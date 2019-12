Verdacht auf Bestechung: Glencore-Aktie stürzt ab

Der Bergbaukonzern Glencore ist ins Visier von britischen Aufsichtsbehörden geraten. Die Strafermittlungsbehörde Serious Fraud Office (SFO) habe den Konzern informiert, dass sie Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechung aufgenommen habe, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Worum sich die Vorwürfe genau drehen, dazu machte das Unternehmen keine Angaben. Ein Glencore-Sprecher lehnte auf Anfrage eine Stellungnahme ab. «Sorry, wir geben keinen Kommentar dazu ab. Wir können leider nicht sagen, was über die Medienmitteilung hinaus geht», sagte der Sprecher.

Die Behörde bestätigte die Ermittlungen gegen den Konzern, gegen Mitarbeiter und verbundene Personen, wollte aber zum laufenden Verfahren keine weiteren Angaben machen.

An der Börse kam die Mitteilung nicht gut an. Die Glencore-Aktie rauschte in London um 5,8 Prozent nach unten auf 2,243 Pfund.

