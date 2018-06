Stellenabbau bei der Migros

Nach dem Gewinneinbruch greift der neue Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen durch: Rund 290 Stellen werden in den nächsten drei Jahren gestrichen. Die Betroffenen erhalten einen Sozialplan.

Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) werde seine Organisation und die internen Abläufe in den zentralen Verwaltungsbereichen vereinfachen, teilte der «orange Riese» am Freitag in einem Communiqué mit: «Leider lässt sich eine Kündigung von 70 Arbeitsstellen dennoch nicht vermeiden.» Der letzte vergleichbare Abbau in der Migros-Zentrale fand vor 14 Jahren statt, damals waren rund 100 Jobs betroffen.

11 Prozent der Arbeitsplätze

Zudem habe man seit Anfang Jahr bereits 70 Jobs durch natürliche Fluktuation abgebaut, weil Leute gegangen seien. Überdies könne ein wesentlicher Teil des Abbaus durch frühzeitige Pensionierungen und Pensenreduktionen aufgefangen werden, schrieb die Migros weiter.

In welchen Bereichen der Zentrale nun Jobs gestrichen werden, dazu machte Migros zunächst keine Angaben. Laut «Handelszeitung» sind vor allem die Direktionen Marketing und IT-Services betroffen. Hier war die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen Jahren auf rund 650 gestiegen. Nun sollen Doppelspurigkeiten vermieden und die Effizienz erhöht werden.

290 Stellen sind 11 Prozent aller Arbeitsplätze, heute beschäftigt die Genossenschaftszentrale rund 2700 Mitarbeitende. Die Kürzungen sind Teil des Effizienzplans Fast Forward. Wie hoch die Einsparungen sein werden, dazu macht Migros keine Angaben, laut «Handelszeitung» soll der Sparplan 120 Millionen Franken einbringen.

Verlagerung von Läden ins Internet

Für den Fall von Kündigungen wurde zwischen dem MGB und den internen und externen Sozialpartnern gemeinsam ein Sozialplan erarbeitet, um die Auswirkungen abzufedern. Ziel sei es, für die betroffenen Mitarbeitenden nach Möglichkeit innerhalb der Migros-Gruppe eine neue Anstellung zu finden. Überdies sehe der Sozialplan bei Bedarf weitreichende Unterstützungsleistungen vor.

Mit der Restrukturierung wolle der MGB der Verlagerung des Detailhandels von den Läden ins Internet sowie der zunehmenden Konkurrenz durch internationale Online-Anbieter die Stirn bieten, hiess es. «Wir müssen unsere Ressourcen noch gezielter einsetzen», erklärte Zumbrunnen laut Medienmitteilung.

Komplexes Gebilde

Im vergangenen Jahr erlitt der Detailhandelsriese trotz einem Rekordumsatz einen Gewinneinbruch um knapp ein Viertel auf 503 Millionen Franken. Letztmals tiefer war der Reingewinn im Jahre 2003 mit 372 Millionen Franken gewesen.

Die Migros Gruppe ist mit rund 105'000 Mitarbeitenden der grösste private Arbeitgeber der Schweiz. Der genossenschaftliche Konzern besteht aus 10 Regionalgesellschaften wie Migros Aare, die mit ihren Supermärkten rund 60 Prozent des Umsatzes von zuletzt 28 Milliarden Franken erwirtschaften. 40 Prozent der Einnahmen stammen von der Sparte Handel, zu der Denner, Globus und der Onlinehändler Digitec Galaxus zählen. Der dritte Bereich ist die Sparte Industrie mit den Unternehmen Micarna (Fleisch), Frey (Süsswaren) oder Elsa (Milchprodukte), welcher 21 Prozent vom Umsatz beisteuert. (sep/ali/sda)