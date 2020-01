Antibiotikakrise verschärft sich

Es ist die Horrorvorstellung jedes Patienten, der in ein Spital eingewiesen wird: sich mit einem multiresistenten Keim zu infizieren, gegen den kein Antibiotikum mehr hilft. In der Schweiz sterben laut Schätzungen jedes Jahr rund 300 Menschen an solchen Antibiotikaresistenzen. Keime töten in der Schweiz damit mehr Menschen als Unfälle im Strassenverkehr.

Das Problem hat viele Ursachen: ein zu leichtfertiger Umgang mit Antibiotika, etwa in der Landwirtschaft, eine zu ­schnelle Verschreibung durch Ärzte sowie Rückstände von Antibiotika im Abwasser. In der Schweiz hat der Bundesrat eine Reihe Initiativen gestartet, um das Problem in den Griff zu bekommen, unter anderem mit Empfehlungen, wie die Ausbreitung von gefährlichen Keimen in Spitälern und Altersheimen verhindert werden kann.

Der Nachschub an neuen, wirksamen Antibiotika stockt gefährlich.

Eine wichtige Rolle im Kampf gegen Resistenzen kommt der Pharmaindustrie zu. Doch der Nachschub an neuen, wirksamen Antibiotika stockt gefährlich. So seien von den grossen Konzernen nur noch acht Player bei der Erforschung neuer ­Medikamente und Impfungen gegen ­bakterielle Erreger beteiligt, warnt der jüngste Report «Antimicrobial Resistance Benchmark» der Stiftung Access to Medicine, der alle zwei Jahre erscheint.

Zuletzt sind Novartis und die französische ­Sanofi hier ausgestiegen. Novartis erklärt dies damit, dass der ­Konzern glaube, «in anderen Bereichen bessere Voraussetzungen für die Entwicklung innovativer Medika­mente» mitzubringen. Auf Deutsch: Das Geschäft lohnt sich nicht.

Nur wenige Neuerungen

Trotz des Rückzugs von Novartis und Sanofi ist laut Report die Pipeline an Neuentwicklung zwar nicht geschrumpft. Die Studie hat 2018 die Forschungsaktivitäten von 16 Firmen in diesem Feld untersucht, die auch 2020 noch aktiv waren. Die Zahl der Projekte ist dabei von 112 auf 121 gestiegen. Davon sind 51 Wirkstoffe in späten Stadien der klinischen Entwicklung, stehen also vor der Markteinführung.

Doch sind laut Report nur neun echte Neuerungen dabei, bei denen die Gefahr von Resistenzen gering ist. «Wir sehen gewisse Fortschritte in der Pipeline, aber die Zahl der neuen Produkte bleibt immer noch recht klein», warnt Jayasree Iyer, die Leiterin von Access to Medicine. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert in ihrem jüngsten Report zum Thema Antibioti­karesistenzen, dass die Produkt­neuheiten in der Entwicklung gegenüber den Standardtherapien nur wenige Vorteile bieten würden.

«Das Hauptproblem besteht darin, dass sich die Entwicklung neuer Antibiotika für die Industrie zu wenig lohnt.»Jayasree Iyer, Leiterin von Access to Medicine

Weiteres Problem: Die Erforschung neuer Antibiotika hängt zunehmend von kleineren Unternehmen ab. Laut der Studie stammen von den neun Wirkstoffen, die zuletzt neu in die klinische Erprobung gekommen sind, sechs von mittelständischen Firmen. Die Schweizer Debiopharm hat zum Beispiel zwei ­Medikamente in der klinischen Erprobung. Doch kleinere Unternehmen haben nicht die Finanzkraft eines Grosskonzerns, und ­Rückschläge können schneller zu Problemen führen.

So musste das US-Biotech-Unternehmen Melinta im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden, weil ihm das Geld ausgegangen war. Melinta hatte den Wirkstoff ­Delafloxacin in Entwicklung, ein Mittel gegen bestimmte Erreger von schweren Haut- und Lungen­infektionen, gegen die andere Mittel nicht oder nur unzureichend wirken.

Novartis dank Sandoz auf Platz 5

Von den Grosskonzernen sticht in Sachen Antibiotika die britische GSK heraus. Das Unternehmen ist allein für ein Fünftel aller erfassten klinischen Projekte verantwortlich. Daher schneidet GSK im Ranking von allen Grosskonzernen am besten ab.

Die Briten sind damit die grosse Ausnahme: «Das Hauptproblem besteht darin, dass sich die Entwicklung neuer Antibiotika für die Industrie zu wenig lohnt», sagt Iyer. «Sie sind zu ­billig, und wenn es ein neues Produkt gibt, wird es häufig verwahrt.» Länder wie Schweden und Grossbritannien hätten daher bereits Programme lanciert, bei denen der Staat der ­Industrie quasi zum Fixpreis und unabhängig vom eingesetzten ­Volumen nötige Antibiotika abkaufe, um einen Anreiz für mehr Forschung zu geben.

Trotz des Rückzugs aus der Erforschung neuer Antibiotika schneidet Novartis im Ranking der Grosskonzerne mit Platz 5 noch ordentlich ab. Das verdanken die Basler vor allem ihrer ­Generika-Tochter Sandoz, die 152 Medikamente gegen Keime produziert. Zudem verfüge der Konzern über ein Programm, um die Lieferfähigkeit der ­Wirkstoffe ­sicherzustellen. Insgesamt nahm die Studie 30 Firmen unter die Lupe, die massgeblich im Markt für Antibiotika aktiv sind. Roche ist nicht dabei.

Geschäft lohnt sich nicht

«Das grösste Problem ist der Zugang zu etablierten Antibiotika, vor allem in Ländern mit tieferen Einkommen», erklärt Iyer. Hier potenzieren sich zwei Probleme: Angesichts des tiefen Preisniveaus und der Kaufkraft in Ländern in Afrika oder zum Teil in Südamerika ist das Pharmageschäft nicht sehr lohnend.

Das gilt umso mehr für Antibiotika, die es als Wirkstoff­klasse schwer haben. Der Report ­listet 14 sogenannt «vergessene Antibiotika» auf, die noch wirken, aber kaum mehr produziert werden. Bei drei dieser Mittel bietet Novartis noch mindestens einem ärmeren Land den Zugang dazu an.

Und wie gross ist das Problem der Resistenzen in der Schweiz? Seit 2014 beobachtet das Schweizerische Zentrum für Antibiotika­resistenzen die Lage. Demnach liegt die Schweiz hier im europäischen Mittelfeld. Relativ zur Bevölkerungsgrösse werden hierzulande weniger Personen von resistenten Bakterien befallen als in Frankreich, Italien oder Grossbritannien, aber mehr als in den skandinavischen Ländern und den Niederlanden.