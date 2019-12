Ticket-Ärger für Wintersportler in Flims-Laax

Dummer Moment für IT-Probleme: Bei perfektem Wintersportwetter in der Hochsaison streikt der Onlineverkauf von Skitickets bei den Bergbahnen Flims-Laax-Falera. Besucher müssen die Tickets an den Bergbahnkassen der Talstationen kaufen. Bereits im Vorfeld im Internet erworbene Skitickets würden am Drehkreuz teilweise nicht funktionieren, vor Ort gekaufte Tageskarten seien teurer als das entsprechende Onlineangebot, erzählten Betroffene gegenüber dem «Blick» am vergangenen Wochenende.

Das Ärgernis hinderte die fast 20’000 Personen am Sonntag allerdings nicht daran, sich auf die insgesamt 224 Kilometer langen Pisten zu begeben – auch wenn sie sich dies redlich verdienen mussten: «Die Besucher mussten bis zu einer Stunde anstehen», sagt ein Betroffener gegenüber dieser Zeitung. «Die Leute in der Schlange reagierten teils gelassen, teils aber auch aufgeregt.»

Am Montagmorgen war Geduld gefragt vor der Talstation in Flims. Bild: Screenshot Livecam Flims-Laax-Falera

Auch am Montag war das Problem noch nicht behoben. «Leider müssen wir den Ticket-Shop wegen Serverproblemen temporär offline nehmen. Bitte kaufe dein Ticket an den Bergbahnkassen der Talstationen», hiess es auf der Website. Auf Bildern einer Livecam am Montagmorgen war eine riesige Menschenmasse vor der Talstation in Flims zu sehen. Man hätte denken können, es gäbe Tageskarten zum halben Preis.

Fehlerbehebung in den nächsten Tagen wahrscheinlich

Die Medienstelle Laax bestätigt auf Anfrage die technischen Probleme. Es sei wichtig anzumerken, dass es sich dabei um einen absoluten Ausnahmefall handle. Bis wann das Problem behoben sei, sei von der externen Ticketfirma der Bergbahnen abhängig. «Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems, und wir rechnen damit, dass die Systeme innerhalb der nächsten Tage wieder wie gewohnt laufen.»

Um die Wartezeiten in den Folgetagen zu verringern, würde der Bahnbetrieb voraussichtlich bis zum 3. Januar bereits um 8 Uhr aufgenommen und die Bergbahnkasse bereits um 7.45 Uhr geöffnet, heisst es bei der Medienstelle. «Wir erhoffen uns so, den Gästestrom den Umständen entsprechend bestmöglich zu verteilen.»

Laut der Sprecherin besteht das Problem schon seit dem 25. Dezember. «Der Ausfall ist auf eine Störung bei unserem externen Ticket-System-Anbieter zurückzuführen.» Auch weitere Skigebiete mit demselben Anbieter seien von diesem Problem betroffen, so die Sprecherin. «Wir bedauern die Umstände und Unannehmlichkeiten, welche für die betroffenen Gäste durch diesen Ausfall entstanden sind, sehr.»

Verärgerte Besucher indes liessen ihrem Unmut auf den sozialen Netzwerken freien Lauf. «Das Ticketing ist eine Katastrophe, die Krisenkommunikation dazu sehr unprofessionell», twitterte ein deutscher Tourist. «Liebes #LAAX-Team, bitte testet eure IT-Systeme vor der Hauptsession!», riet ein anderer User.

Kritik an der öffentlichen Kommunikationsarbeit des Unternehmens lässt die Sprecherin nicht gelten. «Der Ausfall wurde auf allen relevanten Kanälen kommuniziert. So zum Beispiel in der Smartphone-App ‹Inside Laax› per Push-Nachricht. Man stand auch mit betroffenen Gästen in direktem Kontakt.» Zudem hätten sie Personal an den Talstationen stationiert, um vor Ort zu informieren und nicht funktionierende Tickets durch funktionierende zu ersetzen.

Auch die App spinnt momentan

Auch bei der Smartphone-App «Inside Laax», die für die neue Saison einen Neuschliff in Form eines Updates bekommen hat, läuft nicht alles rund. «Es stimmt nichts. Die App ist langsamer geworden, Statistiken stimmen nicht», erzählt ein Nutzer gegenüber dieser Zeitung. 29 von 28 Bergbahnen seien geöffnet, zeigt die App derzeit auf dem Handy an. Auch in den App-Stores von Apple und Google kriegt der Relaunch der App ordentlich Fett weg. «Letzte Saison war diese App top und ein treuer Begleiter! Jetzt nach dem Update unbrauchbar», schreibt ein Nutzer.

???? 29 out of 28 lifts open in @flims_laax? That's what I call exceeding customer's expectations. pic.twitter.com/epssoOaTtm — Christophe Marclay (@chmarclay) December 28, 2019

Wie das Onlineticketing seien auch gewisse Funktionen der App vom externen Ticket-System-Anbieter abhängig, heisst es vonseiten der Medienstelle Laax. Dessen Ausfall habe zu fehlerhaften Statistiken in der App geführt. «Wir sind uns der Feedbacks der Gäste bewusst, nehmen diese ernst und arbeiten laufend daran, bestehende Fehler zu beheben und die App mit den Erfahrungen unserer Gäste weiterzuentwickeln», so die Sprecherin.