Schweizer müssen für Mallorca-Trips tief in die Tasche greifen

Wer im Frühjahr bereits ein paar Sonnenstrahlen tanken will, fährt oft nach Mallorca. Die spanische Insel liegt bei Reisenden besonders an den langen Wochenenden Auffahrt und Pfingsten hoch im Kurs. Dieses Jahr ist der Ansturm besonders gross. Ende April sind am Flughafen in Palma de Mallorca Passagierzahlen registriert, die normalerweise erst im Juli auftreten, schreibt die spanische Zeitung «Ultima Hora».

Auch viele Schweizer zieht es auf die balearische Insel. Mallorca sei die mit Abstand beliebteste Destination bei Herr und Frau Schweizer, heisst es beim Reiseveranstalter Tui. Hotelplan registriert für den Monat Mai Buchungszahlen für Mallorca im zweistelligen Plusbereich. Wer ein langes Wochenende in der Sonne plant, muss allerdings mit satten Preisen rechnen.

Pfingsten deutlich teurer

Eine Auswertung der Reisesuchmaschine Momondo.ch für Tagesanzeiger.ch/Newsnet zeigt, dass Reisende von Zürich nach Palma de Mallorca an Pfingsten im Schnitt 13,2 Prozent mehr für ihr Flugticket zahlen als noch im letzten Jahr. Zahlte man 2017 im Schnitt 185.30 Franken, sind es dieses Jahr 209.85 Franken. Die Auswertung beinhaltet alle verfügbaren Flüge auf der Strecke, auch solche mit Zwischenstopps.

An Auffahrt soll die Strecke Zürich–Palma Momondo.ch zufolge zwar minimal günstiger sein als 2017. Stichproben am heutigen Tag belegen das aber nicht. Der Direktflug Basel–Palma hin und zurück mit Easyjet ist für die Auffahrtstage (10. bis 13. Mai) nicht unter 555 Franken zu haben. Easyjet bestätigt, für das Auffahrts- und Pfingstwochenende hohe Buchungsanfragen zu beobachten. Bei der Swiss kostet der günstigste Direktflug von Zürich nach Palma hin und zurück an diesen Daten 630 Franken.

Hotelpreise um 53 Prozent gestiegen

«Das Preisniveau für Mallorca-Ferien ist eher gestiegen, gerade bei kurzfristigen Buchungen – auch durch verminderte Flugfrequenzen nach dem Wegfall der Airlines Air Berlin und Niki», sagt auch Markus Flick, Mediensprecher von Kuoni & Helvetic Tours. Air Berlin hatte letztes Jahr Insolvenz angemeldet. Die Lufthansa hat grosse Teile der Airline übernommen, die Ticketpreise sind auf gewissen vormals von Air Berlin betriebenen Strecken deutlich gestiegen.

Auch vor Ort ist auf Mallorca mit hohen Preisen zu rechnen. Die Hotelpreise sind in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Einer Erhebung des balearischen Wirtschaftsministeriums zufolge haben die durchschnittlichen Preise für Übernachtungen zwischen 2011 und 2017 um 53,1 Prozent zugenommen.

Touristensteuer verdoppelt

Das dürfte sich in diesem Jahr noch mal zuspitzen. Denn zum einen verdoppelt sich die Touristensteuer im Vergleich zum letzten Jahr. Je nach Art der Unterkunft müssen Gäste in der Hauptsaison pro Person zwischen einem und vier Euro pro Nacht zusätzlich zahlen.

Zum anderen verbietet Mallorca ab dem 1. Juli zumindest in der Hauptstadt Palma Vermietungen via der Plattform Airbnb. Aufgrund der Verknappung des Übernachtungsangebots könne man davon ausgehen, dass die Hotelpreise weiter ansteigen werden, sagt Jürg Stettler vom Institut für Tourismuswirtschaft der Hochschule Luzern.

Um wie viel, sei schwer abzuschätzen und abhängig von der Entwicklung von Konkurrenzdestinationen – sprich, Badedestinationen am Mittelmeer, so Stettler. Sollte sich die Sicherheitslage in wichtigen Destinationen wie Ägypten und der Türkei weiter stabilisieren, würde ein Teil der potenziellen und preissensibleren Mallorca-Reisenden wohl auf diese Länder ausweichen. (Tages-Anzeiger)