Was können Kleinbetriebe jetzt tun?

Ein Betrieb muss auf Geheiss der Behörden schliessen und kann seine Mitarbeitenden nicht weiter beschäftigen. Besteht Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung?

Sofern das Unternehmen nachweisen kann, dass die Arbeitsausfälle auf das Auftreten des Coronavirus zurückzuführen sind, kann es Kurzarbeitsentschädigung geltend machen. Der Arbeitsausfall muss mindestens 10 Prozent der gesamten Arbeitsstunden im Betrieb ausmachen. Üblicherweise brauchen Arbeitgebende die Zustimmung ihrer Mitarbeitenden für Kurzarbeit. Das ist derzeit aber nicht nötig

Wo muss das Unternehmen das Gesuch für Kurzarbeit einreichen?

Die Kurzarbeit ist bei der zuständigen kantonalen Amtsstelle anzumelden. In der Regel ist das eine bestimmte Abteilung in der Volkswirtschaftsdirektion. Die Anmeldefrist beträgt derzeit ausnahmsweise nur drei Tage vor Beginn der geplanten Kurzarbeit.

Kann ein Betrieb für alle Angestellten Kurzarbeitsentschädigung beantragen?

Nein. Nur fest angestellte Arbeitnehmende haben Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Ob sie im Stunden- oder Monatslohn bezahlt sind, spielt keine Rolle. Für Temporärangestellte oder solche mit befristeten Verträgen besteht kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Der Bundesrat hat jedoch angekündigt, Lösungen zu erarbeiten für all jene Fälle, die aktuell nicht mit den zur Verfügung stehenden Massnahmen gedeckt sind. Also auch für all jene Arbeitnehmenden, die nicht von der Kurzarbeitsregelung profitieren können. Wann diese Lösungen bereitstehen, ist offen.

Welche Kosten sind durch die Kurzarbeitsentschädigung gedeckt?

Die Arbeitslosenkasse übernimmt achtzig Prozent des ausgefallenen Verdienstes. Vergütet werden auch die Arbeitgeberbeiträge an die Alters- und Hinterlassen-, die Invaliden- und die Arbeitslosenversicherung sowie die Erwerbsersatzordnung auf dem vollen Lohn.

Gibt es Personalkosten, die trotz Kurzarbeitsentschädigung am Arbeitgeber hängenbleiben?

Alle verbleibenden Versicherungsbeiträge wie etwa für die Krankentaggeld- oder die betriebliche Unfallversicherung muss der Betrieb weiterhin selber übernehmen, erläutert das Staatssekretariat für Wirtschaft. Zudem schulden Arbeitgebende wie Arbeitnehmende auch während der Kurzarbeit allfällige Pensionskassenbeiträge auf dem vollen Lohn. Denn das Arbeitsverhältnis bleibt trotz Kurzarbeit bestehen.

Ist eine Weiterbeschäftigung aus finanziellen Gründen nicht möglich, kann die Arbeitgeberin auch kündigen.

Wer kommt für die Löhne jener Angestellten auf, die keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben?

Wenn die Arbeitgeberin keine andere zumutbare Arbeit anbieten kann, gerät sie in Verzug. Sie müsse in diesem Fall weiterhin den Lohn zahlen, sagt Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Zürich. Allenfalls könne sich die Arbeitgeberin aber in einer so ausserordentlichen Situation auf die Treuepflicht der Mitarbeitenden berufen und verlangen, dass sie die ausgefallene Arbeitszeit später nachholen. Ist eine Weiterbeschäftigung aus finanziellen Gründen nicht möglich, kann die Arbeitgeberin auch kündigen. Selbst eine fristlose Kündigung aus wichtigen Gründen sei denkbar, denn diese setzt laut Rudolph kein Verschulden des Arbeitnehmers voraus. Allerdings sei diese Frage rechtlich umstritten.

Was ist mit dem Einkommen von Betriebsinhabern? Gibt es dafür auch eine Entschädigung?

Nein. Die Löhne von Betriebseignern sind durch die Kurzarbeitsregelung nicht geschützt. Es gibt derzeit auch keine anderen Instrumente. Das gilt auch für alle Selbstständigen. Es ist jedoch möglich, dass der Bundesrat diese Regelung lockert.

Ist es zulässig, Arbeitnehmende kurzfristig zu verpflichten, Überstunden zu kompensieren oder ihnen Ferien anzuordnen?

Nein, das geht grundsätzlich nicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten eine einseitige Anordnung zur Überstundenkompensation oder zum kurzfristigen Ferienbezug nicht akzeptieren, sagt Rechtsprofessor Roger Rudolph. Allerdings spreche einiges dafür, dass die derzeitigen ausserordentlichen Umstände auch ausserordentliche Massnahmen rechtfertigten.

Nebst Löhnen fallen auch andere Fixkosten an, wie etwa Mietzinse. Was kann ein Betrieb tun, wenn kein Geld mehr reinkommt, um diese zu decken?

Eine finanzielle Unterstützung des Staates für laufende Betriebskosten ist derzeit nicht vorgesehen. Somit bleibt momentan nur die Möglichkeit, die Vermieterin um einen Aufschub zu bitten und auf ihr Entgegenkommen zu hoffen.

Und wie sieht es aus, wenn gelieferte Ware jetzt und allenfalls auch später nicht mehr verkauft werden kann?

Auch in diesen Fällen bleibe dem Betriebsinhaber oder der Betriebsinhaberin derzeit nur die Möglichkeit, die Lieferanten um eine Stundung zu ersuchen, sagt Hans-Ueli Vogt, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Vogt verweist aber auch auf die vom Bundesrat in Aussicht gestellten Bürgschaften und Hilfeleistungen für Härtefälle. Damit bekämen die Kleinunternehmerinnen und -unternehmer die nötigen Mittel, um ihre Verpflichtungen gegenüber Vertragspartnern zu erfüllen.

Wenn der Lieferant oder die Vermieterin nicht in eine Stundung einwilligt – was dann?

Theoretisch könnte der Gläubiger dann den Betriebsinhaber betreiben. Doch um dieses Risiko auszumerzen, hat der Bundesrat gestern Mittwoch angeordnet, dass Schuldnerinnen und Schuldner ab sofort bis zum 4. April nicht betrieben werden dürfen. Damit kommt die Regierung all jenen Geschäftsinhabern entgegen, die wegen der aktuellen behördlichen Massnahmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten werden.