Schweiz ist bei Flugverspätungen ganz vorne dabei

In welcher Feriendestination müssen sich Reisende am häufigsten auf Flugprobleme einstellen? Dieser Frage ist das Fluggasthelfer-Portal Airhelp auf den Grund gegangen. Das Portal hat mehr als drei Millionen Flugbewegungen in 14 beliebten Ferienländern und der Schweiz seit Beginn des Sommerflugplanes, am 31. März, bis zum 15. Juni 2019 analysiert. Das Ergebnis: Tunesien-Reisende müssen sich am ehesten auf Flugprobleme einstellen.

Demnach waren vier von zehn Flügen in der nordafrikanischen Destination während des Analysezeitraumes unpünktlich: Insgesamt starteten rund 1900 aller 4700 analysierten Flüge mindestens 15 Minuten verspätet oder fielen aus. Das ist der schlechteste Wert aller analysierten Länder. Die zweitmeisten Flugprobleme gab es in Portugal (28,3 Prozent unpünktliche Flüge), die drittmeisten an den Flughäfen von Ägypten (27,8 Prozent).

Schweiz auf Rang vier

Die Schweiz belegt im Vergleich aller 15 Nationen den vierten Platz. Von rund 49'900 gestarteten Flügen war mindestens jeder vierte (25,7 Prozent) unpünktlich. Das führte dazu, dass innerhalb des Untersuchungszeitraums rund 58'500 Passagiere einen Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung in Höhe von bis zu 600 Euro pro Person hatten. Das bedeutet, dass ihr Flug mindestens drei Stunden verspätet war oder sogar ausgefallen ist und die jeweilige Airline für diese Verspätung verantwortlich war.

Grafik vergrössern Flugverspätungen und -ausfälle an Flughäfen in 14 beliebten Reisedestinationen und der Schweiz ( 31.März- 15.Juni 2019). Quelle: AirHelp

Australien und Spanien am pünktlichsten

In Australien und Spanien sind Fluggäste seltener Flugproblemen ausgesetzt: Während der Airhelp-Untersuchung starteten dort nur 16,5 bzw. 16,8 Prozent aller Flüge nicht nach Plan. Das sind die besten Werte der Analyse. Auch Italien (19,9 Prozent) sowie Grossbritannien, Frankreich und die Türkei (je 20,9 Prozent) schneiden vergleichsweise gut ab.

Flugprobleme: Diese Rechte haben Passagiere

Im Falle eines stark verspäteten oder ausgefallenen Fluges sowie bei einer Nichtbeförderung haben Reisende unter anderem Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung in Höhe von bis zu 600 Euro pro Person. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Start- oder Zielflughafen innerhalb der EU und, im Falle von Letzterem, die durchführende Fluggesellschaft ihren Sitz in der EU hat. Die Airline muss dabei selbst für die Verzögerung des Flugbetriebs verantwortlich sein. Das Recht auf finanzielle Entschädigung kann innerhalb von drei Jahren ab dem verspäteten Flugtermin eingefordert werden, ansonsten verjährt dieser Anspruch.