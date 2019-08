UBS holt möglichen Nachfolger Ermottis in die Chefetage

Es kommt Bewegung in die Chefetage der UBS. Gemäss mehreren gut informierten Quellen wird in Kürze bekannt gegeben, dass Iqbal Khan in die Geschäftsleitung kommt und dort das Vermögensverwaltungsgeschäft übernehmen wird. Angeblich ist man sich handelseinig geworden. Offiziell werden die Recherchen nicht kommentiert.

Damit wird Khan automatisch zum Kronprinzen von UBS-Chef Sergio Ermotti. Dieser ist in letzter Zeit wiederholt in die Kritik geraten, weil der Aktienkurs der UBS deutlich gesunken ist. Dies hat einerseits mit dem Rechtsfall in Frankreich zu tun. Dort wurde die UBS zu einer Busse von über fünf Milliarden Franken verurteilt. Kritisiert wurde Ermotti anderseits, weil er im Management Rochaden vorgenommen hat, die von den Anlegern nicht verstanden wurden.

Namentlich in der Vermögensverwaltung, der Königsdisziplin der Bank, hinken die Resultate seit längerem den Erwartungen hinterher. Kritiker sagen, das habe damit zu tun, dass am 1. Februar 2018 die beiden zuvor getrennten Sparten Wealth Management und Wealth Management Americas zu einer Geschäftseinheit zusammengelegt wurden. Die UBS versprach sich davon Synergien, die Analysten und Beobachter verstanden den Schritt aber nie, weil es ganz unterschiedlich funktionierende Geschäftseinheiten sind.

Geführt wird das fusionierte Geschäft, die wichtigste Sparte der UBS, von Martin Blessing und Tom Naratil. Die beiden agieren als Co-Leitung. Naratil ist zuständig für das Amerika-Geschäft, Blessing für den Rest der Welt. Insbesondere nach der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen geriet das Duo unter enormen Druck, weil die Analysten unisono das Resultat negativ bewerteten. Dies, obwohl die UBS den höchsten Reingewinn in einem zweiten Quartal seit 2010 erzielte. «Einmal mehr bewiesen wir die Stärken unseres Geschäftsmodells und die Fähigkeit, auch unter weit schwierigeren Marktbedingungen als im letzten Jahr, sehr konkurrenzfähige Renditen zu generieren», schrieb die UBS. Doch die Aktie tauchte zeitweise unter 10 Franken, weil der Gewinn in der Vermögensverwaltung gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent sank.

Mit Kahn soll nun alles besser werden, denn er hat bei der Credit Suisse im wiederentdeckten Kerngeschäft, der inter­nationalen Vermögensverwaltung, für Milliardenzuflüsse gesorgt und die ­Profitabilität verdoppelt. Gleichzeitig holte er für die Credit Suisse im Verhältnis viel mehr Neugeld als seine Kollegen bei der UBS.