Rapsöl ersetzt billiges Palmöl

Palmöl hat einen schlechten Ruf

Palmöl steckt in einer Vielzahl unserer Verbrauchsgüter. In Treibstoffen, Lebensmitteln, Kosmetika und in Alltagsgegenständen wie Kerzen und Reinigungsmitteln. Auch die Produkte der Wander AG in Neuenegg sind da keine Ausnahme. Insbesondere die beiden Brotaufstriche, jener von Ovomaltine und jener von Caotina, enthielten viel Palmöl. Sie machten den grössten Anteil aus, so Mediensprecherin Helena Meier. Deshalb habe man diese Produkte auch als Erstes in Angriff genommen. Nun, da auch der Caotina-Aufstrich umgestellt wurde, verzichte die Wander AG auf über 80 Prozent ihres Palmölverbrauchs.



Gewonnen wird das Palmöl aus dem Fruchtfleisch der Palmfrüchte. Es findet deshalb so oft Verwen­dung, weil sein Anbau vergleichsweise effizient ist: Der Ertrag einer einzelnen Ölpalme ist deutlich höher als jener einer Kokospalme. In der Lebensmittelherstellung ist Palmöl zudem beliebt, weil es lange haltbar und geschmacksneutral ist.



Grund für den schlechten Ruf des Öls ist primär dessen Produktion. In den Hauptanbaugebieten Indonesien, Malaysia und Thailand werden teilweise riesige Flächen Tropenwälder niedergebrannt, um Platz für die Palmplantagen zu schaffen. Das produziert nicht nur grosse Mengen an Treibhaus­gasen, sondern zerstört auch den Lebensraum etlicher Tiere. Deshalb plädieren Umweltorganisationen wie der WWF dafür, den nachhaltigen Anbau von Palmöl zu fördern. Denn: Nicht das Öl sei das Problem, sondern die Art und Weise, wie dieses produziert werde.



Dem widerspricht etwa die Schweizer Bauerngemeinschaft Uniterre. Es gebe kein nachhaltiges Palmöl, auch für solches werden Wälder abgebrannt. Deshalb lanciert die Gewerkschaft zurzeit ein Referendum gegen das geplante Freihandelsabkommen mit Indonesien, welchem das Parlament im Dezember zugestimmt hat. (sm)