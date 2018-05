War Vincenz' Zukauf ein Fehlentscheid?

700 Millionen Franken zahlt Vontobel an Raiffeisen für deren Tochter Notenstein La Roche. Erst seit 2012 hatte sich diese überhaupt im Besitz der Genossenschaftsbank befunden. Doch was sagt das über die Strategie der beiden Banken aus? Und wieso will Raiffeisen die Tochter nach nur so kurzer Zeit wieder loswerden? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum hatte Raiffeisen Notenstein überhaupt gekauft?

Der Zukauf geschah in der Amtszeit des ehemaligen Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz - der aktuell in Untersuchungshaft sitzt. 2012 hatte die Bank unter seiner Führung über eine halbe Milliarde Franken für grosse Teile der Bank Wegelin ausgegeben und das neue Geschäft in Notenstein umbenannt. Es war der teuerste Zukauf Raiffeisens in der Amtszeit von Vincenz. Sein Ziel war es, Raiffeisens Geschäft zu diversifizieren. Von einer reinen «Bauernbank» sollte das Institut auch ein Player im Private Banking und Anlagegeschäft werden. So sollte auch die Ertragsstruktur breiter werden und die Abhängigkeit vom Zinsgeschäft sinken.

Traf Pierin Vincenz also einen Fehlentscheid?

Vincenz’ Pläne sind nicht aufgegangen. Raiffeisen formuliert das in einer Mitteilung etwas diplomatischer. Man habe das Anlagegeschäft in den letzten Jahren auch aus eigener Kraft weiter entwickeln können. Es sei zudem «klar geworden, dass Notenstein La Roche in einem klassischen Private-Banking-Umfeld die grösseren Chancen hat, ihr Potenzial auszuschöpfen und den individuellen Kundenansprüchen noch besser gerecht zu werden.» Übersetzt heisst das: Die Synergien, die die Genossenschaftsbank sich aus dem Zukauf erhofft hatte, sind schlicht nicht entstanden. Notenstein passte nicht zu Raiffeisen. «Die Kooperation zwischen Raiffeisen und Notenstein ist nie richtig zum Laufen gekommen», gestand denn auch Gisel ein. «Die Ambitionen im Private Banking, die wir hatten, konnten nicht eingelöst werden.»

Machte Raiffeisen mit Notenstein Verlust?

Nein, beteuerte Patrik Gisel an der Medienkonferenz. «Wir haben Gewinn gemacht.» Wie hoch dieser schlussendlich sein wird, sei aber noch nicht klar. Man habe nie Verlust gemacht, die Gewinne seien allerdings nie im gewünschten Ausmass vorhanden gewesen, so der Raiffeisen-Chef.

Bedeutet das jetzt eine Strategieänderung von Raiffeisen?

Raiffeisen sagt nein. «Der Verkaufsentscheid ist keine Abkehr von der Diversifikationsstrategie von Raiffeisen», so Raiffeisen-Chef Patrik Gisel. «Im Gegenteil, wir wollen uns auf unsere angestammte Kundschaft, zu der auch vermögende Privatkunden gehören, fokussieren.» De facto bedeutet der Verkauf dennoch eine Rückbesinnung Raiffeisens auf die ursprüngliche Identität – und einen Rückbau des Hauses Vincenz. In Zukunft wolle man sich «konsequent auf das Kundensegment der Privatkunden mit kleinen und mittelgrossen Vermögen konzentrieren» und damit «die Beratungsstärke der 255 Raiffeisenbanken optimal nutzen» - damit rückt auch das Regionalität und das Genossenschaftsdenken wieder mehr in den Vordergrund. Aus Reihen der Genossenschafter hatte es immer wieder Kritik gegeben, dass die Raiffeisen sich von den klassischen Banken kaum noch unterscheide.

Wie reagiert der Markt auf den Deal?

Die Aktien von Vontobel stiegen zu Handelsbeginn nur leicht um 0,3 Prozent. Grundsätzlich sehen Analysten das Geschäft aber positiv. «Für das Private Banking von Vontobel ist der Deal ein spürbarer Schritt nach vorne, auch weil die Kundenstrukturen gut zusammenpassen dürften», heisst es etwa von der ZKB. Ein Nachteil sei, dass der Spielraum für künftige Akquisitionen dadurch abnehme.

Was bringt der Zukauf Vontobel?

Für Vontobel bedeutet der Zukauf einen Wachstumssprung im Private Banking. Zuletzt verwaltete die Bank dort Vermögen im Wert von von 54 Milliarden Franken. Mit Notenstein La Roche kommen Kundenvermögen im Wert von 16,5 Milliarden Franken hinzu. Notenstein La Roche ergänze das eigene Wachstum in der Vermögensverwaltung perfekt, so Vontobel-Chef Zeno Staub. Schon 2019 rechnet Vontobel mit einem «wesentlichen Gewinnbeitrag für das Vontobel Wealth Management». Vontobel-Chef Staub erhofft sich vor allem eine Stärkung hierzulande. «Wir werden durch diese Akquisition insbesondere unsere Position im Heimmarkt Schweiz ausbauen können.»

Was passiert mit der Marke Notenstein jetzt?

Wenn der Kauf abgewickelt ist, soll Notenstein La Roche bei Vontobel integriert werden. «Die Marke wird verschwinden. Wir setzen ganz auf den Namen Vontobel», sagt Vontobel-Chef Staub. Raiffeisen hatte in die Entwicklung der Marke viel Geld gesteckt.

Was ist die Geschichte von Notenstein La Roche?

Die Notenstein-Vorgängerin Wegelin war im Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit die erste ausländische Bank gewesen, die sich der Beihilfe zur Steuerhinterziehungschuldig bekannt hatte. Nachdem ein US-Gericht eine Busse von 74 Millionen Dollar bestätigt hatte, musste Wegelin schliessen. Die Teile, die Raiffeisen erworben hatte, wurden daraufhin in Notenstein umbenannt. 2015 erwarb Raiffeisen dann die Basler Privatbank La Roche und integrierte sie in Notenstein. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)