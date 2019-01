Drei Rücktritte an der Raiffeisen-Spitze

Bei Raiffeisen hat Bruno Gehrig im Rahmen seiner Untersuchung in der Affäre Vincenz zwar keine Nachweise für strafrechtlich relevantes Verhalten gefunden. Allerdings stellte er gravierende Mängeln in der Akquisition und dem Management von Beteiligungen fest. Raiffeisen kündigt nun ein «umfassendes Massnahmenpaket an». Drei Geschäftsleitungsmitglieder nahmen per sofort den Hut. (ij/sda)