaltspunkte gefunden, die ein aufsichtsrechtliches Verfahren gegen heutige Führungskräfte der Raiffeisen Schweiz rechtfertigen würden». Hingegen geht aus dem Bericht auch hervor, dass die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat keinerlei Kontrolle über den ehemaligen CEO Vincenz ausübte.

Video: Warum trat Vincenz nach der U-Haft-Entlassung so forsch auf?



«Das ist Teil einer Kommunikationsstrategie»: Wirtschaftsredaktor Holger Alich.

(Tages-Anzeiger)