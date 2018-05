Top für Velofahrer, Flop für Geschäftsleute

Mit ihrem Kinderparadies, den Familienzonen und ihren Optionen für Sportler sind die SBB zum besten Bahnbetreiber Europas gekürt worden. Der britische Online-Buchungsdienst Loco2 hat für seinen «Great Train Comparison Report» alle europäischen Bahnen, die Hochgeschwindigkeitszüge im Fernverkehr mit Reisen von mindestens 400 Kilometern anbieten, befragt.

16 Zuggesellschaften beantworteten 100 Fragen zur Ausstattung ihrer Züge und den angebotenen Annehmlichkeiten für die Passagiere. Reisende wurden nicht befragt. Die SBB holten in 4 von 12 Kategorien den ersten Platz und sicherten sich damit den Sieg im Gesamtranking. Auf dem zweiten und dritten Rang folgen die Deutsche Bahn und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

Ein Überblick, wo die SBB besonders gut abschneiden und wo sie noch Aufholbedarf haben:

Die SBB schafften es, ihre Züge in Spielplätze auf Rädern zu verwandeln, schreiben die Studienautoren. Dafür kriegt die Schweizer Bahn den ersten Preis in dieser Kategorie. Besonders gelobt wird der Ticki Park, ein Spielbereich für Kinder im oberen Deck von Doppelstockzügen. Mit Familienzonen und speziellen Familienwagen sei die Schweiz führend beim kinderfreundlichen Reisen.

Paradies für Kinder: Ticki Park im Doppelstockzug. Bild: Keystone

Auch für Gäste mit eingeschränkter Mobilität sind die SBB laut Ranking europaweit führend, genauso wie bei Passagieren mit limitierter Seh- oder Hörfähigkeit. Schilder und Erklärungen sind in verständlicher Sprache gehalten. Ausserdem gibt es bei den SBB Rabatte für Reisende mit Handicap, Assistenzhunde und Nutzhunde werden gratis befördert.

Besonders gute Infrastruktur für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: Mann im Rollstuhl. Bild: Keystone

Ebenfalls top ist die SBB für Velofahrer. Der Betreiber wird in der Studie dafür gelobt, in den meisten Zügen den Transport von Velos zu erlauben. Besonders die Option, in geschäftigen Monaten einen Platz für das Zweirad in Kombination mit dem eigenen Sitzplatz vorbuchen zu können, wird hervorgehoben.

Als Wintersportland liegt es nahe, dass die Schweizer Bahn gut abschneidet. Auch hier erhalten die SBB den Spitzenplatz – vor allem für das Snow-'n'-Rail-Angebot, bei dem Passagiere vergünstigt die Kombination aus Transport und Pistenpass erstehen können. Ebenfalls gelobt wird in der Studie die Möglichkeit, sich für eine geringe Gebühr Schlitten, Snowboards oder andere Ausrüstung von der Haustür abholen und bis ins Skigebiet transportieren zu lassen.

Gute Angebote für Wintersportler: Reisende mit Skiausrüstung. Bild: Keystone.

Das beste Zugmenü gibt es nicht in der Schweiz, sondern bei der tschechischen Bahn. Hier bietet das Bordrestaurant Schnitzel und Bier, Weine zu guten Preisen und verschiedene Salate an. Die SBB schaffen es auf den zweiten Platz. Hier sei das Essen oft gut und regional, könnte aber sehr teuer sein, so die Studienautoren. Bei der Deutschen Bahn, die auf dem dritten Platz landet, verlasse man sich etwas zu sehr auf Mikrowellen, heisst es.

Schafft es nur auf den zweiten Platz: Restaurant der SBB. Bild: Keystone

Auch für Reisende, die während der Zugfahrt arbeiten wollen, eignen sich andere Züge besser als die der SBB. In dieser Kategorie schneidet die italienische Trenitalia am besten ab, gefolgt von Italo und den ÖBB. Die beiden italienischen Anbieter unterteilen ihre erste Klasse noch mal in zwei Kategorien: Bei Trenitalia gibt es eine Business- und eine Executive-Klasse, bei Italo eine Prima und Club-Klasse. Hier gibt es ausreichend Platz zum Arbeiten, ausserdem haben Reisende an allen grösseren Bahnhöfen Zugang zu Lounges. In vielen Zügen können vorab zudem Meetingräume gebucht werden.

Für Geschäftsreisende nicht unter den Top 3: Businessleute im SBB-Waggon. Bild: Keystone.

«Ruheabteile können Orte für Meditation und achtsame Momente sein», heisst es in der Studie. Die Züge der SBB eignen sich dafür offenbar nicht so gut, wie die Konkurrenz. In dieser Kategorie werden die SBB von DB, ÖBB und der spanischen Renfe geschlagen.

Mehr Ruhe gibts bei anderen Anbietern: Reisende in einem Zug der SBB. Bild: Keystone. (Tages-Anzeiger)